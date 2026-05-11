แก๊งทวงหนี้โหด บุกสำนัก อ.เก่ง หนี้แค่ 3 พัน ปืนจ่อหัวยิง ซ้อมพี่ชายตาบอด
แก๊งเงินกู้โหดบุกทวงหนี้ 3,000 บาท ถึงสำนักร่างทรง อาจารย์เก่ง เมืองชลบุรี ชักปืนจ่อหัวอาจารย์เก่งหวังปลิดชีพ โชคดีปืนขัดลำกล้องรอดตายหวุดหวิด พี่ชายรับเคราะห์แทนโดนซ้อมจนตาบอด
เกิดเหตุระทึกขวัญเมื่อกลุ่มชายฉกรรจ์บุกเข้าทำร้ายร่างกายผู้คนภายในสำนักร่างทรงของอาจารย์เก่ง ตั้งอยู่ในซอยมาบตาโต้ ซอย 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผู้เสียหายเปิดเผยคลิปวิดีโอหลักฐานขณะเกิดเหตุ ปรากฏภาพกลุ่มคนร้ายโต้เถียงกับคนในสำนักก่อนลงมือทำร้ายร่างกาย
อาจารย์เก่งเล่าถึงตอนเฉียดตายว่า ระหว่างเกิดการชุลมุน หนึ่งในกลุ่มคนร้ายชักอาวุธปืนออกมาจ่อหัวเพื่อหมายเอาชีวิต แต่โชคดีที่อาวุธปืนเกิดขัดลำกล้อง ทำให้ตนรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด แต่พี่ชายถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่งผลให้สูญเสียการมองเห็นไปหนึ่งข้าง
เมื่อสอบถามถึงชนวนเหตุของความขัดแย้ง อาจารย์เก่งยอมรับว่าก่อนหน้านี้เขาไปกู้ยืมเงินจากผู้หญิงคนหนึ่งจำนวน 3,000 บาท เขายังไม่พร้อมคืนเงินจึงขอผัดผ่อนไปก่อน เจ้าหนี้หญิงรายนั้นเคยโทรศัพท์มาข่มขู่ว่าจะพาพวกมารุมทำร้าย จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์กลุ่มชายฉกรรจ์บุกมาทวงหนี้พร้อมทำร้ายร่างกายในที่สุด
ครอบครัวของอาจารย์เก่งต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างหวาดผวา ทุกคนกังวลเรื่องความปลอดภัย ไม่กล้าออกไปทำงานหรือใช้ชีวิตตามปกติ เพราะเกรงว่ากลุ่มคนร้ายจะย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก อาจารย์เก่งเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
ด้านความคืบหน้าของคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองปรือเรียกตัวผู้เสียหายไปให้ปากคำเพิ่มเติม ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมออกหมายเรียกกลุ่มผู้ก่อเหตุ ซึ่งคาดว่ามีประมาณ 5 คน เจ้าหน้าที่จะเร่งนำตัวมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “บิ๊กเต่า” โต้กลับ “โทน บางแค” ปัดขู่ทวงหนี้ แฉกลับโยงแก๊งตุ๋นพระ 2 พันล้าน
- ศึกสายเลือด! แม่วัย 72 ฟ้องลูกในไส้ ทวงหนี้เกือบร้อยล้าน แฉโดนขู่ไล่นอนข้างถนน
- พระเอกดังซวย คุก 6 เดือน ผิด PDPA ทวงหนี้ เคราะห์ซ้ำ เพิ่งต้องโทษหนีทหาร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: