ข่าว
ศาลยกฟ้อง คดี “บิ๊กโจ๊ก” ยื่นฟ้องศาลปกครอง อ้างทำผิด ม.157
ศาลอาญาคดีทุจริต พิพากษายกฟ้องคดีที่ บิ๊กโจ๊ก ยื่นฟ้อง ประธานศาลปกครองสูงสุด อ้างทำผิด ม.157 หลังมีคลิปแทรกแซงสั่งล้มคดี
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดพิพากษาชั้นตรวจคำฟ้องคดี อท.172/2568 ให้ยกฟ้องนายอนุวัฒน์ ธาราแสวง ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น ศาลปกครองสูงสุด และนายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ ประธานศาลปกครองสูงสุด ไม่ผิดในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
สำหรับคดีดังกล่าว พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ยื่นฟ้องจำเลยทัังสอง กรณีมีคลิปเสียงตุลาการศาลปกครองแทรกแซงสั่งล้มคดี โดยยื่นฟ้องเมื่อเดือน ก.ย. 2568 ที่ผ่านมา
