เปิดคลิป เจษฎ์-ชัยวุฒิ ขนทีมพรรครักชาติ เต้นท่าเกาหลัง ขอเสียงวัยรุ่นสยามหน้าเลือกตั้ง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 ม.ค. 2569 15:35 น.| อัปเดต: 04 ม.ค. 2569 15:41 น.
59
พรรครักชาติ เต้นสยาม
ภาพ พรรครักชาติ

เจษฎ์-ชัยวุฒิ ขนทีมพรรครักชาติ สร้างกระแสทางเลือกสู่วัยรุ่นสยาม ดันนโยบายพรรค พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนคนรุ่นใหม่

วันที่ 4 ม.ค. 2569 พรรครักชาติ โพสต์คลิปหาเสียงผ่านบัญชีเฟซบุ๊กหลังจาก รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ประธานคณะ นิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรครักชาติ และนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรค ขนทีมผู้สมัครสส. สร้างกระแสทางเลือกสู่วัยรุ่นสยามสแควร์ เมื่อวานที่ผ่านมาพร้อมกับผลักดันนโยบายพรรค และรับฟังเสียงสะท้อนคนรุ่นใหม่

เนื้อหาจากเฟซบุ๊กแฟนเพจพรรครักชาติระบุว่า “ไปกันต่อ! อ.เจษฎ์-ชัยวุฒิ ขนทีมพรรครักชาติ สร้างกระแสทางเลือกสู่วัยรุ่นสยาม ดันนโยบายพรรค พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนคนรุ่นใหม่”

สำหรับบรรยากาศลงพื้นที่เช้านี้ (4 ม.ค.) อ.เจษฎ์ และนายชัยวุฒิ แคนดิเดตนายกฯ นำทีมผู้สมัคร สส. ลุยพื้นที่ตลาดศิริชัย เขตบางบอน ดัน “นายปิ่น แจ้งชะไว” ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 28 เบอร์ 9

ชูนโยบาย “ปราบตำรวจก่อนเป็นโจร” แก้ปัญหาส่วย-รีดไถ-เงินกู้นอกระบบ ชี้ เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ชาวบ้านร้องเรียนหลายพื้นที่

แฟ้มภาพ พรรครักชาติ
แฟ้มภาพ

ทั้งนี้ อ.เจษฎ์ กล่าวถึงนโยบายของพรรครักชาติ ที่ยื่นกับ กกต. ว่า มีทั้งหมด 6 เรื่อง คือ

  1. รณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจและเห็นประโยชน์ของรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยเน้นการแก้ไขเฉพาะมาตราที่จำเป็นหรือ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ เพื่อรักษาเสถียรภาพและรับฟังความเห็นของประชาชนโดยไม่ต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับ
  2. เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจรายย่อย (SMEs) เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ผ่านการขยายวงเงินสินเชื่อที่เข้าถึงง่าย และใช้มาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจและส่งเสริมการทำธุรกิจ
  3. ผลักดันตลาดหุ้นไทยให้โดดเด่นในสายตานักลงทุนระดับโลก พร้อมมาตรการดูแลและสร้างความมั่งคั่งให้แก่นักลงทุนรายย่อยอย่างยั่งยืน
  4. สร้างกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เช่น สวนสนุกระดับโลก มหกรรมกีฬาสากล และคอนเสิร์ตระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงและกีฬาไทย
  5. ขยายโครงการ EEC ไปสู่ภูมิภาคอื่นทั่วประเทศ
  6. ปราบปรามสแกมเมอร์ ด้วยการแก้กฎหมาย และตั้งหน่วยงานดูแลเฉพาะ จัดประชุมนานาชาติ เพื่อจัดทำอนุสัญญาปราบปรามสแกมเมอร์ระดับโลก

ขณะที่ นายชัยวุฒิ กล่าวถึงกระแสการเมืองแบ่งเป็นอนุรักษนิยมและก้าวหน้าในชั่วโมงนี้ โดยพรรครักชาติถูกมองว่า เป็นพรรคอนุรักษนิยม โหนกระแสรักชาติ โหนกระแสทหารนั้น หัวหน้าพรรควัย 54 ปีก็ตอบชัดเจนว่า พรรครักชาติเป็นเรื่องอุดมการณ์ของพรรคเพราะไม่อยากให้คนคิดไม่ดีกับบ้านเมือง ชังชาติ เกลียดชังสถาบันหลักของชาติ เราจึงชื่อ “พรรครักชาติ”

นายชัยวุฒิ ยังกล่าวด้วยว่า พรรคไม่ได้มีกองทัพหรือทหารหนุนหลังและไม่ได้อนุรักษนิยมแบบสุดโต่ง มีหลายอย่างที่อยากเปลี่ยนประเทศนี้ เช่น เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า เห็นด้วยที่จะให้ถูกกฎหมาย เป็นต้น (ดูคลิป).

แฟ้มภาพ พรรครักชาติ
เจษฎ์ โทณะวณิก เต้น
แฟ้มภาพ พรรครักชาติ
แฟ้มภาพ พรรครักชาติ
แฟ้มภาพ พรรครักชาติ
ภาพ พรรครักชาติ
ภาพ พรรครักชาติ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

