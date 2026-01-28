ดูดวง

2 ราศี อาจเจ็บตัวเล็กน้อยหรืออุบัติเหตุ แลกกับลาภก้อนใหญ่ที่จะตามมา

เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 17:40 น.
51
ดูดวงวันนี้ 29 1 69

เช็กด่วน 2 ราศี ระวังของมีคม-ลื่นล้ม เป็นลางบอกเหตุฟาดเคราะห์รับทรัพย์ก้อนโต ชี้ดาวอังคารแผลงฤทธิ์ เจ็บตัวเปิดทางลาภลอย เผยวิธีแก้เคล็ดเปลี่ยนเลือดเป็นเงิน

ตำราโหราศาสตร์ระบุชัดเจนถึงปรากฏการณ์ “ทุกขลาภ” ที่กำลังจะเกิดขึ้น อิทธิพลของดาวอังคารที่โคจรทำมุมแรงส่งผลให้กระแสเลือดลมเดินสะดุด ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ในความโชคร้ายนี้กลับซ่อนขุมทรัพย์มหาศาลเอาไว้ หากคุณคือหนึ่งใน 2 ราศีนี้ ขอให้ระมัดระวังตัว แต่เตรียมกระเป๋าสตางค์รอรับทรัพย์ได้เลย

1. ราศีเมษ : เลือดตกยางออก เปิดประตูขุมทรัพย์

ชาวราศีเมษได้รับอิทธิพลจากดาวประจำตัวโดยตรง ส่งผลให้มีความใจร้อนและซุ่มซ่ามมากกว่าปกติ มีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับ “ของมีคม” บาดนิ้ว เดินชนขอบโต๊ะ หรือโดนน้ำร้อนลวกเล็กน้อย โดยเฉพาะบริเวณมือและเท้า

โบราณว่า “เลือดออกคือกรรมหลุด” ทันทีที่คุณเจ็บตัว หรือเสียเลือด (แม้เพียงหยดเดียว) โชคลาภแบบฟลุค ๆ จะพุ่งเข้าหาทันที ไม่ว่าจะเป็นเลขเด็ดจากทะเบียนรถที่เฉี่ยวชน หรือซองขาวตกเบิกที่รอคอยมานาน

2. ราศีมังกร : เจ็บตัวเพราะงาน แลกกับความสำเร็จก้อนโต

ชาวราศีมังกรผู้บ้างาน ช่วงนี้ร่างกายประท้วง หรืออาจเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง ระวังเรื่องการ “ลื่นล้ม” สะดุดบันได หรือปวดกล้ามเนื้อเฉียบพลันจากการยกของหนัก รวมไปถึงอุบัติเหตุเล็กน้อยเกี่ยวกับยานพาหนะ

ความเจ็บปวดครั้งนี้จะนำมาซึ่ง “โอกาสใหญ่” อาจเป็นเงินชดเชย เงินประกัน หรือผู้ใหญ่เห็นความทุ่มเทจนมอบโปรเจกต์ทำเงินให้ เป็นจังหวะที่เงินก้อนใหญ่จะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวจากการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

