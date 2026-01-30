ข่าว

24 ไอคอนฟุตบอลระดับตำนานร่วมโชว์วงสวิงกอล์ฟรายการพิเศษ Reignwood Icons of Football 31 ม.ค. – 1 ก.พ. นี้

Photo of Bas Basเผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 11:41 น.
59

แกเร็ธ เบล, จอห์น เทอร์รี่, แอนดี้ โคล และกาเบรียล บาติสตูต้า นำทีมเหล่านักฟุตบอลตำนานโลกแถลงข่าวความพร้อมลงดวลวงสวิงในการแข่งขันกอล์ฟรายการพิเศษ Reignwood Icons of Football ณ สนามโรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ 31 ม.ค. – 1 ก.พ. 2569 นี้

29 มกราคม 2569, กรุงเทพฯ: การแข่งขันกอล์ฟรายการพิเศษ Reignwood Icons of Football พร้อมแล้วจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ ณ สนามโรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ ภายในโครงการ เรนวูด ปาร์ค สังคมระดับเวิลด์คลาสเพื่อการใช้ชีวิตทุกช่วงวัย ลำลูกกา ปทุมธานี ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของวงการกีฬาในเอเชีย กับการแข่งขันระดับกอล์ฟโลกที่มีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลก

โดยเหล่าตำนานนักฟุตบอลระดับไอคอนจะมาสวมบทบาทนักกอล์ฟ โดยแบ่งเป็นทีมอังกฤษ (Team England) นำโดย แดนนี วิลเล็ตต์ ดวลกับ ทีมเวิลด์ (Team World) นำโดย โธมัส บียอร์น ในการแข่งขันกอล์ฟรูปแบบแมตช์เพลย์สุดเข้มข้น

รายชื่อนักกีฬาทั้งสองทีมที่จะทำการดวลวงสวิง มีดังต่อไปนี้

ทีมอังกฤษ (Team England) กัปตันทีมคือ แดนนี วิลเล็ตต์ ทีมประกอบด้วย จิมมี่ บูลลาร์ด, แอนดี้ โคล, ร็อบบี้ ฟาวเลอร์, โจ ฮาร์ต, พอล อินซ์, ฟิล แจกีเอลกา, เจอร์เมน จีนาส, ฟิล โจนส์, ลี ชาร์ป, เท็ดดี้ เชอริงแฮม, จอห์น เทอร์รี่ และ ธีโอ วัลคอตต์

ทีมเวิลด์ (Team World) กัปตันทีมคือ โธมัส บียอร์น ทีมประกอบด้วย แกเร็ธ เบล, กาเบรียล บาติสตูต้า, ไนเจล เดอ ยอง, ไรอัน กิ๊กส์, เดวิด ชิโนลา, รุด กุลลิท, เฮนริค ลาร์สสัน, แอรอน แรมซีย์, จอห์น อาร์เน่ รีเซ่, อังเดรย์ เชฟเชนโก้, ดไวต์ ยอร์ก และจานฟรังโก้ โซลา

หลังจากที่ทีมอังกฤษ (Team England) คว้าชัยชนะอย่างขาดลอยในการแข่งขันครั้งปฐมฤกษ์ที่กรุงเทพฯ เมื่อปีที่ผ่านมาความกดดันและความคาดหวังในปีนี้จึงยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้น ทีมอังกฤษ (Team England) เดินทางสู่ เรนวูด ปาร์ค พร้อมภารกิจป้องกันแชมป์ Icons Trophy ท่ามกลางแรงกดดันในฐานะแชมป์เก่า เพื่อรักษาความเป็นหนึ่งในภูมิภาคเอาไว้ ขณะที่ ทีมเวิลด์ (Team World) ก้าวเข้าสู่การแข่งขันในครั้งนี้ด้วยเป้าหมายแห่งการล้างตา หวังพลิกผลการแข่งขันจากปีที่ผ่านมา และคว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

