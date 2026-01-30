การเงินเศรษฐกิจ

สรยุทธ กางตัวเลข “ประกันสังคม” ตัดสูทแจกข้าราชการ 2 ล็อต รวมกว่า 77 ล้านบาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 13:31 น.
55
สรยุทธ เปิดเผยงบประมาณประกันสังคมสำหรับชุดสูทรวม 77 ล้านบาท
FB/สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

กรรมกรข่าวเปิดละเอียดงบจัดซื้อชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่ ย้อนหลังปี 62 และ 66 พบยอดรวมทะลุ 77 ล้าน เผยราคาต่อชุดตก 5,000-5,750 บาท

ประเด็นร้อนแรงที่สังคมกำลังจับตามองเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของสำนักงาน ประกันสังคม กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง เมื่อผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่าง สรยุทธ สุทัศนะจินดา ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกผ่านเพจเฟซบุ๊ก กรรมกรข่าว ในช่วงบ่ายของวันที่ 30 มกราคม 2569 เวลา 12.37 น. โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบหรือสูทสำหรับแจกจ่ายให้กับข้าราชการและพนักงานในสังกัด ซึ่งตัวเลขที่นำมาแสดงให้เห็นนั้นแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลาสำคัญและมียอดรวมงบประมาณที่สูงเกือบ 80 ล้านบาท

ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณของ ประกันสังคม โดยแบ่งเป็นปี 2562 ที่มีการจัดทำรายการชุดสูทสีดำจำนวน 7,350 ชุด โดยมีราคาเฉลี่ยตกอยู่ที่ชุดละ 5,750 บาท คิดเป็นวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 42,262,500 บาท และต่อมาในปี 2566 ได้มีการดำเนินการจัดทำรายการชุดสูทสีน้ำเงินอีกจำนวน 7,000 ชุด ในราคาต่อหน่วยที่ชุดละ 5,000 บาท คิดเป็นยอดรวม 35,000,000 บาท

ข้อมูลการจัดซื้อชุดสูทของประกันสังคมที่สรยุทธนำเสนอมีความสำคัญ
FB/สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

เมื่อนำยอดการจัดซื้อทั้งสองครั้งมารวมกันจะพบว่าสำนักงาน ประกันสังคม ได้ใช้งบประมาณสำหรับการตัดชุดสูทให้กับบุคลากรไปแล้วเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 77,262,500 บาท

การเปิดเผยข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจนในครั้งนี้ ยิ่งสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามจากประชาชนผู้ประกันตนถึงความคุ้มค่า ความจำเป็น และความเหมาะสมในการบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนอย่างแท้จริง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อิงฟ้า วราหะ ยอมรับ บินแก้ตาที่เกาหลี ผลรับพอใจมาก ชาวเน็ตชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้ บันเทิง

อิงฟ้า วราหะ บินแก้ตาที่เกาหลี เผยผลรับพอใจมาก คนชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้

5 นาที ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก สส. พรรคประชาชน แสดงความสามารถด้านสถิติในการตรวจสอบงบประมาณ ข่าวการเมือง

หลายคนไม่รู้ “ไอซ์ รักชนก” ดีกรีจบสถิติ มธ. สาเหตุตัวตึงไล่บี้งบประกันสังคมยับ

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คลิปว่อน เด็กผวาถูกด่ากลางร้านอาหาร ฮีโร่พุ่งเขาช่วย-สวนคืน จนต้องยกมือไหว้

24 นาที ที่แล้ว
&quot;ดิว วีรวัฒน์&quot; โพสต์แรง คนไม่ชอบส้ม ส่วนใหญ่แก่แล้วจน ใช้รูปปลอม-ล็อกโปรไฟล์ ข่าว

“ดิว วีรวัฒน์” แซะแรง คนไม่ชอบส้ม ส่วนใหญ่แก่แล้วจน ใช้รูปปลอม-ล็อกโปรไฟล์

29 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ภรรยา “น.ต.สมัชชา” สัญญาทำดีที่สุด ไม่ต้องห่วงลูกในท้อง เกิดปีนี้แน่นอน

30 นาที ที่แล้ว
สรยุทธ เปิดเผยงบประมาณประกันสังคมสำหรับชุดสูทรวม 77 ล้านบาท เศรษฐกิจ

สรยุทธ กางตัวเลข “ประกันสังคม” ตัดสูทแจกข้าราชการ 2 ล็อต รวมกว่า 77 ล้านบาท

35 นาที ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี อัปเดตอาการล่าสุด หลัง พ่อถูกรถชน เข้า ICU ครบ 2 วันแล้วยังไม่ฟื้น บันเทิง

จ๊ะ นงผณี อัปเดตอาการล่าสุด หลัง พ่อถูกรถชน เข้า ICU ครบ 2 วันแล้วยังไม่ฟื้น

48 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขเด็ด

10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขดังทั่วไทย กระแสเลือกตั้งมาแรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อ.เจษฎ์” โชว์รำดาบบวงสรวง ถวายนักรบบางระจัน เสียสละเลือดเพื่อแผ่นดินไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพการเผานาในนครนายกสร้างฝุ่นควัน PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ข่าว

