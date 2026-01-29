ดูดวง

4 ราศี ผลงานเข้าตาเจ้านาย มีเกณฑ์ปรับตำแหน่งหรือขึ้นเงินเดือน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 15:31 น.
66
ดูดวงวันนี้ 30 1 69

เช็กเลย ราศีไหนงานรุ่งพุ่งแรง ผู้ใหญ่เปิดทางสนับสนุนเต็มที่ เตรียมรับข่าวดีเรื่องปรับตำแหน่ง-ขึ้นเงินเดือน ใครที่ทุ่มเทมานานจะหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง

ในช่วงนี้ดวงดาวแห่งการงานโคจรทำมุมดี ส่งผลให้บรรยากาศในที่ทำงานของหลายราศีเริ่มสดใสขึ้น โดยเฉพาะคนขยันที่ปิดทองหลังพระมานาน ฟ้าเริ่มเปิดทาง ผู้หลักผู้ใหญ่เริ่มมองเห็นความสามารถ เป็นจังหวะทองที่ต้องรีบกอบโกย โดย 4 ราศีที่มีเกณฑ์ “งานรุ่ง-เงินพุ่ง” ได้แก่

1. ราศีสิงห์

ชาวสิงห์ช่วงนี้ออร่าจับมาก ไม่ว่าจะหยิบจับโปรเจกต์ไหนก็ดูดีมีราศี ผลงานที่ทำไว้จะถูกนำเสนอในที่ประชุมและได้รับคำชมเชยอย่างล้นหลาม ผู้บังคับบัญชาที่เคยเข้มงวดจะเริ่มเอ็นดูและไว้ใจมอบหมายงานสำคัญให้ ซึ่งนั่นคือสัญญาณของการโปรโมตในอนาคตอันใกล้ มีเกณฑ์ได้รับโบนัสพิเศษหรือการปรับฐานเงินเดือนที่น่าพอใจ

2. ราศีมังกร

ใครที่เคยรู้สึกว่าทำดีแล้วไม่ได้ดี ขอให้ลืมความรู้สึกนั้นไป เพราะช่วงนี้ผลแห่งความอดทนจะออกดอกออกผล งานยากที่คุณเคลียร์ได้สำเร็จจะกลายเป็นมาสเตอร์พีซ มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งไปในทิศทางที่สูงขึ้น หรือได้รับอำนาจการตัดสินใจมากขึ้น ผู้ใหญ่เห็นศักยภาพความเป็นผู้นำในตัวคุณ เตรียมตัวรับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ได้เลย

3. ราศีกันย์

ความเป็นคนช่างสังเกตและใส่ใจรายละเอียดของชาวกันย์ จะช่วยกู้วิกฤตให้ทีมหรือบริษัทได้ ทำให้คุณกลายเป็นฮีโร่ในสายตาเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า ช่วงนี้การเจรจาต่อรองดีเยี่ยม หากใครจะขอขึ้นเงินเดือนหรือขอสวัสดิการเพิ่ม ให้รีบเจรจาในช่วงนี้ มีโอกาสสำเร็จสูงมาก อาจมีการทาบทามจากผู้ใหญ่ให้นไปช่วยงานในส่วนที่สำคัญกว่าเดิม

4. ราศีธนู

ยิ่งเดินทาง ยิ่งติดต่อประสานงาน ยิ่งได้โชค งานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศหรือการติดต่อลูกค้าใหม่จะประสบความสำเร็จเกินคาด เจ้านายจะคอยซัพพอร์ตและผลักดันให้คุณได้แสดงฝีมือเต็มที่ ศัตรูในที่ทำงานจะแพ้ภัยตัวเอง นอกจากเงินเดือนที่อาจปรับขึ้นแล้ว ยังมีลุ้นได้ค่าคอมมิชชันหรือเงินพิเศษจากผลงานที่ทำทะลุเป้า

