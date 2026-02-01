เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นับคะแนนตอนไหน? วิธีขนส่งบัตรจากคูหาไปนับที่เขต
บัตรเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ปิดหีบ 17.00 น. แล้วซองบัตรไม่หายไปไหน ไปรษณีย์ไทยรับไม้ต่อคัดแยก ส่งกลับภูมิลำเนา ก่อนเปิดซองนับพร้อมกันหลังปิดหีบวันจริง 8 ก.พ. นี้
หลังจากสิ้นสุดเวลาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในเวลา 17.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 คำถามสำคัญที่คาใจผู้ใช้สิทธิหลายคนคือ บัตรของเราไปไหนต่อ? และจะถูกนับคะแนนตอนไหน? ทีมข่าว The Thaiger รวบรวมคำตอบและเปิดเส้นทางการเดินทางของบัตรเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความโปร่งใสของทุกคะแนนเสียง
เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นับคะแนนตอนไหน
คำตอบคือ นับพร้อมกับบัตรเลือกตั้งวันจริง อ้างอิงข้อมูลจาก ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC อธิบายว่า คะแนนของประชาชนที่ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจะถูกเก็บรักษาไว้และเริ่มนับ หลังปิดหีบเวลา 17.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 (วันเลือกตั้งทั่วไป) โดยจะไม่มีการเปิดซองหรือนับคะแนนในวันเลือกตั้งล่วงหน้า (1 ก.พ.) เด็ดขาด
เพื่อป้องกันไม่ให้ผลคะแนนบางส่วนหลุดลอดออกไปก่อน ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงคะแนนในวันจริง หรือทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง
เปิดไทม์ไลน์ บัตรเดินทางไปนับที่เขตยังไง?
สำหรับผู้ที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต บัตรเลือกตั้งของท่านจะเดินทางไกลกว่าปกติ โดยมีขั้นตอนที่รัดกุม ดังนี้
1. หน้างาน ซองคือหัวใจ
เมื่อท่านกากบาทเสร็จ บัตรทั้ง 2 ใบจะถูกพับใส่ ซองใส่บัตร (ส.ส. 5/2) เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยจะระบุ “รหัสจังหวัด” และ “รหัสเขตเลือกตั้ง” ตามทะเบียนบ้านของท่านหน้าซอง (จุดนี้ผู้ใช้สิทธิต้องช่วยเช็กความถูกต้องก่อนหย่อนลงหีบ)
2. ปิดหีบ ไปรษณีย์ไทยรับไม้ต่อ
ทันทีที่ปิดหีบ 17.00 น. ของวันที่ 1 ก.พ. คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จะเปิดหีบนับจำนวนซองให้ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ จากนั้นส่งมอบถุงเมล์บัตรเลือกตั้งให้ “ไปรษณีย์ไทย” ทำหน้าที่คัดแยกและขนส่ง โดยมีระบบ GPS ติดตามรถขนส่งตลอดเส้นทาง เพื่อส่งไปยัง “หน่วยนับคะแนนตามภูมิลำเนา” ของท่านให้ทันก่อนวันเลือกตั้งจริง
3. ถึงปลายทาง เก็บล็อก-รอนับ
เมื่อซองบัตรเดินทางถึงเขตเลือกตั้งตามภูมิลำเนา จะถูกเก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัย (เช่น สถานีตำรวจ หรือที่ทำการอำเภอ) ที่เป็น “หน่วยนับคะแนนกลาง” โดยมีกล้องวงจรปิดและเวรยามเฝ้าตลอด 24 ชม. จนกระทั่งถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 8 ก.พ. จึงจะนำซองมาเปิด (โดยเปิดเผย) เพื่อนับคะแนนรวมกับบัตรเลือกตั้งปกติ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไอซ์ รักชนก ยันชัด พรรคประชาชน ไร้นโยบายดัน แรงงานข้ามชาติ นั่งบอร์ดประกันสังคม วอนสังคมช่วยแก้ข่าว
- รายชื่อ สส. เลือกตั้ง 2569 ครบทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เช็กที่นี่
- “ไอซ์” ฝากถึงผู้ประกันตน สาเหตุที่เบิกเงินไม่ได้ เกิดจากทุจริต กำลังจะซ้ำรอยเดิม
ข้อมูลจาก : กกต., ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC
ติดตาม The Thaiger บน Google News: