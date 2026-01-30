ภรรยา “น.ต.สมัชชา” สัญญาทำดีที่สุด ไม่ต้องห่วงลูกในท้อง เกิดปีนี้แน่นอน
ภรรยา “น.ต.สมัชชา” สัญญาทำดีที่สุด ไม่ต้องห่วงลูกในท้อง เกิดปีนี้แน่นอน เชื่อเหตุการณ์นี้พี่บอมทำดีสุดแล้ว ก่อนเครื่องบินทหารตก
จากเหตุเครื่องบินทหารรุ่น AT-6 ตก ในพื้นที่บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 10.50 น. ของวันที่ 29 มกราคม 69 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 นาย ได้แก่ นาวาอากาศตรี สมัชชา คุณมาศ (ครูการบิน) นักบินที่ 1 และ เรืออากาศโท กรวิชญ์ เจนคิด นักบินที่ 2 นั้น
ล่าสุด ภรรยาของนาวาอากาศตรี สมัชชา ได้โพสต์ภาพคู่พร้อมระบุข้อความว่า “29 January 2026 กว่าจะได้เจอความรักที่ดี ไม่กี่ปีก็ต้องเสียไป
สำหรับแพร พี่บอมคือคนที่เข้ามาในวันที่แพรถูกคนอื่นด้อยค่า
สำหรับแพร พี่บอมทำให้แพรเห็นค่าและภูมิใจในตัวเอง
สำหรับแพร พี่บอมเป็นมากกว่าคู่ชีวิต เป็นเพื่อนสนิท เป็นคู่ปรับ และเป็นสมัชชาสามขวบคอยแหย่ให้แพรของ4ขึ้น
สำหรับพี่บอม การตื่นเช้าในทุกๆ วันเพื่อไปขับเครื่องบินเป็นสิ่งที่พี่บอมรักที่สุด
สำหรับพี่บอม การเป็นครูการบินได้สั่งสอนศิษย์เป็นสิ่งที่บอมชอบ
สำหรับพี่บอม ศิษย์ทุกคนคือลูกที่พี่บอมรักและภูมิใจ
แพรมั่นใจในตัวพี่บอมและเชื่อว่าเหตุการณ์นี้พี่บอมทำดีที่สุดแล้ว ไฟล์สุดท้ายนี้เดินทางไกลหน่อยนะคะ พี่บอมไม่ต้องห่วงอะไรทางนี้เลยแพรเก่งมากๆพี่รู้ดี ขับเครื่องบินให้มีความสุขนะคะ ความต้องการสุดท้ายของพี่ แพรจะทำมันให้ดีที่สุด…ลูกของเราเกิดปีม้าแน่นอน แพรรักพี่นะไว้เจอกันใหม่ค่ะ”