คำแนะนำส่งท้าย

“จังหวะดวงขึ้นแบบนี้ สิ่งสำคัญคือ ‘ความอ่อนน้อมถ่อมตน’ ยิ่งสูงยิ่งต้องโน้มตัวลงต่ำ อย่าเพิ่งเหลิงกับคำชม ให้มุ่งมั่นรักษามาตรฐานการทำงานต่อไป เสริมดวงด้วยการ ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง เช่น ถวายหลอดไฟ เติมน้ำมันตะเกียง หรือบริจาคค่าไฟให้วัด จะช่วยส่องนำทางให้หน้าที่การงานสว่างไสว ไร้อุปสรรคขัดขวาง”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“มงคลกิตติ์” ลั่นไม่ได้เพ้อเจ้อ ตั้งเป้าส่งไทยไปดาวอังคาร ชี้ชาติอื่นก็ทำได้

34 วินาที ที่แล้ว
โมซูจิน นักร้องเกาหลี เสียชีวิตกะทันหันวัย 27 ปี ต้นสังกัดขอปิดสาเหตุ ข่าวต่างประเทศ

ช็อกวงการ โมซูจิน นักร้องเกาหลี เสียชีวิตกะทันหันวัย 27 ญาติไม่เผยสาเหตุ วอนอย่าเดา

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” กางหลักฐาน ผู้สมัคร สส. พรรคส้ม เคยเป็นรองนายกฯ แม้อายุไม่ถึง

18 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 30 1 69 ดูดวง

4 ราศี ผลงานเข้าตาเจ้านาย มีเกณฑ์ปรับตำแหน่งหรือขึ้นเงินเดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปหลุด CEO เริงรัก ลูกน้องสาว เสียงครางดังลั่นออฟฟิศ ก่อนถูกปลดบอร์ดบริหารทั้งคู่

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

รวบ “เจอร์วอนตา เดวิส” นักมวยแชมป์โลก WBA หลังหนีหมายจับคดีทำร้ายร่างกาย 2 สัปดาห์

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอนนี่ บลู เลื่อนภารกิจทุบสถิติเซ็กซ์มาราธอน เผยกลัวเดินกลับบ้านไม่ไหว ข่าวต่างประเทศ

อึ้งเหตุผล! ดาว OnlyFans ขอเลื่อนเซ็กซ์มาราธอน ทุบสถิติเก่า ฟาด 1057 คน ใน 12 ชม.

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดแฟ้มคดี หมอโหด พบประวัติขู่ฆ่า-ขืนใจอดีตภรรยา ก่อนจบที่โศกนาฏกรรม

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 1 ก.พ. 69 จุดธูปปู่ได้เลขเบิ้ล แจกเลขท้ายเน้น ๆ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคมก้มหัวขอโทษปมระบบ 850 ล้านล่ม ข่าว

สรยุทธ หลุดถาม แอปฯ 850 ล้านล่ม เฮงซวยไหม? ประกันสังคม ไหว้ขอโทษ-รับทุกคำวิจารณ์

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
กลุ่มวัยรุ่นตีกันในโรงพยาบาลกุยบุรี ทำให้บุรุษพยาบาลได้รับบาดเจ็บ ข่าว

คลิปป่าเถื่อน! แก๊งโจ๋บุกรุมยำอริคาเตียง รพ.กุยบุรี บุรุษพยาบาลรับเคราะห์โดนเตะเต็มแข้ง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายหัวร้อน ด่าเด็กกลางร้านบุฟเฟต์ โวยตักอาหารไม่แบ่งคนอื่น ก่อนเดินหนี ไร้คำขอโทษ ข่าว

ชายหัวร้อน ด่าเด็กกลางร้านบุฟเฟต์ เจอพลเมืองดีสวนกลับ ก่อนเดินหนี ไร้คำขอโทษ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นุ่น รมิดา โพสต์ครั้งแรก หลังสูญเสียลูกสาว อายุครรภ์ 9 เดือน จากภาวะมดลูกแตก

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
พีท กันตพร ตอบชัดเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวของน้องชายแก้มบุ๋ม บันเทิง

พีท กันตพร ตอบชัด ปมน้องชาย “แก้มบุ๋ม” ยัน แยกบ้านแล้ว ไม่ขอก้าวก่าย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคม แจงดราม่าตัดสูท 30 ล้าน ยันใช้งบบริหารตามระเบียบ ข่าว

