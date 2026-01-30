ข่าวต่างประเทศ

ย้อนคลิประทึก รถหรูซิ่ง ชนบัสโรงเรียนคว่ำ นร.กระเด็น บาดเจ็บระนาว (ต่างประเทศ)

เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 14:58 น.
รถหรูชนรถบัสโรงเรียนทำให้เด็กนักเรียนกระเด็นออกจากที่นั่ง
เปิดเบื้องหลังคลิปไวรัล มัสแตงซิ่ง 160 กม./ชม. ชนรถโรงเรียนคว่ำที่แชร์ว่อนเน็ต แท้จริงคือเหตุการณ์ปี 2022 ที่นิวเม็กซิโก เผยนาทีชีวิตนักเรียน 23 คน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 จากกรณีที่มีการแชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์อุบัติเหตุรุนแรง จากนักข่าวต่างประเทศผู้ใช้บัญชีอินสตาแกรมชื่อ @dj_allyshow เผยให้เห็นภาพรถโรงเรียนถูกพุ่งชนจนพลิกคว่ำ ส่งผลให้เด็กนักเรียนภายในรถกระเด็นไปคนละทิศละทาง โดยต้นทางระบุข้อมูลเพียงว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเมืองอัลบูเคอร์คี และมีผู้บาดเจ็บสาหัส พร้อมอ้างอิงคลิปจากอินสตาแกรมข่าวต่างประเทศที่โพสต์เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา จนทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสด ๆ ร้อน ๆ

ความจริงของคลิปไวรัล เกิดขึ้นเมื่อไหร่?

คลิปดังกล่าวไม่ใช่เหตุการณ์ในปี 2569 แต่เป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2022 (พ.ศ. 2565) ที่เมืองอัลบูเคอร์คี รัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา สาเหตุเกิดจากชายวัย 49 ปี ขับรถฟอร์ด มัสแตง แข่งมากับรถอีกคันด้วยความเร็วสูงกว่า 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนเสียหลักพุ่งชนรถโรงเรียนที่มีเด็กโดยสารมาเต็มคัน

ภาพเหตุการณ์รถฟอร์ดมัสแตงชนรถบัสโรงเรียนในนิวเม็กซิโก
อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าว ABC News ที่รายงานเหตุการณ์จริงในขณะนั้น ระบุว่าภาพวงจรปิดภายในรถเผยให้เห็นวินาทีชีวิตของนักเรียนจากโรงเรียน George Sanchez Collaborative Community School จำนวน 23 คน ที่ต้องเผชิญกับฝันร้าย เมื่อรถฟอร์ด มัสแตง สีขาว ซึ่งขับโดย นายมาริโอ เปเรซ วัย 49 ปี ได้พุ่งเข้าชนด้านข้างของรถบัสอย่างจัง

แรงกระแทกส่งผลให้รถโรงเรียนพลิกตะแคงทันที ทำให้นักเรียนกว่า 20 ชีวิตลอยกระเด็นออกจากที่นั่ง ท่ามกลางเสียงกรีดร้องและความโกลาหล โดยในคลิปจะได้ยินเสียงเด็กตะโกนขอความช่วยเหลือเพื่อนที่ชื่อ ลิซซี่ ขณะพยายามตะเกียกตะกายออกจากซากรถ

รถบัสโรงเรียนพลิกคว่ำหลังจากถูกชนโดยรถหรูที่มีความเร็วสูง
สาเหตุและบทสรุปของผู้ก่อเหตุ

จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า นายเปเรซกำลังขับรถแข่งมากับรถมัสแตงสีน้ำเงินอีกคันหนึ่ง ด้วยความเร็วสูงถึง 100 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือกว่า 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนจะเกิดเหตุสลดดังกล่าว โดยตัวนายเปเรซเองได้รับบาดเจ็บกระดูกต้นขาหักและถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นสาหัสโดยใช้ยานพาหนะ ส่วนคู่กรณีรถมัสแตงสีน้ำเงินได้ขับหลบหนีไปจากที่เกิดเหตุ

นักเรียน 23 คนต้องเผชิญกับอุบัติเหตุรถหรูชนรถบัสโรงเรียน
สำหรับคำถามที่หลายคนเป็นห่วงว่าเด็กๆ ในคลิปเป็นอย่างไรบ้าง ข้อมูลยืนยันว่าจากนักเรียนทั้งหมด 23 คน มี 7 คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล โดยมี 2 รายได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งรายหนึ่งกระดูกเชิงกรานหัก และอีกรายกระดูกต้นขาหัก แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ ซึ่งนับเป็นปาฏิหาริย์ท่ามกลางความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

เสียงกรีดร้องของเด็กนักเรียนในขณะเกิดอุบัติเหตุรถหรูชนรถบัส
