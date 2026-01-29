4 ราศี ผลงานเข้าตาเจ้านาย มีเกณฑ์ปรับตำแหน่งหรือขึ้นเงินเดือน
เช็กเลย ราศีไหนงานรุ่งพุ่งแรง ผู้ใหญ่เปิดทางสนับสนุนเต็มที่ เตรียมรับข่าวดีเรื่องปรับตำแหน่ง-ขึ้นเงินเดือน ใครที่ทุ่มเทมานานจะหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง
ในช่วงนี้ดวงดาวแห่งการงานโคจรทำมุมดี ส่งผลให้บรรยากาศในที่ทำงานของหลายราศีเริ่มสดใสขึ้น โดยเฉพาะคนขยันที่ปิดทองหลังพระมานาน ฟ้าเริ่มเปิดทาง ผู้หลักผู้ใหญ่เริ่มมองเห็นความสามารถ เป็นจังหวะทองที่ต้องรีบกอบโกย โดย 4 ราศีที่มีเกณฑ์ “งานรุ่ง-เงินพุ่ง” ได้แก่
1. ราศีสิงห์
ชาวสิงห์ช่วงนี้ออร่าจับมาก ไม่ว่าจะหยิบจับโปรเจกต์ไหนก็ดูดีมีราศี ผลงานที่ทำไว้จะถูกนำเสนอในที่ประชุมและได้รับคำชมเชยอย่างล้นหลาม ผู้บังคับบัญชาที่เคยเข้มงวดจะเริ่มเอ็นดูและไว้ใจมอบหมายงานสำคัญให้ ซึ่งนั่นคือสัญญาณของการโปรโมตในอนาคตอันใกล้ มีเกณฑ์ได้รับโบนัสพิเศษหรือการปรับฐานเงินเดือนที่น่าพอใจ
2. ราศีมังกร
ใครที่เคยรู้สึกว่าทำดีแล้วไม่ได้ดี ขอให้ลืมความรู้สึกนั้นไป เพราะช่วงนี้ผลแห่งความอดทนจะออกดอกออกผล งานยากที่คุณเคลียร์ได้สำเร็จจะกลายเป็นมาสเตอร์พีซ มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งไปในทิศทางที่สูงขึ้น หรือได้รับอำนาจการตัดสินใจมากขึ้น ผู้ใหญ่เห็นศักยภาพความเป็นผู้นำในตัวคุณ เตรียมตัวรับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ได้เลย
3. ราศีกันย์
ความเป็นคนช่างสังเกตและใส่ใจรายละเอียดของชาวกันย์ จะช่วยกู้วิกฤตให้ทีมหรือบริษัทได้ ทำให้คุณกลายเป็นฮีโร่ในสายตาเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า ช่วงนี้การเจรจาต่อรองดีเยี่ยม หากใครจะขอขึ้นเงินเดือนหรือขอสวัสดิการเพิ่ม ให้รีบเจรจาในช่วงนี้ มีโอกาสสำเร็จสูงมาก อาจมีการทาบทามจากผู้ใหญ่ให้นไปช่วยงานในส่วนที่สำคัญกว่าเดิม
4. ราศีธนู
ยิ่งเดินทาง ยิ่งติดต่อประสานงาน ยิ่งได้โชค งานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศหรือการติดต่อลูกค้าใหม่จะประสบความสำเร็จเกินคาด เจ้านายจะคอยซัพพอร์ตและผลักดันให้คุณได้แสดงฝีมือเต็มที่ ศัตรูในที่ทำงานจะแพ้ภัยตัวเอง นอกจากเงินเดือนที่อาจปรับขึ้นแล้ว ยังมีลุ้นได้ค่าคอมมิชชันหรือเงินพิเศษจากผลงานที่ทำทะลุเป้า
คำแนะนำส่งท้าย
“จังหวะดวงขึ้นแบบนี้ สิ่งสำคัญคือ ‘ความอ่อนน้อมถ่อมตน’ ยิ่งสูงยิ่งต้องโน้มตัวลงต่ำ อย่าเพิ่งเหลิงกับคำชม ให้มุ่งมั่นรักษามาตรฐานการทำงานต่อไป เสริมดวงด้วยการ ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง เช่น ถวายหลอดไฟ เติมน้ำมันตะเกียง หรือบริจาคค่าไฟให้วัด จะช่วยส่องนำทางให้หน้าที่การงานสว่างไสว ไร้อุปสรรคขัดขวาง”
