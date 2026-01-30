สวยสมมง แซมมี่ ชนิตา คว้ามงกุฎ Mrs. World 2025 ยืนหนึ่งเวทีแม่ระดับโลก
สุดยินดี แซมมี่ ชนิตา คว้ามงกุฎ Mrs. World 2025 และรางวัลชุดประจำชาติ จารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ สาวไทยบนเวทีโลก พร้อมสานต่อแคมเปญเพื่อผู้หญิงและเด็ก
วินาทีแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกลับมากระหึ่มอีกครั้ง บนเวทีการประกวดสาวงามระดับโลก กรณี แซมมี่ ชนิตา ศรีดาเกษ เครธอร์น ตัวแทนสาวชาวไทย สามารถพิชิตใจกรรมการและคว้าตำแหน่ง Mrs. World 2025 หรือ เวทีผู้หญิงแต่งงานแล้ว มาครองได้สำเร็จ ณ เวสต์เกต ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา
ทั้งยังได้รับรางวัล Best National Costume หรือชุดประจำชาติยอดเยี่ยม ตอกย้ำศักยภาพของสาวไทยที่ไม่ได้แค่สวยสง่า แต่ยังเปี่ยมไปด้วยความสามารถและทัศนคติที่ยอดเยี่ยม
บรรยากาศในรอบตัดสินเต็มไปด้วยความลุ้นระทึกในรอบสุดท้าย แซมมี่ ชนิตา ต้องประชันความงามและไหวพริบกับตัวแทนจากนานาชาติ จนสามารถฝ่าด่านเข้าสู่รอบลึกและคว้ามงกุฎมาได้ในที่สุด ส่วนรองอันดับ 1 ได้แก่ Mrs. America และ Mrs. Sri Lanka คว้ารองอันดับ 2 ไปครอง
ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก Mrs Thailand World ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับ แซมมี่ ชนิตา ที่คว้ามงกุฎ Mrs. World 2025 มาครองได้สำเร็จ ระบุว่า “แซมมี่ ชนิตา สร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทยบนเวที Mrs. World 🇹🇭 ประวัติศาสตร์บทใหม่ของประเทศไทยได้ถูกจารึกขึ้นแล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ แซมมี่ ชนิตา ศรีดาเกษ เครธอร์น Mrs. Thailand World 2025 กับผลงานอันน่าภาคภูมิใจบนเวทีระดับโลก Mrs. World
แซมมี่ได้ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยอย่างสง่างาม เต็มเปี่ยมด้วยพลัง ความมุ่งมั่น และจุดยืนที่ชัดเจน สะท้อนคุณค่าที่แท้จริงของผู้หญิงและความเป็นแม่ พร้อมบทบาทผู้นำที่ยืนหยัดเพื่อครอบครัว สังคม และโลก
ชื่อของประเทศไทยได้ถูกจารึกบนเวที Mrs. World ในฐานะอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่งดงามของวงการนางงามไทย”
ชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะ แซมมี่เป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่มีคุณสมบัติครบเครื่อง เธอนักเรียนทุนรัฐบาลไทย จบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และการตลาดจาก University of Edinburgh สหราชอาณาจักร เคยดำรงตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ และเคยเป็นโฆษกประจำผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ปัจจุบันเธอทำงานด้านการสื่อสารองค์กรและสิทธิเด็กกับ Save the Children Thailand และ ขับเคลื่อนโครงการ Sammy Save the Mothers ที่มุ่งเน้นการส่งต่อพลังใจ สร้างสมดุลชีวิตให้ผู้หญิงไทยมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI Technology)
การคว้ามงกุฎของแซมมี่ในปีนี้ เป็นการรับไม้ต่อจาก Tshego Gaelae นางงามจากแอฟริกาใต้ เจ้าของตำแหน่ง Mrs. World 2024 ผู้สร้างประวัติศาสตร์เป็นสาวผิวสีคนแรกที่คว้ามงกุฎ เคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร PEOPLE ว่าการประกวดนางงามช่วยเปิดโลกทัศน์ สร้างเครือข่าย และเสริมสร้างความมั่นใจ ไม่ใช่แค่กับตัวเธอเอง แต่ยังส่งผลดีไปถึงลูกชายวัย 7 ขวบของเธอ ที่มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นจากการเห็นแม่บนเวที
