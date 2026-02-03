ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! หนุ่มทิ้งเมีย อยู่กินกับ “แม่แท้ๆ” หลังพลัดพราก 30 ปี เผยเซ็กส์สุดยอดจนลืมไม่ลง อ้างเป็น “แรงดึงดูดทางพันธุกรรม”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 22:50 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 14:55 น.
เรื่องราวสุดฉาวที่สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วโลก ชายหนุ่มที่ถูกขอไปรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมตั้งแต่แรกเกิด ตัดสินใจทิ้งภรรยาและครอบครัว เพื่อไปสานสัมพันธ์ลึกซึ้งฉันชู้สาวกับแม่บังเกิดเกล้า ของตนเอง

เรื่องราวเริ่มต้นจาก คิม เวสต์ ซึ่งปัจจุบันอายุ 50 กว่าปี ได้ให้กำเนิดลูกชาย เบน ฟอร์ด ขณะที่เธอเป็นนักศึกษาวัย 19 ปีในแคลิฟอร์เนีย แต่ด้วยความไม่พร้อมจึงยกลูกให้คนอื่นรับไปเลี้ยงและย้ายกลับสหราชอาณาจักร

หลังจากห่างกันไปกว่า 3 ทศวรรษ ในปี 2013 เบน ซึ่งขณะนั้นแต่งงานและอาศัยอยู่ที่โคโลราโด ตัดสินใจตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงจนพบ พวกเขาเริ่มติดต่อกันผ่านจดหมาย ความสัมพันธ์พัฒนาอย่างรวดเร็วจนกระทั่งนัดเจอกันครั้งแรกในปี 2014 และก้าวข้ามเส้นศีลธรรมมีเพศสัมพันธ์กันแทบจะในทันที

เซ็กส์กับแม่สุดยอดจนกลับไปหาเมียไม่ได้

เบน สารภาพกับ วิกตอเรีย ภรรยาของเขาในขณะนั้นว่า การมีเพศสัมพันธ์กับแม่เป็นเรื่องที่ “สุดยอดมาก” (Mind-blowing) จนถึงขั้นที่เขาบอกภรรยาว่า เขาไม่สามารถมีอะไรกับเธอได้อีกต่อไป หากไม่ได้จินตนาการหน้าของแม่ขึ้นมาแทน

ด้าน คิม ผู้เป็นแม่ยอมรับว่าเธอรู้สึกหึงหวงลูกสะใภ้ “วิกตอเรียต้อนรับฉันดี แต่ฉันกลับไม่รู้สึกดีกับเธอ… เมื่อเบนสัมผัสตัวเธอ ฉันรู้สึกอิจฉา” จนในที่สุดวิกตอเรียถึงกับเรียกคิมประชดว่า แฟนรุ่นแม่ (Mummy girlfriend)

หลังจากความสัมพันธ์ลึกซึ้งเริ่มได้เพียงไม่กี่วัน เบนได้สารภาพทุกอย่างและทิ้งภรรยาเพื่อย้ายไปอยู่กับแม่ที่รัฐมิชิแกน ซึ่งการกระทำนี้เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีอาญา เนื่องจากกฎหมายรัฐมิชิแกนระบุว่าการร่วมประเวณีระหว่างสายเลือดมีโทษจำคุกสูงสุด 15 ปี และต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้กระทำผิดทางเพศตลอดชีวิต

ทั้งคู่ปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่การร่วมประเวณีระหว่างสายเลือดแบบปกติ แต่อ้างว่าเป็นปรากฏการณ์ แรงดึงดูดทางเพศระหว่างพันธุกรรม ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ระบุว่าญาติที่พลัดพรากกันไปนานแล้วกลับมาเจอกันตอนโต อาจเกิดแรงดึงดูดทางเพศต่อกันได้ โดยทั้งคู่วางแผนที่จะแต่งงานและมีลูกด้วยกัน แม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากสังคมก็ตาม

ข่าวต่างประเทศ

