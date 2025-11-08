บันเทิงเกาหลี

ช็อกวงการ! นายแบบดาวรุ่ง จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มา 2 ปี

เผยแพร่: 08 พ.ย. 2568 16:14 น.
ช็อกวงการ! นายแบบดาวรุ่ง จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มา 2 ปี

ช็อกวงการ! ครอบครัวยืนยัน นายแบบดาวรุ่ง “คิม ซองชาน” (Kim Sung Chan) เสียชีวิตแล้ว หลังป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มา 2 ปี

วงการแฟชั่นเกาหลีใต้ต้องพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ เมื่อมีการยืนยันว่า “คิม ซองชาน” (Kim Sung Chan) นายแบบและพิธีกรหนุ่มมากความสามารถ ได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบ ในวัย 35 ปี หลังจากที่เขาต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Non-Hodgkin lymphoma) มากว่า 2 ปี

พี่ชายของ คิม ซองชาน ได้เป็นผู้แจ้งข่าวเศร้าผ่านทางโซเชียลมีเดีย โดยระบุข้อความสั้น ๆ ว่า “น้องชายของผม ซองชาน ที่ต่อสู้กับความเจ็บป่วยมากว่าสองปี ได้จากพวกเราไปแล้ว ขอให้ทุกคนส่งกำลังใจและภาวนาให้เขาด้วย”

ช็อกวงการ! นายแบบดาวรุ่ง จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มา 2 ปี-1

ย้อนรอย คิม ซองชาน ดาวเด่นรันเวย์เกาหลีใต้

คิม ซองชาน เดบิวต์เข้าสู่วงการแฟชั่นในปี 2013 และเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการเข้าร่วมรายการ Korea’s Next Top Model ซีซัน 5 ในปี 2014 ด้วยบุคลิกที่โดดเด่นและการเดินแบบที่มั่นใจ ทำให้เขากลายเป็นนายแบบที่น่าจับตามองและมีผลงานทั้งบนรันเวย์ Seoul Fashion Week และในนิตยสารชั้นนำมากมาย

แม้ช่วงหนึ่งอาการป่วยของเขาจะดูทุเลาลง แต่โชคร้ายที่โรคได้กลับมากำเริบอีกครั้ง จนพรากชีวิตของเขาไปในที่สุด สำหรับพิธีศพจะจัดขึ้นที่โรงพยาบาลโซลเมดิคัลเซ็นเตอร์ และจะมีพิธีเคลื่อนศพในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้

ช็อกวงการ! นายแบบดาวรุ่ง จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มา 2 ปี-5

ช็อกวงการ! นายแบบดาวรุ่ง จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มา 2 ปี-3

ช็อกวงการ! นายแบบดาวรุ่ง จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มา 2 ปี-4

ช็อกวงการ! นายแบบดาวรุ่ง จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มา 2 ปี-2

อ้างอิงจาก : allkpop

GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