แฟนฟุตบอลและกอล์ฟทั่วโลกเตรียมพบกับการแข่งขันสุดเร้าใจ เมื่อเหล่าตำนานลูกหนังนำจิตวิญญาณแห่งความเป็นมืออาชีพและความมุ่งมั่นในการแข่งขันมาสู่แฟร์เวย์ของการแข่งขันกอล์ฟรายการพิเศษ Reignwood Icons of Football ที่หลอมรวมสองกีฬาระดับโลกเข้าไว้ด้วยกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยรวบรวมไอคอนลูกหนังระดับตำนาน ผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดจากสนาม พรีเมียร์ลีก, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก, ลาลีกา, เซเรีย อา และฟุตบอลทีมชาติ การแข่งขันสุดพิเศษนี้นำเสนอภาพของศึกแห่งตำนานที่คุ้นเคยในบริบทใหม่ เมื่ออดีตคู่แข่งต้องจับมือเป็นทีมเดียวกัน เพื่อไล่ล่าความสำเร็จในการแข่งขันกอล์ฟรูปแบบ แมตช์เพลย์ 10 หลุม ที่รวดเร็ว เข้มข้น ในทุกช่วงของการแข่งขัน

เพื่อเป็นการเพิ่มดีกรีความเข้มข้นให้กับการแข่งขันยิ่งขึ้น เหล่านักฟุตบอลไอคอนที่ร่วมลงเล่นในสนาม จะได้ท้าทายวงสวิงที่มีมูลค่ามากถึง 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็น “หลุมที่มีมูลค่าสูงที่สุดในวงการกอล์ฟ” ซึ่งจะเป็นหลุมทำคะแนนเพิ่มเติมที่จะแข่งขันกันในวันเสาร์ นักกีฬาทุกคนจะโชว์วงสวิงต่อหน้าแฟน ๆ ที่มาร่วมชมการแข่งขัน เพื่อโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตในการสร้างประวัติศาสตร์ หากมีไอคอนคนใดสามารถทำโฮลอินวัน (Hole-in-One) ได้สำเร็จ จะถือเป็นเงินรางวัลที่มีมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการมอบให้ในวงการกอล์ฟกันเลยทีเดียว

นอกเหนือจากการแข่งขันในสนามแล้ว อีเวนต์ครั้งนี้ยังถูกยกระดับให้กลายเป็นเทศกาลความบันเทิงเต็มรูปแบบ พร้อมต้อนรับแฟน ๆ หลายพันคนสู่เรนวูด ปาร์ค เพื่อดื่มด่ำกับสุดสัปดาห์แห่งความสนุก ทั้งการแสดงดนตรี อาหารและเครื่องดื่มระดับพรีเมียม รวมถึงกิจกรรม Meet and Greet สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับเหล่าไอคอนฟุตบอล นอกจากนั้นทุกคนยังสามารถรับชมการแข่งขันนี้ผ่านการถ่ายทอดสดทั่วโลก รวมถึงช่อง Icons Series บน YouTube

คุณโทมัส บรูคส์ ซีอีโอ Icons Series กล่าวว่า “Reignwood Icons of Football กำลังนิยามความหมายใหม่ของการผสานกีฬา ความบันเทิง และการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ เข้าไว้ด้วยกัน การนำอีเวนต์นี้กลับมาจัดที่กรุงเทพฯ อีกครั้ง ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของ Icons Series โดยทุกองค์ประกอบพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์ที่จะถูกจับตามองจากผู้ชมทั่วโลก”

