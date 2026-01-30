ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! “เยริ” Red Velvet คอเคล็ดขณะเล่นพิลาทิส ต้องใส่เฝือก ทำกายภาพ

เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 19:00 น.
แฟนคลับ แห่ส่งกำลังใจ "เยริ" Red Velvet คอเคล็ดขณะเล่นพิลาทิส ต้องใส่เฝือก

แฟนคลับใจหาย! “เยริ Red Velvet” ขณะเล่นพิลาทิส ต้องรีบหาหมอใส่เฝือก ทำกายภาพ แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ เจ้าตัวยังสู้ไหว

ทำเอาเหล่า “ลัฟวี่” ตกอกตกใจกันยกใหญ่ เมื่อ “เยริ” สมาชิกน้องเล็กของวง Red Velvet เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากเกาหลีใต้ เปิดเผยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่า เธอได้รับบาดเจ็บที่คออย่างรุนแรง หรืออาการคอเคล็ดหนัก ระหว่างการออกกำลังกายพิลาทิส เมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา

เยริ เล่าเหตุการณ์ว่า อาการบาดเจ็บเกิดขึ้นขณะเล่นพิลาทิส แต่ความเจ็บปวดกลับมากขึ้นหลังจากตื่นนอนในเช้าวันถัดมา สุดท้ายทนไม่ไหวต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็กอาการอีกครั้ง โดยเธอได้โพสต์ข้อความแจ้งแฟนๆ ว่า “คอฉันพังตอนทำพิลาทิสเมื่อวาน พอนอนหลับแล้วตื่นมาวันนี้มันเจ็บกว่าเดิมอีก… ฉันต้องไปโรงพยาบาลอีกรอบแล้ว”

เยริ Red Velvet ใส่เฝือกอ่อนที่คอ
แม้จะต้องเจ็บตัวและใส่เฝือกอ่อนที่คอ แต่ไอดอลสาวก็ยังพยายามสร้างรอยยิ้มและคลายความกังวลให้กับแฟนคลับ ด้วยการโพสต์รูปตัวเองขณะใส่เฝือกพร้อมแซวตัวเองขำๆ ว่าดูเหมือนตัวการ์ตูน “ยู แจม มิน” พร้อมทั้งเตือนทุกคนให้ระวังในการออกกำลังกาย โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ม.ค. เธอได้อัปเดตการรักษาว่ากำลังเดินทางไปทำกายภาพบำบัดและฉีดยา เพื่อเร่งฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาหายดีโดยเร็วที่สุด

ท่ามกลางความเป็นห่วงจากแฟนคลับทั่วโลกที่ส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม หลายคนต่างชื่นชมในทัศนคติเชิงบวกและอารมณ์ขันของเยริ ที่แม้จะเจ็บป่วยแต่ก็ยังเข้มแข็งและมองโลกในแง่ดี ทั้งนี้ยังไม่มีกำหนดการที่แน่ชัดว่าเธอจะกลับมาทำงานได้เต็มรูปแบบเมื่อไหร่ และทางต้นสังกัดยังไม่ได้ออกแถลงการณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

แฟนคลับช็อก! “เยริ” Red Velvet คอเคล็ดขณะเล่นพิลาทิส ต้องใส่เฝือก ทำกายภาพ

หวยลาววันนี้ 30 ม.ค. 69 จับตาเลขเด็ดวันศุกร์สิ้นเดือน ย้อนสถิติงวดที่แล้ว

จดด่วน! หวยเฮียนัน ปล่อยสูตรเด็ดลุ้นเงินล้าน งวด 1/2/69 บน-ล่างตัวเดียวจบ

สหรัฐฯ เพิ่ม “ไทย” เข้าบัญชีประเทศ “ต้องจับตามอง” เหตุอาจแทรกแซงค่าเงิน

ด่วน! ไฟป่าลามจุด “ช่องอานม้า” ทำระเบิดตกค้างตูมสนั่น ทหารเจ็บสาหัส 2 นาย

“หมอสุรเวช” ผู้ภักดีในหลวง ร.9 เล่าเหตุผลกา “พรรคส้ม” เขียนดีมาก คนไลก์เป็นหมื่น

มิติใหม่! “ชัชชาติ” ตะโกนลั่น กลางพิธีเปิดสะพาน คำเดียวจบ เปิดใช้งานได้ทันที

ธรรมนัส เปิดใจ หลังฟ้องประชาชน วิจารณ์แรง แค่มาคุย-ยกมือไหว้ ถอนฟ้องอยู่แล้ว

พรรคประชาชน ประกาศตั้งเป้านโยบาย 100 วันแรก-1 ปีแรก-1 วาระ

สวยสมมง แซมมี่ ชนิตา คว้ามงกุฎ Mrs. World 2025 ยืนหนึ่งเวทีแม่ระดับโลก

หลายคนไม่รู้ “ไอซ์ รักชนก” ดีกรีจบสถิติ มธ. สาเหตุตัวตึงไล่บี้งบประกันสังคมยับ

“ดิว วีรวัฒน์” แซะแรง คนไม่ชอบส้ม ส่วนใหญ่แก่แล้วจน ใช้รูปปลอม-ล็อกโปรไฟล์

สรยุทธ กางตัวเลข “ประกันสังคม” ตัดสูทแจกข้าราชการ 2 ล็อต รวมกว่า 77 ล้านบาท

