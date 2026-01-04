เปิดคลิป เจษฎ์-ชัยวุฒิ ขนทีมพรรครักชาติ เต้นท่าเกาหลัง ขอเสียงวัยรุ่นสยามหน้าเลือกตั้ง
เจษฎ์-ชัยวุฒิ ขนทีมพรรครักชาติ สร้างกระแสทางเลือกสู่วัยรุ่นสยาม ดันนโยบายพรรค พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนคนรุ่นใหม่
วันที่ 4 ม.ค. 2569 พรรครักชาติ โพสต์คลิปหาเสียงผ่านบัญชีเฟซบุ๊กหลังจาก รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ประธานคณะ นิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรครักชาติ และนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรค ขนทีมผู้สมัครสส. สร้างกระแสทางเลือกสู่วัยรุ่นสยามสแควร์ เมื่อวานที่ผ่านมาพร้อมกับผลักดันนโยบายพรรค และรับฟังเสียงสะท้อนคนรุ่นใหม่
เนื้อหาจากเฟซบุ๊กแฟนเพจพรรครักชาติระบุว่า “ไปกันต่อ! อ.เจษฎ์-ชัยวุฒิ ขนทีมพรรครักชาติ สร้างกระแสทางเลือกสู่วัยรุ่นสยาม ดันนโยบายพรรค พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนคนรุ่นใหม่”
สำหรับบรรยากาศลงพื้นที่เช้านี้ (4 ม.ค.) อ.เจษฎ์ และนายชัยวุฒิ แคนดิเดตนายกฯ นำทีมผู้สมัคร สส. ลุยพื้นที่ตลาดศิริชัย เขตบางบอน ดัน “นายปิ่น แจ้งชะไว” ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 28 เบอร์ 9
ชูนโยบาย “ปราบตำรวจก่อนเป็นโจร” แก้ปัญหาส่วย-รีดไถ-เงินกู้นอกระบบ ชี้ เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ชาวบ้านร้องเรียนหลายพื้นที่
ทั้งนี้ อ.เจษฎ์ กล่าวถึงนโยบายของพรรครักชาติ ที่ยื่นกับ กกต. ว่า มีทั้งหมด 6 เรื่อง คือ
- รณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจและเห็นประโยชน์ของรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยเน้นการแก้ไขเฉพาะมาตราที่จำเป็นหรือ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ เพื่อรักษาเสถียรภาพและรับฟังความเห็นของประชาชนโดยไม่ต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับ
- เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจรายย่อย (SMEs) เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ผ่านการขยายวงเงินสินเชื่อที่เข้าถึงง่าย และใช้มาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจและส่งเสริมการทำธุรกิจ
- ผลักดันตลาดหุ้นไทยให้โดดเด่นในสายตานักลงทุนระดับโลก พร้อมมาตรการดูแลและสร้างความมั่งคั่งให้แก่นักลงทุนรายย่อยอย่างยั่งยืน
- สร้างกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เช่น สวนสนุกระดับโลก มหกรรมกีฬาสากล และคอนเสิร์ตระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงและกีฬาไทย
- ขยายโครงการ EEC ไปสู่ภูมิภาคอื่นทั่วประเทศ
- ปราบปรามสแกมเมอร์ ด้วยการแก้กฎหมาย และตั้งหน่วยงานดูแลเฉพาะ จัดประชุมนานาชาติ เพื่อจัดทำอนุสัญญาปราบปรามสแกมเมอร์ระดับโลก
ขณะที่ นายชัยวุฒิ กล่าวถึงกระแสการเมืองแบ่งเป็นอนุรักษนิยมและก้าวหน้าในชั่วโมงนี้ โดยพรรครักชาติถูกมองว่า เป็นพรรคอนุรักษนิยม โหนกระแสรักชาติ โหนกระแสทหารนั้น หัวหน้าพรรควัย 54 ปีก็ตอบชัดเจนว่า พรรครักชาติเป็นเรื่องอุดมการณ์ของพรรคเพราะไม่อยากให้คนคิดไม่ดีกับบ้านเมือง ชังชาติ เกลียดชังสถาบันหลักของชาติ เราจึงชื่อ “พรรครักชาติ”
นายชัยวุฒิ ยังกล่าวด้วยว่า พรรคไม่ได้มีกองทัพหรือทหารหนุนหลังและไม่ได้อนุรักษนิยมแบบสุดโต่ง มีหลายอย่างที่อยากเปลี่ยนประเทศนี้ เช่น เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า เห็นด้วยที่จะให้ถูกกฎหมาย เป็นต้น (ดูคลิป).
