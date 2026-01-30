ข่าว

คลิปอุทาหรณ์ รถเก๋งเร่งเครื่องแซงรถบรรทุก สุดท้ายไม่พ้น ถูกชนดันไกลหลายเมตร

Photo of Bas Basเผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 16:37 น.
51

เปิดคลิปวินาทีสุดระทึก รถเก๋งดำพยายามเร่งเครื่องแซงรถบรรทุก แต่สุดท้ายไม่พ้น ถูกชนอย่างจัง ก่อนโดนลากไปตามถนนหลายเมตร

กลายเป็นคลิปเตือนภัยที่ถูกแชร์ต่ออย่างมากในโลกออนไลน์ สำหรับอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจแซงในที่คับขัน โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนสายหนึ่งในจังหวัดระยอง

จากภาพในคลิปวิดีโอ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลสีดำพยายามจะเร่งเครื่องแซงรถบรรทุกปูนที่อยู่ด้านซ้าย แต่เนื่องจากระยะห่างไม่เพียงพอ ทำให้ส่วนท้ายของรถเก๋งถูกรถบรรทุกชนเข้าที่ด้านข้างและติดคาอยู่หน้ารถ

ทำให้รถบรรทุกปูนที่มีน้ำหนักมากและกำลังใช้ความเร็ว ไม่สามารถหยุดรถได้ทันที ก่อนที่จะดันรถเก๋งคันดังกล่าวลากไปบนพื้นถนนไกลหลายเมตร จนกระทั่งคนขับรถบรรทุกเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติและหยุดรถได้ในที่สุด

ทันทีที่รถหยุดนิ่ง เจ้าของรถเก๋งที่อยู่ในอาการเสียขวัญได้รีบเปิดประตูวิ่งลงมาจากรถด้วยความหวาดกลัว เคราะห์ดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

ในโลกโซเชียลได้มีการถกเถียงและให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่คนขับรถบรรทุกดูเหมือนจะเมินเฉยต่อการชนในตอนแรก บางส่วนมองว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ภายในคลิป เนื่องจากรถบรรทุกที่มีความสูงและหน้ารถยาว จะมีจุดบอดที่คนขับไม่สามารถมองเห็นวัตถุในระยะประชิดที่อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาได้ โดยเฉพาะบริเวณหน้ารถและด้านข้างฝั่งซ้าย

อีกทั้งรถบรรทุกหนักอย่างรถปูนต้องใช้ระยะเบรกที่มากกว่ารถทั่วไป การหยุดรถอย่างกะทันหันอาจทำให้เกิดอันตรายต่อรถคันอื่นหรือตัวรถบรรทุกเองได้

นอกจากนี้ หากไม่มีเสียงแตรจากรถคันข้างหลังเตือน คนขับรถบรรทุกแทบจะไม่รู้เลยว่ามีรถเล็กมาติดอยู่หน้ารถจนกว่าจะสัมผัสได้ถึงแรงต้านที่ผิดปกติ

Photo of Bas

Bas

