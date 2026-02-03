ข่าวดาราบันเทิง

ศรราม เปิดแชท มอส ส่งต่อกำลังใจคำโตจาก “เสก โลโซ” ในวันที่ชีวิตต้องเดินต่อ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 14:53 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 14:54 น.
67
หนุ่มศรราม มอสปฏิภาณ
แฟ้มภาพ

มอส ปฏิภาณ ทำหน้าที่กัลยาณมิตร ส่งคำพูด “เสก” ถึง “หนุ่ม ศรราม” แฟนคลับแห่ให้กำลังใจเพียบ

ในวันที่ชีวิตต้องเผชิญกับบททดสอบมากมาย มิตรภาพระหว่างเพื่อนมักจะเป็น “น้ำหล่อเลี้ยง” ที่ดีที่สุด ล่าสุด “หนุ่ม” ศรราม เทพพิทักษ์ พระเอกขวัญใจมหาชน ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดประทับใจผ่านทางโซเชียลมีเดีย เป็นภาพแชทข้อความที่เพื่อนสนิทอย่าง “มอส” ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ ส่งมาหาเพื่อส่งต่อกำลังใจจากร็อกสตาร์รุ่นใหญ่ “เสก โลโซ”

ในบทสนทนาดังกล่าว มอส ปฏิภาณ ได้พิมพ์ข้อความบอกเล่า หลังจากที่มีโอกาสได้พูดคุยกับ เสก โลโซ โดยระบุใจความสำคัญที่พี่เสกฝากถึงหนุ่มว่า “ไปเยี่ยม เสก โลโซ ที่เรือนจำเขากลิ้ง เพชรบุรีมา มันฝากความคิดถึงถึงมึงด้วย”

ด้าน หนุ่ม ศรราม เมื่อได้รับข้อความดังกล่าวก็ได้โพสต์ขอบคุณทั้ง มอส ปฏิภาณ ที่ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญแห่งกำลังใจ และขอบคุณ เสก โลโซ ที่ยังคงระลึกถึงกันเสมอ โดยระบุว่าข้อความเหล่านี้มีความหมายต่อจิตใจของเขามากในสถานการณ์ปัจจุบัน

ศรราม เทพพิทักษ์ แคปชั่นถึงมอสปฏิภาณ ปฐวีกานต์
ภาพจาก Facebook @ศรราม เทพพิทักษ์

เหตุการณ์นี้สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมาก หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในมิตรภาพของ “หนุ่ม-มอส” ที่ไม่เคยทิ้งกันมาตลอดหลายสิบปี ตั้งแต่ยุค 90 จนถึงปัจจุบัน และต่างร่วมส่งหัวใจให้พระเอกหนุ่มสู้ต่อไปเพื่อลูกสาวสุดที่รักอย่าง “น้องวีจิ”

ขณะที่แคปชั่นสั้นๆ แต่ได้ใจความของหนุ่มศรรามก็ดูจะหนักแน่นกับมิตรภาพที่มีมาเนิ่นนานหนนี้ ด้วยการพิมพ์ข้อความส่งท้ายว่า “เพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไป” พร้อมอักษรภาษาอังกฤษซึ่งเป็นชื่อลูกสาว “Veeji” และ “papa” พร้อมแฮชแท็ก #ซามูไรพ่อลูกอ่อน #ติดดินบินได้ #สองไก่หัวใจเดียว .

&quot;หนุ่ม-มอส&quot; ที่ไม่เคยทิ้งกันมาตลอดหลายสิบปี ตั้งแต่ยุค 90 จนถึงปัจจุบัน
แฟ้มภาพ
มอส ปฏิภาณ ได้พิมพ์ข้อความบอกเล่าหลังจากที่มีโอกาสได้พูดคุยกับ เสก โลโซ โดยระบุใจความสำคัญที่พี่เสกฝากถึงหนุ่ม
ภาพ Facebook @sr.ram.theph.phithaks.879429
Mos Patiparn Patavekarn
แฟ้มภาพ Mos Patiparn Patavekarn

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