ทัวร์ลง เพจสื่อนครนายก ท้า “ไม่ชอบควันก็เลิกกินข้าว” สวนกระแสฝุ่นวิกฤต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ สส. เลือกตั้ง 2569 พร้อมข้อมูลเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ข่าวการเมือง

รายชื่อ สส. เลือกตั้ง 2569 ครบทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เช็กที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ปธน.เกาหลีใต้” เดือด เขียนเป็นภาษาเขมร ถ้าแตะต้อง ปชช. ระวังจะพินาศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอณัฏฐ์ เปิดใจหลังแถลงข่าว นุ่น-หลุยส์ สูญเสียลูกในท้อง เผยทุกคนบอบช้ำ แต่การได้พี่นุ่นกลับมาคือสิ่งมีค่าที่สุด ข่าว

หมอณัฏฐ์ เปิดใจหลังแถลงข่าว นุ่น-หลุยส์ สูญเสียลูก เผย เป็นทั้งหมอและน้าที่สูญเสีย-บอบช้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“มงคลกิตติ์” เล็งสร้าง “จูราสสิค พาร์ค” 4 ภาค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวย้อนอดีต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

24 ไอคอนฟุตบอลระดับตำนานร่วมโชว์วงสวิงกอล์ฟรายการพิเศษ Reignwood Icons of Football 31 ม.ค. – 1 ก.พ. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. กาฬสินธุ์ ทั้ง 6 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. กาฬสินธุ์ ทั้ง 6 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” ฝากถึงผู้ประกันตน สาเหตุที่เบิกเงินไม่ได้ เกิดจากทุจริต กำลังจะซ้ำรอยเดิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด นิ้ง กุลสตรี อดีตนางเอกดังยุค 90 ข่าวดารา

ชีวิตปัจจุบัน นิ้ง กุลสตรี อดีตนางเอกดัง โชว์ฝีมือตำส้มตำให้สามี รอยยิ้มสดใสอีกครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
The 2026 Agricultural Fair: A grand exhibition of food and goods, held for 9 days and 9 nights. Includes directions and parking information. ไลฟ์สไตล์

งานเกษตรแฟร์ 2569 มหกรรมของกินของใช้ จัดใหญ่ตลอด 9 วัน 9 คืน พร้อมวิธีเดินทาง-ที่จอดรถ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คุก 7 ปี หญิงเกาหลีตัดอวัยวะเพศสามี กดลงส้วม แค้นจับได้ว่าผัวนอกใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวนดุสิตโพล เผย &quot;ปชน.&quot; ยืนหนึ่ง ทั้งสส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ดัน &quot;ณัฐพงษ์&quot; นั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

สวนดุสิตโพล เผย “ปชน.” ยืนหนึ่ง ทั้งสส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ดัน “ณัฐพงษ์” นั่งนายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พล.อ.รังษี” เผยโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ซื้อเสียงระบาดทั่วประเทศ หัวละ 5 พันบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงงานพลุระเบิดสุพรรณ พบผู้เสียชีวิต 1 ศพ บาดเจ็บ 3 ราย เร่งหาสาเหตุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ทัน ไปเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 แทนได้ไหม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นอร์ทกรุงเทพโพล เผย คนไทยอยากเห็น &quot;ประชาชน-เพื่อไทย&quot; จับมือตั้งรัฐบาล ข่าวการเมือง

นอร์ทกรุงเทพโพล เผย คนไทยอยากเห็น “ประชาชน-เพื่อไทย” จับมือตั้งรัฐบาล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 13:31 น.
55
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อิงฟ้า วราหะ ยอมรับ บินแก้ตาที่เกาหลี ผลรับพอใจมาก ชาวเน็ตชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้

อิงฟ้า วราหะ บินแก้ตาที่เกาหลี เผยผลรับพอใจมาก คนชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
ไอซ์ รักชนก สส. พรรคประชาชน แสดงความสามารถด้านสถิติในการตรวจสอบงบประมาณ

หลายคนไม่รู้ “ไอซ์ รักชนก” ดีกรีจบสถิติ มธ. สาเหตุตัวตึงไล่บี้งบประกันสังคมยับ

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569

คลิปว่อน เด็กผวาถูกด่ากลางร้านอาหาร ฮีโร่พุ่งเขาช่วย-สวนคืน จนต้องยกมือไหว้

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
&quot;ดิว วีรวัฒน์&quot; โพสต์แรง คนไม่ชอบส้ม ส่วนใหญ่แก่แล้วจน ใช้รูปปลอม-ล็อกโปรไฟล์

“ดิว วีรวัฒน์” แซะแรง คนไม่ชอบส้ม ส่วนใหญ่แก่แล้วจน ใช้รูปปลอม-ล็อกโปรไฟล์

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
Back to top button