ช็อกวงการ! นายแบบดาวรุ่ง จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มา 2 ปี
ช็อกวงการ! ครอบครัวยืนยัน นายแบบดาวรุ่ง “คิม ซองชาน” (Kim Sung Chan) เสียชีวิตแล้ว หลังป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มา 2 ปี
วงการแฟชั่นเกาหลีใต้ต้องพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ เมื่อมีการยืนยันว่า “คิม ซองชาน” (Kim Sung Chan) นายแบบและพิธีกรหนุ่มมากความสามารถ ได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบ ในวัย 35 ปี หลังจากที่เขาต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Non-Hodgkin lymphoma) มากว่า 2 ปี
พี่ชายของ คิม ซองชาน ได้เป็นผู้แจ้งข่าวเศร้าผ่านทางโซเชียลมีเดีย โดยระบุข้อความสั้น ๆ ว่า “น้องชายของผม ซองชาน ที่ต่อสู้กับความเจ็บป่วยมากว่าสองปี ได้จากพวกเราไปแล้ว ขอให้ทุกคนส่งกำลังใจและภาวนาให้เขาด้วย”
ย้อนรอย คิม ซองชาน ดาวเด่นรันเวย์เกาหลีใต้
คิม ซองชาน เดบิวต์เข้าสู่วงการแฟชั่นในปี 2013 และเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการเข้าร่วมรายการ Korea’s Next Top Model ซีซัน 5 ในปี 2014 ด้วยบุคลิกที่โดดเด่นและการเดินแบบที่มั่นใจ ทำให้เขากลายเป็นนายแบบที่น่าจับตามองและมีผลงานทั้งบนรันเวย์ Seoul Fashion Week และในนิตยสารชั้นนำมากมาย
แม้ช่วงหนึ่งอาการป่วยของเขาจะดูทุเลาลง แต่โชคร้ายที่โรคได้กลับมากำเริบอีกครั้ง จนพรากชีวิตของเขาไปในที่สุด สำหรับพิธีศพจะจัดขึ้นที่โรงพยาบาลโซลเมดิคัลเซ็นเตอร์ และจะมีพิธีเคลื่อนศพในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้
