คลิปอุทาหรณ์ รถเก๋งเร่งเครื่องแซงรถบรรทุก สุดท้ายไม่พ้น ถูกชนดันไกลหลายเมตร
เปิดคลิปวินาทีสุดระทึก รถเก๋งดำพยายามเร่งเครื่องแซงรถบรรทุก แต่สุดท้ายไม่พ้น ถูกชนอย่างจัง ก่อนโดนลากไปตามถนนหลายเมตร
กลายเป็นคลิปเตือนภัยที่ถูกแชร์ต่ออย่างมากในโลกออนไลน์ สำหรับอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจแซงในที่คับขัน โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนสายหนึ่งในจังหวัดระยอง
จากภาพในคลิปวิดีโอ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลสีดำพยายามจะเร่งเครื่องแซงรถบรรทุกปูนที่อยู่ด้านซ้าย แต่เนื่องจากระยะห่างไม่เพียงพอ ทำให้ส่วนท้ายของรถเก๋งถูกรถบรรทุกชนเข้าที่ด้านข้างและติดคาอยู่หน้ารถ
ทำให้รถบรรทุกปูนที่มีน้ำหนักมากและกำลังใช้ความเร็ว ไม่สามารถหยุดรถได้ทันที ก่อนที่จะดันรถเก๋งคันดังกล่าวลากไปบนพื้นถนนไกลหลายเมตร จนกระทั่งคนขับรถบรรทุกเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติและหยุดรถได้ในที่สุด
ทันทีที่รถหยุดนิ่ง เจ้าของรถเก๋งที่อยู่ในอาการเสียขวัญได้รีบเปิดประตูวิ่งลงมาจากรถด้วยความหวาดกลัว เคราะห์ดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
ในโลกโซเชียลได้มีการถกเถียงและให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่คนขับรถบรรทุกดูเหมือนจะเมินเฉยต่อการชนในตอนแรก บางส่วนมองว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ภายในคลิป เนื่องจากรถบรรทุกที่มีความสูงและหน้ารถยาว จะมีจุดบอดที่คนขับไม่สามารถมองเห็นวัตถุในระยะประชิดที่อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาได้ โดยเฉพาะบริเวณหน้ารถและด้านข้างฝั่งซ้าย
อีกทั้งรถบรรทุกหนักอย่างรถปูนต้องใช้ระยะเบรกที่มากกว่ารถทั่วไป การหยุดรถอย่างกะทันหันอาจทำให้เกิดอันตรายต่อรถคันอื่นหรือตัวรถบรรทุกเองได้
นอกจากนี้ หากไม่มีเสียงแตรจากรถคันข้างหลังเตือน คนขับรถบรรทุกแทบจะไม่รู้เลยว่ามีรถเล็กมาติดอยู่หน้ารถจนกว่าจะสัมผัสได้ถึงแรงต้านที่ผิดปกติ
อ้างอิง : Facebook เจ๊ม้อย v+
