4 ราศี ช่วงนี้กระทบกระทั่งกับแฟนบ่อย ระวังคำพูดทำลายความสัมพันธ์

เผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 15:45 น.
50
เช็ก 4 ราศีช่วงนี้เคมีไม่เข้ากัน อารมณ์ร้อน ปากไว พูดไม่คิด ทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ เสี่ยงรักร้าวฉานถ้าไม่รีบปรับความเข้าใจ ดูดวงความรักพร้อมวิธีแก้เคล็ด

ในช่วงนี้อิทธิพลของดวงดาวส่งผลให้กระแสอารมณ์ของหลายราศีแปรปรวนง่ายเป็นพิเศษ โดยเฉพาะดาวพุธ (การเจรจา) และดาวอังคาร (ความขัดแย้ง) ที่โคจรมาทำมุมตึงเครียด ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของคู่รักหลายคู่เข้าขั้น “ลิ้นกับฟัน” กระทบกระทั่งกันได้แม้เรื่องขี้ผง โดยเฉพาะ 4 ราศีนี้ ที่ต้องระวัง “ปากพาซวย” ให้หนัก

1. ราศีเมษ

ชาวเมษเป็นชาวธาตุไฟ ช่วงนี้ไฟแรงเป็นพิเศษ มักจะเผลอพูดจาโผงผางรุนแรงโดยไม่ผ่านการกลั่นกรอง เวลาโมโหชอบท้าเลิก หรือพูดคำหยาบคายใส่กัน เรื่องเล็กน้อยที่ปกติมองข้ามได้ ช่วงนี้กลับกลายเป็นชนวนระเบิดอารมณ์ แฟนทำอะไรก็ขัดหูขัดตาไปหมด

ระวังคำพูดตอนโกรธจัด เพราะมันจะเหมือนมีดกรีดใจคนฟังที่ต่อให้ขอโทษทีหลัง รอยแผลก็ไม่หายไป

2. ราศีพฤษภ

ปกติชาวพฤษภจะนิ่งๆ แต่บทจะเอาเรื่องขึ้นมา น่ากลัวมาก! ช่วงนี้มีเกณฑ์ทะเลาะกันเพราะเรื่องเก่าๆ ที่จบไปแล้ว แต่คุณกลับไปขุดคุ้ยขึ้นมาพูดซ้ำซาก ต่างฝ่ายต่างมีทิฐิ ไม่ยอมลงให้กัน ยึดมั่นในความคิดตัวเองเป็นใหญ่ จนบทสนทนากลายเป็นการเอาชนะคะคาน มากกว่าการหาทางออก

หยุดรื้อฟื้นอดีต ถ้าอยากไปต่อต้องโฟกัสที่ปัจจุบัน การเงียบไม่ใช่การแพ้ แต่เป็นการหยุดเชื้อไฟที่ดีที่สุด

3. ราศีสิงห์

ช่วงนี้ชาวสิงห์ฟอร์มจัดมาก ไม่ชอบให้ใครมาหักหน้าหรือสั่งสอน โดยเฉพาะกับแฟน ถ้าอีกฝ่ายพูดจาไม่เข้าหู หรือวิจารณ์นิดหน่อย คุณพร้อมจะสวนกลับทันทีเพื่อรักษาศักดิ์ศรี ระวังการใช้คำพูดแดกดัน เสียดสี เพื่อให้อีกฝ่ายเจ็บปวด เพราะคิดว่าทำแบบนี้แล้วตัวเองจะดูเหนือกว่า

ลดอีโก้ลงครึ่งหนึ่งแล้วความรักจะรอด การยอมขอโทษคนรักไม่ได้แปลว่าคุณเสียศักดิ์ศรี แต่แปลว่าคุณรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้

4. ราศีพิจิก

ชาวพิจิกช่วงนี้อารมณ์แปรปรวน เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย บทจะดีก็อ้อนสุดๆ บทจะร้ายก็เย็นชาใส่ หรือใช้คำพูดนิ่งๆ แต่เชือดเฉือนหัวใจคนฟังสุดๆ มีความระแวง สงสัยในตัวคนรักสูง ทำให้ชอบตั้งคำถามเหมือนสอบสวนนักโทษ จนอีกฝ่ายอึดอัดและนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง

ความไว้วางใจคือพื้นฐานสำคัญ อย่าปล่อยให้ความคิดมากทำลายความสุขตรงหน้า พูดให้น้อย ฟังให้เยอะ แล้วจะดีเอง

คำแนะนำส่งท้าย

ในช่วงที่ดวงความรักเปราะบางแบบนี้ คาถาที่ท่องไว้ให้ขึ้นใจคือ ‘โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า’ เมื่อเริ่มรู้สึกว่าอารมณ์พุ่งพล่าน ให้แยกย้ายกันไปสงบสติอารมณ์ก่อน อย่าเพิ่งคุยกันตอนร้อน เสริมดวงความรักด้วยการ ถวายน้ำดื่ม หรือ ทำบุญค่าน้ำ ให้วัดหรือมูลนิธิต่างๆ อานิสงส์แห่งความเย็นฉ่ำของน้ำ จะช่วยดับไฟในใจและเปลี่ยนเรื่องร้อนให้กลายเป็นเย็นได้

