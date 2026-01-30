สรยุทธ กางตัวเลข “ประกันสังคม” ตัดสูทแจกข้าราชการ 2 ล็อต รวมกว่า 77 ล้านบาท

กรรมกรข่าวเปิดละเอียดงบจัดซื้อชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่ ย้อนหลังปี 62 และ 66 พบยอดรวมทะลุ 77 ล้าน เผยราคาต่อชุดตก 5,000-5,750 บาท
ประเด็นร้อนแรงที่สังคมกำลังจับตามองเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของสำนักงาน ประกันสังคม กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง เมื่อผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่าง สรยุทธ สุทัศนะจินดา ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกผ่านเพจเฟซบุ๊ก กรรมกรข่าว ในช่วงบ่ายของวันที่ 30 มกราคม 2569 เวลา 12.37 น. โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบหรือสูทสำหรับแจกจ่ายให้กับข้าราชการและพนักงานในสังกัด ซึ่งตัวเลขที่นำมาแสดงให้เห็นนั้นแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลาสำคัญและมียอดรวมงบประมาณที่สูงเกือบ 80 ล้านบาท
ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณของ ประกันสังคม โดยแบ่งเป็นปี 2562 ที่มีการจัดทำรายการชุดสูทสีดำจำนวน 7,350 ชุด โดยมีราคาเฉลี่ยตกอยู่ที่ชุดละ 5,750 บาท คิดเป็นวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 42,262,500 บาท และต่อมาในปี 2566 ได้มีการดำเนินการจัดทำรายการชุดสูทสีน้ำเงินอีกจำนวน 7,000 ชุด ในราคาต่อหน่วยที่ชุดละ 5,000 บาท คิดเป็นยอดรวม 35,000,000 บาท
เมื่อนำยอดการจัดซื้อทั้งสองครั้งมารวมกันจะพบว่าสำนักงาน ประกันสังคม ได้ใช้งบประมาณสำหรับการตัดชุดสูทให้กับบุคลากรไปแล้วเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 77,262,500 บาท
การเปิดเผยข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจนในครั้งนี้ ยิ่งสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามจากประชาชนผู้ประกันตนถึงความคุ้มค่า ความจำเป็น และความเหมาะสมในการบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนอย่างแท้จริง
