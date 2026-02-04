ไฟไหม้ค่ายมวย “ศิษย์ชาญสิงห์” ย่านคลองสาน “ก้องสยาม” ถูกไฟลวกเจ็บ
ไฟไหม้ค่ายมวย “ศิษย์ชาญสิงห์” ย่านคลองสาน “ก้องสยาม” นักมวยดัง วิ่งฝ่ากองเพลิงขนของ ถูกไฟลวกเจ็บ เผยนาทีชีวิตก่อนเพลิงวอดชั้น 2
เมื่อวันที่ 3 ก.พ. เวลา 21.34 น. เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บุปผาราม ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ภายในซอยสมเด็จเจ้าพระยา 5 แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ จุดเกิดเหตุเป็นค่ายมวย “ศิษย์ชาญสิงห์” เลขที่ 119 ซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น เพลิงได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็ว โดยมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากบริเวณชั้น 2 ของตัวอาคาร
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยสถานีดับเพลิงปากคลองสาน พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ระดมกำลังเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุ โดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า 30 นาที ในการวางหัวฉีดน้ำสกัดกั้นเพลิง จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ให้เพลิงสงบลงได้ จากการตรวจสอบพบว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บริเวณชั้น 2 ของตัวอาคาร ซึ่งใช้เป็นห้องพักของนักมวย
จากเหตุการณ์ดังกล่าว มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย คือ นายขวัญชัย เปลี่ยนขุนทด อายุ 23 ปี หรือฉายา ก้องสยาม อ.วุฒิพงษ์ นักมวยไทยชื่อดัง สภาพร่างกายถูกไฟลวกที่บริเวณแผ่นหลังได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รีบทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลตากสินเพื่อรักษาอาการ
นายขวัญชัย หรือ ก้องสยาม เผยว่า ก่อนเกิดเหตุตนและเพื่อนนักมวยได้ออกไปซื้ออาหารที่ย่านเจริญนคร แต่เมื่อกลับมาถึงค่ายมวยก็พบว่าไฟกำลังลุกไหม้อย่างหนัก ด้วยความตกใจจึงรีบวิ่งฝ่าเข้าไปในกองเพลิงเพื่อจะขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ออกมา ทำให้ถูกเปลวไฟลวกเข้าที่บริเวณด้านหลังจนได้รับบาดเจ็บ แต่เคราะห์ดีที่อาการไม่สาหัส
ด้านนายชนาเนต ทองไสร อายุ 45 ปี หัวหน้าค่ายมวย ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ช่วงเกิดเหตุตนพักผ่อนอยู่บริเวณชั้นล่าง จนกระทั่งมีลูกน้องวิ่งมาบอกว่าได้กลิ่นเหม็นไหม้ เมื่อขึ้นไปตรวจสอบก็พบว่าเพลิงได้ลุกไหม้ลามไปทั่วชั้นสองแล้ว โชคดีที่ช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีนักมวยพักผ่อนอยู่ด้านบน เพราะทุกคนออกไปซื้ออาหารกันหมด จึงไม่มีใครติดอยู่ภายในหรือได้รับอันตรายถึงชีวิต
