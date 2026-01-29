อึ้งเหตุผล! ดาว OnlyFans ขอเลื่อนเซ็กซ์มาราธอน ทุบสถิติเก่า ฟาด 1057 คน ใน 12 ชม.
บอนนี่ บลู เลื่อนภารกิจทุบสถิติเซ็กซ์มาราธอน หลังสร้างตำนาน 12 ชม. 1,057 คน เผยสาเหตุ รับสภาพร่างกายอาจรับไม่ไหว-กลัวเดินกลับบ้านไม่ได้ ยืนยันไม่ได้ยกเลิก คุ้มค่าการรอคอยแน่นอน
กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งสำหรับ บอนนี่ บลู (Bonnie Blue) หรือชื่อจริง เทีย บิลลิงเจอร์ (Tia Billinger) ดาว OnlyFans ที่เคยสร้างชื่อกระฉ่อนโลกโซเชียลจากวีรกรรมสุดท้าทายด้วยการร่วมหลับนอนกับชายหนุ่มถึง 1,057 คน ภายในเวลาเพียง 12 ชั่วโมงจนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลก
ล่าสุดเธอมีแผนที่จะกลับมาทุบสถิติเดิมของตัวเอง ด้วยการตั้งเป้าทำยอดให้สูงกว่าเดิมในระยะเวลาอันสั้น โดยเดิมทีมีกำหนดการจะเริ่มภารกิจในวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา แต่แฟนคลับที่รอติดตามต้องผิดหวังเล็กน้อย เมื่อเจ้าตัวออกมาประกาศเบรกกะทันหัน และขอเลื่อนกำหนดการออกไปก่อน
บอนนี่ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดีย ชี้แจงถึงสาเหตุและการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ เดิมทีกำหนดการท้าทายรอบใหม่จะเกิดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม แต่เธอประกาศเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 7 กุมภาพันธ์แทน พร้อมระบุในแถลงการณ์ว่า “นี่ไม่ใช่การยกเลิก แต่การจะบรรลุเป้าหมายระดับนี้ ต้องอาศัยจังหวะเวลาที่สมบูรณ์แบบที่สุด”
เธอยังได้อ้อนแฟน ๆ ว่า “โปรดเชื่อใจฉัน มันคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอน” เพื่อยืนยันว่าโปรเจกต์นี้จะเกิดขึ้นจริง เพียงแต่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกว่าเดิม
อย่างไรก็ดี ชื่อเสียงของ บอนนี่ บลู ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่เกิดจากการทำการตลาดที่เจาะกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและการกระทำที่กล้าบ้าบิ่น เธอเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชายที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยใช้สโลแกนเชิญชวนด้วยคำว่า ‘เข้าร่วมฟรี’ และ ‘ช่วยถ่ายทำวิดีโอ’ ทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงกิจกรรมสุดเหวี่ยงนี้ได้ง่าย
แม้จะโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องความเหมาะสม แต่กลับสร้างชื่อเสียงให้เธออย่างมหาศาลจนถึงขั้นที่สถานีโทรทัศน์ในอังกฤษนำเรื่องราวของเธอไปสร้างเป็นสารคดีออกฉายเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2025 และกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันทั้งประเทศ
บอนนี่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อดังอย่าง The Tab ว่า “ทุกคนคาดหวังตัวเลขที่สูงขึ้น และฉันจะไม่ทำให้พวกเขาผิดหวัง” แต่เธอก็ยอมรับตามตรงว่า ภารกิจนี้โหดหินต่อร่างกายไม่น้อย แถมยังเคยพูดติดตลกผ่านอินสตาแกรมถึงความกังวลในการทำลายสถิติครั้งใหม่นี้ว่า “คุณจินตนาการออกไหมว่าร่างกายฉันต้องรับภาระหนักแค่ไหน ฉันยังกังวลเลยว่าพอจบงานแล้ว ฉันจะยังเดินกลับบ้านไหวหรือเปล่า” ซึ่งนี่อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้เธอต้องขอเวลาฟิตซ้อมร่างกายเพิ่มเติมก่อนวันจริงมาถึง
ข้อมูลจาก : ettoday
