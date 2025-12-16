ทัวร์ลง “ชัยวุฒิ” อดีต รมว.ดีอี โพสต์ภาพ AI ตัดต่อชุดทหารเขมร ใส่แกนนำพรรคส้ม
ทัวร์ลง ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โพสต์ภาพ AI ตัดต่อชุดทหารเขมร ใส่แกนนำพรรคส้ม
กลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่นาย ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หัวหน้าพรรครักชาติ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กโดยนำภาพจากงานพรรคประชาชนพบประชาชน และใช้ AI ตัดต่อภาพแกนนำพรรคประชาชน อย่าง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ใส่ชุดทหารกัมพูชา
โดยนายชัยวุฒิ เขียนข้อความว่า “แถวบนอาจดูเคร่งขรึม แต่โปรดทราบ! แถวล่างภารกิจพิเศษ ของคณะเราคือ… แจกความรักชาติ อย่างจริงใจ
ขอบคุณ AI ของIO ที่จัดมาให้นะครับผมชอบมาก ขอบคุณครับ”
อย่างไรก็ตามโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีมีประชาชนจำนวนหนึ่งเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของโพสต์ดังกล่าว ทั้งนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากนายชัยวุฒิเกี่ยวกับโพสต์ดังกล่าวแต่อย่างใด