คุณวรพนิต รวยรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Reignwood Group เปิดเผยว่า ความสำเร็จของการจัดงาน Reignwood Icons of Football ในปีที่ผ่านมา สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางกิจกรรมกีฬาระดับนานาชาติ และตอกย้ำบทบาทของโครงการเรนวูด ปาร์ค (Reignwood Park) ในฐานะ Sport & Lifestyle Community Destination แห่งใหม่ของภูมิภาคเอเชีย การจัดงาน Reignwood Icons of Football 2026 ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จและก้าวสำคัญของยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเรนวูด ปาร์ค สู่การเป็น Sport Destination Hub ของประเทศไทย ที่ผสานกีฬา การท่องเที่ยว และไลฟ์สไตล์ระดับโลกเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม

“เรนวูด กรุ๊ป เชื่อว่าการพัฒนาศักยภาพการลงทุนด้านกีฬาและการศึกษาคือกลไกสำคัญในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนและผู้คนที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพ ตลอดจนช่วยส่งเสริมและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระยะยาว โดยการจัดงาน Reignwood Icons of Football 2026 จะมีบทบาทสำคัญในการยกระดับประเทศไทยสู่เวที Sport Tourism ระดับโลก ควบคู่กับการนำเสนอและถ่ายทอดนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านวัฒนธรรม การต้อนรับ และประสบการณ์ระดับนานาชาติ ภายใต้พลังความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านกีฬาระดับโลก” นางสาววรพนิต กล่าวถึงเป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้

แดนนี วิลเล็ตต์, กัปตันทีมอังกฤษ (Team England) กล่าวว่า “การรับบทบาทกัปตันทีมอังกฤษเป็นความท้าทายที่ผมตั้งตารออย่างมาก เรามีทีมที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยไอคอนลูกหนังที่มีจิตวิญญาณแห่งการแข่งขัน พร้อมเดินหน้าป้องกันแชมป์ ทุกคนตื่นเต้นที่จะได้ลงสนามที่กรุงเทพฯ และรักษาถ้วย Icons Trophy ให้อยู่ในมือของทีมอังกฤษต่อไป”

โธมัส บียอร์น, กัปตันทีมเวิลด์ (Team World) กล่าวว่า “ผมเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกับแดนนีมาก่อน แต่สัปดาห์นี้คงไม่เป็นมิตรกันชั่วคราว โดยเรามีกลุ่มนักกีฬาที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วเป็นสุดยอดนักฟุตบอลที่ผันตัวมาเล่นกอล์ฟระดับโลก และพวกเรามีเป้าหมายที่ต้องการพิสูจน์ หน้าที่ของผมคือทำให้ทุกคนถ่ายทอดสัญชาตญาณแห่งความเป็นมืออาชีพออกมาอย่างเต็มที่ เพื่อคว้าชัยชนะให้ได้”

แฟนกีฬาที่เข้าร่วมงาน Reignwood Icons of Football 2026 จะได้พบกับ

  • นักฟุตบอลซูเปอร์สตาร์ระดับโลก 24 คน ลงแข่งขันกอล์ฟแบบแมตช์เพลย์
  • การประชันศักดิ์ศรีของสองทีมระดับตำนาน แข่งขันกันแบบหลุมต่อหลุม
  • การกลับมาของ The US$10M Swing หลุมกอล์ฟที่มีมูลค่ารางวัลสูงที่สุดในโลก
  • ประสบการณ์ความบันเทิง บริการระดับพรีเมียม และกิจกรรมใกล้ชิดกับนักกีฬา

การแข่งขัน Reignwood Icons of Football จะมีการถ่ายทอดสดให้ผู้ชมหลายล้านคนทั่วโลกได้รับชม ผ่านแพลตฟอร์ม YouTube ของ Icons Series รวมถึงพันธมิตรผู้ถ่ายทอดสดในระดับนานาชาติ แฟน ๆ สามารถรับชมการแข่งขันสดตลอดทั้งรายการ พร้อมแพ็กเกจไฮไลต์ครบถ้วนของทัวร์นาเมนต์ ตลอดสุดสัปดาห์ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569 โดยสามารถซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขัน ราคาเริ่มต้นเพียง 650 บาท ได้ที่ www.icons-series.com

