ภรรยา “น.ต.สมัชชา” สัญญาทำดีที่สุด ไม่ต้องห่วงลูกในท้อง เกิดปีนี้แน่นอน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 13:35 น.
80

ภรรยา “น.ต.สมัชชา” สัญญาทำดีที่สุด ไม่ต้องห่วงลูกในท้อง เกิดปีนี้แน่นอน เชื่อเหตุการณ์นี้พี่บอมทำดีสุดแล้ว ก่อนเครื่องบินทหารตก

จากเหตุเครื่องบินทหารรุ่น AT-6 ตก ในพื้นที่บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 10.50 น. ของวันที่ 29 มกราคม 69 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 นาย ได้แก่ นาวาอากาศตรี สมัชชา คุณมาศ (ครูการบิน) นักบินที่ 1 และ เรืออากาศโท กรวิชญ์ เจนคิด นักบินที่ 2 นั้น

ล่าสุด ภรรยาของนาวาอากาศตรี สมัชชา ได้โพสต์ภาพคู่พร้อมระบุข้อความว่า “29 January 2026 กว่าจะได้เจอความรักที่ดี ไม่กี่ปีก็ต้องเสียไป

สำหรับแพร พี่บอมคือคนที่เข้ามาในวันที่แพรถูกคนอื่นด้อยค่า

สำหรับแพร พี่บอมทำให้แพรเห็นค่าและภูมิใจในตัวเอง

สำหรับแพร พี่บอมเป็นมากกว่าคู่ชีวิต เป็นเพื่อนสนิท เป็นคู่ปรับ และเป็นสมัชชาสามขวบคอยแหย่ให้แพรของ4ขึ้น

สำหรับพี่บอม การตื่นเช้าในทุกๆ วันเพื่อไปขับเครื่องบินเป็นสิ่งที่พี่บอมรักที่สุด

สำหรับพี่บอม การเป็นครูการบินได้สั่งสอนศิษย์เป็นสิ่งที่บอมชอบ

สำหรับพี่บอม ศิษย์ทุกคนคือลูกที่พี่บอมรักและภูมิใจ

แพรมั่นใจในตัวพี่บอมและเชื่อว่าเหตุการณ์นี้พี่บอมทำดีที่สุดแล้ว ไฟล์สุดท้ายนี้เดินทางไกลหน่อยนะคะ พี่บอมไม่ต้องห่วงอะไรทางนี้เลยแพรเก่งมากๆพี่รู้ดี ขับเครื่องบินให้มีความสุขนะคะ ความต้องการสุดท้ายของพี่ แพรจะทำมันให้ดีที่สุด…ลูกของเราเกิดปีม้าแน่นอน แพรรักพี่นะไว้เจอกันใหม่ค่ะ”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

