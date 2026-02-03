ดราม่า คลิปแม่คนไทย จับลูกทำ “สุหนัดหญิง” หมอเตือน เสี่ยงอันตราย-ละเมิดสิทธิเด็ก
ดราม่า คลิปแม่พาลูกทำ “สุหนัดหญิง” แพทย์-WHO ชี้ไร้ประโยชน์ทางการแพทย์ เสี่ยงอันตรายและละเมิดสิทธิเด็ก
กลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้ติ๊กตอกโพสต์คลิปวิดีโอเผยภาพคุณแม่ชาวมุสลิมพาลูกสาววัทารกไปทำ “สุหนัดหญิง” โดยแม่ระบุในคลิปว่าเป็นการ “สะกิดออกนิดเดียว” ทำให้เกิดการตั้งคำถามจากสังคมว่าหัตถการดังกล่าวมีความจำเป็นทางการแพทย์หรือไม่ รวมถึง เข้าข่ายการละเมิดสิทธิเด็กหรือไม่
รู้จัก “สุหนัดหญิง” หรือ FGM
ในระดับสากลเรียกการทำสุหนัดหญิงว่า Female Genital Mutilation (FGM) หมายถึงการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัด ดัดแปลง หรือทำให้เกิดบาดแผลต่ออวัยวะเพศหญิงโดยไม่ได้มีเหตุผลทางการแพทย์
รูปแบบการทำ FGM มีหลายระดับ ตั้งแต่การกรีดหรือตัดเพียงเล็กน้อย ไปจนถึงการตัดอวัยวะเพศบางส่วนหรือทั้งหมด หรือรุนแรงที่สุดคือการเย็บปิดช่องคลอด ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO)
ระบุชัดเจนว่า FGM ไม่มีประโยชน์ทางสุขภาพ และยังมีความเสี่ยงส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทำ
โดยสาเหตุของการทำ เพราะมีความเชื่อผิดๆ ว่า ผู้หญิงไม่ควรมีอารมณ์ทางเพศ การสุขสมอารมณ์ทางเพศถือว่าเป็นบาป จึงต้องตัดอวัยวะส่วนที่ทำให้เกิดความเสียวออก
มุมมองทางศาสนาอิสลาม ไม่ใช่ข้อบังคับ
ในประเด็นทางศาสนา จริงๆ แล้ว คัมภีร์อัลกุรอานไม่ได้บัญญัติให้มีการทำสุหนัดหญิง ขณะที่นักวิชาการอิสลามร่วมสมัยจำนวนมากระบุว่า การทำสุหนัดหญิง ไม่ใช่ ฟัรฎู หรือข้อบังคับทางศาสนา และหลายสำนักมีความเห็นว่าไม่ควรทำ หรือห้ามทำหากการกระทำนั้นก่อให้เกิดอันตราย
แตกต่างจากการขลิบอวัยวะเพศชาย ที่ถือเป็นข้อบังคับทางศาสนา
สำหรับการที่ผู้ปกครองพาลูกสาวไปทำสุหนัดนั้น ในมุมมองของหลักสิทธิมนุษยชนถือว่าเป็นการ ละเมิดสิทธิในตัวเด็ก ด้วย เพราะขาดความยินยอม เด็กไม่สามารถให้ความยินยอม ได้ด้วยตนเอง การขลิบส่งผลถาวรต่อร่างกายของเด็กโดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ ที่สำคัญเด็กทุกคนมีสิทธิในร่างกายของตนเอง
องค์กรระดับโลกอย่าง องค์การสหประชาชาติ (UN), WHO และ UNICEF ต่างระบุตรงกันว่า FGM คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนของทั้งเด็กและสตรี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สมศักดิ์ เล็งคิกออฟโครงการ ขลิบจุ๊ดจู๋ฟรี เน้นภาคใต้ เฉพาะเด็กชายเท่านั้น
- ‘เจมส์ จิรายุ’ เข้าพิธีอุปสมบท ‘พระบอย’ ร่วมขลิบผมให้ คนบันเทิงแห่ร่วมงานเพียบ
- สรุป “ประท้วงอิหร่าน” คนอดอยากลงถนน ลามล้มระบอบรัฐอิสลาม เกิดอะไรขึ้นบ้าง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: