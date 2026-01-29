สรยุทธ หลุดถาม แอปฯ 850 ล้านล่ม เฮงซวยไหม? ประกันสังคม ไหว้ขอโทษ-รับทุกคำวิจารณ์
สรยุทธ ถามตรง ๆ แอปฯ 850 ล้านล่มเฮงซวยไหม? ประกันสังคมแจงชัด คนแห่เข้าเช็กทำระบบล่ม เร่งระดมเจ้าหน้าที่จัดการ ผู้บริหารยกมือไหว้ขอโทษข้อบกพร่อง รับฟังทุกคำวิจารณ์ ยันดูแลผู้ประกันตนเต็มที่
จากกรณีระบบฐานข้อมูลของสำนักงานประกันสังคมเกิดปัญหาขัดข้องตั้งแต่ต้นปี จนทำให้ผู้ประกันตนจำนวนมากเกิดความกกังวลว่าเงินจะหายไปไหนหรือไม่ ล่าสุด นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ดำเนินรายการ กรรมกรข่าวคุยนอกจอ ได้สัมภาษณ์ นิยดา เสนีย์มโนมัย และ ผศ.ดร.นครินทร์ ปิ่มปฐมรัฐ ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการมูลค่า 850 ล้านบาท ที่ถูกตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
นายสรยุทธเกริ่นนำว่า ในช่วงต้นปีที่เกิดปัญหา ตนเป็นคนออกมาบอกให้ผู้ประกันตนอย่าเพิ่งตกใจ หลังจากที่เห็นข้อมูลหน้าจอข้อมูลไม่ตรงกัน เพราะทราบมาว่าเป็นการเปลี่ยนระบบและเงินยังอยู่ครบ และถามต่อว่า ‘เฮงซวยหรือไม่’ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ประกันสังคมได้กล่าวขอบคุณนายสรยุทธที่ช่วยสื่อสาร ยอมรับว่าเข้าใจความรู้สึกของผู้ประกันตนดีและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ขอให้มองในมุมที่ทำดีบ้าง อยากให้มองภาพรวมด้วย
ประเด็นสำคัญที่ถูกตั้งคำถามคือ งบประมาณ 850 ล้านบาทสำหรับโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ก่อนโควิด-19 ถูกมองว่าแพงและมีการส่งมอบงานล่าช้า นายสรยุทธชี้ประเด็นว่าระบบใหญ่ขนาดนี้ควรมีการซ้อมความพร้อม ไม่ใช่เปิดใช้แล้วล่มทันทีจนเกิดผลกระทบวงกว้าง
ทางผู้บริหารชี้แจงว่า จริง ๆ แล้วมีการซ้อมและทำโครงการนำร่อง ก่อนเริ่มใช้งาน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือการคาดการณ์คือ เมื่อมีกระแสข่าวเรื่องหน้าจอข้อมูลไม่ตรงกันในช่วงถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิม (SSO Call) ไปเชื่อมกับระบบใหม่ (SSO Plus) ทำให้ผู้คนตื่นตระหนกและแห่เข้ามาเช็กข้อมูลพร้อมกันจำนวนมหาศาล จนการจราจรทางข้อมูล (Traffic) ล้นเกินกว่าที่ประเมินไว้
นายสรยุทธแย้งว่า ด้วยงบประมาณระดับนี้ ระบบควรถูกออกแบบมารองรับการใช้งานหนักได้ ไม่ใช่แค่คนเข้าใช้งานมากกว่าปกติแล้วพัง หากคนเข้า 5 เท่าก็ต้องรับไหว ไม่ใช่ล่มทันที ซึ่งทางประกันสังคมยืนยันว่ากำลังดำเนินการปรับและทำตามระเบียบและข้อกฎหมายอย่างถึงที่สุด
ผู้บริหารยืนยันว่าสำนักงานประกันสังคมไม่ใช่แดนสนธยาที่ปกปิดข้อมูล แต่ช่วงที่ผ่านมามีการประชุมหนักมากเพื่อแก้ปัญหา
ผศ.ดร.นครินทร์ ปิ่มปฐมรัฐ ในฐานะตัวแทนข้าราชการกว่า 7,000 คน รู้สึกเสียใจและขอโทษผู้ประกันตนจากใจจริงที่ทำให้เกิดความกังวล ไม่เข้าใจ จนถึงขั้นผิดหวัง พร้อมน้อมรับไปปรับปรุง โดยย้ำว่ากองทุนนี้เป็นของคนไทยทุกคน ข้าราชการไม่ได้อยากเป็นผู้ร้ายหรือพระเอก แต่อยากให้งานสำเร็จด้วยความร่วมมือ
ทางประกันสังคมยืนยันว่ายังมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ และเปิดกว้างรับฟังทุกคำวิจารณ์ โดยเปิดช่องทางเพจเฟซบุ๊กให้แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ ไม่มีการปิดกั้น เพื่อเป็นที่ระบายและลดแรงกดดันให้กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในต่างจังหวัด
สำหรับความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา ผู้บริหารให้คำมั่นสัญญาว่า
1. แอปพลิเคชัน SSO Plus จะสามารถขึ้นระบบใช้งานได้ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้
2. การจ่ายเงินทดแทน ยอมรับว่าอาจมีความล่าช้าบ้าง แต่กำลังเร่งเต็มที่ โดยระดมเจ้าหน้าที่ส่วนกลางไปช่วยวินิจฉัยและอนุมัติ เพื่อแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ต่างจังหวัดและป้องกันปัญหางานค้างสะสมเป็นดินพอกหางหมู
สุดท้าย ทางสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่าเงินและสิทธิประโยชน์ยังอยู่ครบถ้วน และจะพยายามเร่งดำเนินการให้การบริการกลับมามีประสิทธิภาพสูงสุด
