“ปธน.เกาหลีใต้” เดือด เขียนเป็นภาษาเขมร ถ้าแตะต้อง ปชช. ระวังจะพินาศ
อี แจ มย็อง เดือด เขียนเป็นภาษาเขมร เตือนถ้าแตะต้อง ปชช. ระวังจะพินาศ เดินหน้ากวาดล้างกลุ่มมิจฉาชีพที่อยู่กัมพูชาถึงที่สุด
เมื่อวันที่ 30 มกราคม สำนักข่าว ยอนฮัป รายงานว่า นาย อี แจ มย็อง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้เขียนข้อความเป็นภาษากัมพูชา ส่งสัญญาณถึงรัฐบาลกัมพูชาว่า “หากคุณแตะต้องชาวเกาหลี คุณจะต้องเผชิญกับความพินาศ นี่ไม่ใช่คำขู่ ถ้าชาวเกาหลีลงมือทำแล้ว พวกเราทำถึงที่สุด” พร้อมแชร์บทความด้วยว่า กลุ่มมิจฉาชีพจีน ไม่ยอมรับชาวเกาหลีแล้ว
โดยข้อความดังกล่าวนั้นเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลเกาหลีที่เพิ่มความเข้มข้นในการกวาดล้างศูนย์มิจฉาชีพ ซึ่งเป็นผลพวงจากที่นักศึกษาเกาหลีใต้ถูกทรมานและฆ่าในกัมพูชา จนกลายเป็นข่าวใหญ่ตามที่เคยมีรายงานไปก่อนหน้านี้
ตามรายงานของตำรวจ ระบุว่า หน่วยสืบสวนร่วมระหว่างเกาหลีใต้และกัมพูชา ได้จับกุมผู้ต้องสงสัยในขบวนการหลอกลวงจำนวน 136 คน ในกัมพูชา นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ชาวเกาหลีใต้ 73 คน ซึ่งถูกควบคุมตัวในกัมพูชา จากข้อกล่าวหาว่าพัวพันกับเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์ ได้ถูกส่งตัวกลับประเทศเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวน ซึ่งถือเป็น การส่งตัวผู้ต้องสงสัยทางอาญากลับประเทศครั้งใหญ่ที่สุดจากประเทศเดียวเท่าที่เคยมีมา