ฟังชัด ๆ ประกันสังคม ตอบดราม่าตัดสูท 35 ล้าน ทำตามระเบียบ แต่ถูกมองฟุ่มเฟือย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด 3 สำนักดัง ไทยรัฐ-เดลินิวส์-บางกอกทูเดย์ งวด 1/2/69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รอดแล้ว! 4 พี่สาว เน็กชาลี ชนะคดีหมิ่นประมาท ศาลยกฟ้อง ไม่ต้องติดคุก

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จักภาวะ &quot;มดลูกแตก&quot; คืออะไร? มหัตภัยร้ายที่อาจพรากชีวิตทั้งแม่และลูกในท้อง ข่าว

รู้จักภาวะ “มดลูกแตก” คืออะไร? มหัตภัยร้ายที่อาจพรากชีวิตทั้งแม่และลูกในท้อง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพอากาศ แสดงความเสียใจ เหตุเครื่องบินโจมตี AT-6TH ตกขณะปฏิบัติหน้าที่ ข่าว

กองทัพอากาศ แสดงความเสียใจ เหตุเครื่องบินโจมตี AT-6TH ตกขณะปฏิบัติหน้าที่

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.ฉะเชิงเทรา 2569 ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อผู้สมัคร สส. ฉะเชิงเทรา 2569 รวม 26 คน ครบ 4 เขต ก่อนไปใช้สิทธิ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อ.ปริญญา&quot; โดดป้อง &quot;หมอสุภัทร&quot; กางกฎหมายสู้ ปมปลดพ้นราชการไม่เป็นธรรม ข่าว

“อ.ปริญญา” โดดป้อง “หมอสุภัทร” กางกฎหมายสู้ ปมปลดพ้นราชการไม่เป็นธรรม

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ โพสต์เกี่ยวกับสูทประกันสังคมที่ตัดมาแล้ว 2 รอบใน 5 ปี เศรษฐกิจ

สรยุทธ เพิ่งรู้ สูทประกันสังคม ตัดมาแล้ว 2 รอบ 5 ปีเปลี่ยนที ครั้งละ 7 พันชุด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนประหารชีวิตแล้ว 11 สมาชิก “ตระกูลหมิง” แก๊งค์มาเฟียคอลเซ็นเตอร์

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;นิกกี้ มินาจ&quot; ประกาศลั่น เป็นแฟนคลับเบอร์ 1 &quot;ทรัมป์&quot; ไม่แคร์แม้ทัวร์ลง ยิ่งเกลียดยิ่งรัก ข่าวต่างประเทศ

“นิกกี้ มินาจ” ลั่น แฟนคลับเบอร์ 1 “ทรัมป์” ไม่แคร์แม้ทัวร์ลง ยิ่งเกลียดยิ่งรัก

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุยส์ สก๊อต-นุ่น รมิดา ร่ำไห้กลางโต๊ะแถลง สูญเสียลูกในท้อง จากสาเหตุ มดลูกแตก ทีมแพทย์ต้องช่วยชีวิตแม่ไว้ก่อน บันเทิง

หัวใจสลาย นุ่น-หลุยส์ ร่ำไห้เปิดใจหลัง สูญเสียลูกในท้อง จากภาวะ มดลูกแตก

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 15:31 น.
66
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“มงคลกิตติ์” ลั่นไม่ได้เพ้อเจ้อ ตั้งเป้าส่งไทยไปดาวอังคาร ชี้ชาติอื่นก็ทำได้

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
โมซูจิน นักร้องเกาหลี เสียชีวิตกะทันหันวัย 27 ปี ต้นสังกัดขอปิดสาเหตุ

ช็อกวงการ โมซูจิน นักร้องเกาหลี เสียชีวิตกะทันหันวัย 27 ญาติไม่เผยสาเหตุ วอนอย่าเดา

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569

“ชูวิทย์” กางหลักฐาน ผู้สมัคร สส. พรรคส้ม เคยเป็นรองนายกฯ แม้อายุไม่ถึง

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569

คลิปหลุด CEO เริงรัก ลูกน้องสาว เสียงครางดังลั่นออฟฟิศ ก่อนถูกปลดบอร์ดบริหารทั้งคู่

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
Back to top button