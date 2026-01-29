ช็อกวงการ โมซูจิน นักร้องเกาหลี เสียชีวิตกะทันหันวัย 27 ญาติไม่เผยสาเหตุ วอนอย่าเดา
แฟนคลับใจหาย โมซูจิน นักร้องนำวง Acoustic Collabo เสียชีวิตกะทันหันวัยเพียง 27 ปี ต้นสังกัดขอความเป็นส่วนตัวไม่เปิดเผยสาเหตุ ตำนานเสียงสวรรค์ชนะคู่แข่งนับพัน ฝากผลงานไว้ในความทรงจำ
แฟนเพลงเคป็อปและคอเพลงอินดี้เกาหลีร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ โมซูจิน (Mo Su-jin) นักร้องนำสาวเสียงเอกลักษณ์จากวงดูโอ้ชื่อดัง Acoustic Collabo ด้วยวัยเพียง 27 ปี ทิ้งไว้เพียงผลงานเพลงและน้ำเสียงที่เคยปลอบประโลมหัวใจผู้ฟัง
ค่ายเพลง Panic Button ต้นสังกัด ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมา แจ้งข่าวดเศร้าอย่างเป็นทางการว่า โมซูจินเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 25 มกราคม โดยทางค่ายระบุว่า “เรารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ต้องแจ้งข่าวที่น่าเศร้าเช่นนี้ ครอบครัวของผู้เสียชีวิตกำลังอยู่ในภาวะโศกเศร้าจากการจากไปอย่างกะทันหัน”
เพื่อเป็นการเคารพความต้องการของครอบครัว ทางต้นสังกัดและครอบครัวตัดสินใจไม่เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต หรือรายละเอียดอื่น ๆ พร้อมขอความร่วมมือจากสาธารณชนให้งดเว้นการคาดเดาหรือเผยแพร่ข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริง
พิธีศพของโมซูจินจัดขึ้นเป็นการส่วนตัวตามความประสงค์ของครอบครัว โดยมีเพียงครอบครัว ญาติ และคนสนิทเข้าร่วมเท่านั้น ทางต้นสังกัดระบุว่า “ขอให้ทุกคนร่วมไว้อาลัยอย่างสงบ เพื่อให้ผู้ล่วงลับได้พักผ่อนอย่างแท้จริง” เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมาจัดพิธีเคลื่อนศพ ณ สวนอนุสรณ์นัมยางจู อีเดน (Namyangju Eden Memorial Park)
สำหรับ โมซูจิน เกิดเมื่อปี 1999 เริ่มต้นไล่ล่าความฝันจากการเป็นเด็กฝึกหัดไอดอล ก่อนจะค้นพบเส้นทางที่ใช่ในฐานะนักร้องอาชีพ เส้นทางความสำเร็จของเธอไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่มาจากพรสวรรค์และความพยายามอย่างหนัก เจ้าตัวสร้างชื่อเสียงด้วยการฝ่าด่านผู้เข้าแข่งขันกว่า 1,200 คน ในการออดิชั่นเพื่อก้าวเข้ามาเป็นนักร้องนำหญิงรุ่นที่ 3 ของวง Acoustic Collabo
จุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอได้รับความสนใจ มาจากการอัปโหลดคลิปคัฟเวอร์เพลง Myo-hae Neo) ของวง D.A.D ลงในโซเชียลมีเดีย ด้วยเสียงร้องที่สื่ออารมณ์ได้ดีทำให้เธอได้รับเลือกเข้าวง หลังจากฝึกฝนร่วมกับ คิมซึงแจ (Kim Seung-jae) สมาชิกอีกคนของวงเป็นเวลา 1 ปี เธอได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในปี 2019 ด้วยซิงเกิล Let’s Break Up
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โมซูจิน ทำหน้าที่ถ่ายทอดบทเพลงด้วยน้ำเสียงที่ใสกระจ่างและละเอียดอ่อน ถือเป็นเอกลักษณ์ของ Acoustic Collabo แม้ช่วงเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานของเธอจะสั้น แต่เสียงร้องที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพของเธอจะยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนเพลงตลอดไป
ข้อมูลจาก : chosun
