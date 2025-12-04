อิสราเอลยืนยัน รับร่างตัวประกันชาวไทยในฉนวนกาซา ศพสุดท้าย
อิสราเอลยืนยัน รับร่างตัวประกันชาวไทยในฉนวนกาซา ซึ่งเป็นตัวประกันชาวไทยคนสุดท้าย แจ้งครอบครัวและเตรียมส่งกลับร่างกลับไทยต่อไป
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ทางการอิสราเอล รายงานอ้างอิงจาก สภากาชาด ได้ว่า ร่างตัวประกันที่พวกเขาได้รับนั้นเป็นร่างของเกษตรกรชาวไทยวัย 43 ปี ชื่อสุทธิศักดิ์ รินทลักษ์ ซึ่งเป็นตัวประกันชาวไทยคนสุดท้ายในฉนวนกาซา โดยร่างของนายสุทธิศักดิ์ นั้นเป็นหนึ่งในสองตัวประกันที่ยังติดค้างอยู่ในฉนวนกาซา
โดยทางกองกำลังป้องกันตัวเองอิสราเอล หรือ IDF เปิดเผยว่าพวกเขาได้แจ้งข่าวกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ขณะที่ นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวยืนยันรายงานข่าวดังกล่าวเช่นกัน โดยหลังจากนี้ทางอิสราเอลจะส่งร่างของผู้เสียชีวิตกลับมาไทย เพื่อประกอบพิธีทางศาลนาโดยเร็วที่สุด
นายนิกรเดช กล่าวว่า ตัวประกันชาวไทยทั้ง 31 ราย ได้รับการปล่อยตัวครบหมดแล้ว โดยปล่อยตัวขณะมีชีวิต 28 ราย และเสียชีวิต 3 ศพ ประเทศไทยขอขอบคุณรัฐบาลอิสราเอล ในการช่วยเจรจานำตัวประกันชาวไทยกลับบ้านตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รวมถึงมิตรประเทศทุกฝ่ายที่ได้ให้การช่วยเหลือการเจรจาดังกล่าว จนทำให้คนไทยทุกคนได้กลับสู่มาตุภูมิเป็นผลสำเร็จ
