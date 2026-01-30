แฟนคลับช็อก! “เยริ” Red Velvet คอเคล็ดขณะเล่นพิลาทิส ต้องใส่เฝือก ทำกายภาพ
แฟนคลับใจหาย! “เยริ Red Velvet” ขณะเล่นพิลาทิส ต้องรีบหาหมอใส่เฝือก ทำกายภาพ แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ เจ้าตัวยังสู้ไหว
ทำเอาเหล่า “ลัฟวี่” ตกอกตกใจกันยกใหญ่ เมื่อ “เยริ” สมาชิกน้องเล็กของวง Red Velvet เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากเกาหลีใต้ เปิดเผยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่า เธอได้รับบาดเจ็บที่คออย่างรุนแรง หรืออาการคอเคล็ดหนัก ระหว่างการออกกำลังกายพิลาทิส เมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา
เยริ เล่าเหตุการณ์ว่า อาการบาดเจ็บเกิดขึ้นขณะเล่นพิลาทิส แต่ความเจ็บปวดกลับมากขึ้นหลังจากตื่นนอนในเช้าวันถัดมา สุดท้ายทนไม่ไหวต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็กอาการอีกครั้ง โดยเธอได้โพสต์ข้อความแจ้งแฟนๆ ว่า “คอฉันพังตอนทำพิลาทิสเมื่อวาน พอนอนหลับแล้วตื่นมาวันนี้มันเจ็บกว่าเดิมอีก… ฉันต้องไปโรงพยาบาลอีกรอบแล้ว”
แม้จะต้องเจ็บตัวและใส่เฝือกอ่อนที่คอ แต่ไอดอลสาวก็ยังพยายามสร้างรอยยิ้มและคลายความกังวลให้กับแฟนคลับ ด้วยการโพสต์รูปตัวเองขณะใส่เฝือกพร้อมแซวตัวเองขำๆ ว่าดูเหมือนตัวการ์ตูน “ยู แจม มิน” พร้อมทั้งเตือนทุกคนให้ระวังในการออกกำลังกาย โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ม.ค. เธอได้อัปเดตการรักษาว่ากำลังเดินทางไปทำกายภาพบำบัดและฉีดยา เพื่อเร่งฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาหายดีโดยเร็วที่สุด
ท่ามกลางความเป็นห่วงจากแฟนคลับทั่วโลกที่ส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม หลายคนต่างชื่นชมในทัศนคติเชิงบวกและอารมณ์ขันของเยริ ที่แม้จะเจ็บป่วยแต่ก็ยังเข้มแข็งและมองโลกในแง่ดี ทั้งนี้ยังไม่มีกำหนดการที่แน่ชัดว่าเธอจะกลับมาทำงานได้เต็มรูปแบบเมื่อไหร่ และทางต้นสังกัดยังไม่ได้ออกแถลงการณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้
ที่มา: IBT
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ช็อกวงการ โมซูจิน นักร้องเกาหลี เสียชีวิตกะทันหันวัย 27 ญาติไม่เผยสาเหตุ วอนอย่าเดา
- อึ้งเหตุผล! ดาว OnlyFans ขอเลื่อนเซ็กซ์มาราธอน ทุบสถิติเก่า ฟาด 1057 คน ใน 12 ชม.
- ไวรัลญี่ปุ่น! หนุ่มสุดหล่อ วัย 35 ชนะเลือกตั้งฉิวเฉียด คว้าเก้าอี้ ผู้ว่าฯ อายุน้อยที่สุด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: