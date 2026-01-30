นอร์ทกรุงเทพโพล เผย คนไทยอยากเห็น “ประชาชน-เพื่อไทย” จับมือตั้งรัฐบาล

ข่าวการเมือง

นอร์ทกรุงเทพโพล เผยผลสำรวจโค้งสุดท้าย “ณัฐพงษ์” มาแรงอันดับ 1 นั่งนายกฯ คนไทยอยากเห็น “ประชาชน-เพื่อไทย” จับมือตั้งรัฐบาล

นอร์ทกรุงเทพโพล เปิดเผยผลสำรวจในหัวข้อ “โค้งสุดท้ายการเมืองไทย : คนไทยต้องตัดสินใจ” โดย ผศ. ดร. สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็น นอร์ทแบงค็อกโพล มหาวิทยาลัยนอร์ทมกรุงเทพ เปิดเผยว่า

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างวันที่ 20 – 27 มกราคม 2569 จากจำนวน 2,157 ตัวอย่าง จากกลุ่มตัวอย่างทุกภูมิภาคทั่วประเทศในประเด็น “ความนิยมในพรรคการเมืองและว่าที่นายกรัฐมนตรี” ต่อข้อคำถาม

ภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจพักอาศัยอยู่ในภูมิภาค:

  • กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 27.60
  • ปริมณฑล ร้อยละ 19.50
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 16.80
  • ภาคเหนือ ร้อยละ 10.30
  • ภาคกลาง ร้อยละ 9.80
  • ภาคใต้ ร้อยละ 9.10
  • ภาคตะวันออก ร้อยละ 6.30
  • ภาคตะวันตก ร้อยละ 0.60

ผลจากการหาเสียงของพรรคการเมือง ข้อมูลข่าวสารจากสื่อและผลของการดีเบตในเวทีต่าง ๆ ส่งผลต่อการตัดสินใจของท่านอย่างไร พบว่า

  • ไม่ส่งผลยังคงยึดมั่นในพรรคการเมืองเดิม ร้อยละ 66.50
  • ส่งผลทำให้เกิดความโลเลไม่สามารถตัดสินใจได้ ร้อยละ 19.50
  • ส่งผลมากหันไปยึดมั่นในพรรคการเมืองพรรคใหม่ ร้อยละ 14.00
กราฟิกแสดงผลสำรวจนอร์ทกรุงเทพโพล เปรียบเทียบคะแนนพรรคการเมือง
ภาพจาก: นอร์ทกรุงเทพโพล

พรรคการเมืองที่ท่านอยากให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งทั่วไป 2569 พบว่า พรรคการเมืองที่อยากให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล คือ

  • พรรคประชาชน ร้อยละ 35.00
  • พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 31.20
  • พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 13.60
  • พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 8.60
  • รวมไทยสร้างชาติ ร้อยละ 3.50
  • พลังประชารัฐ ร้อยละ 2.80
  • พรรคไทยสร้างไทย ร้อยละ 2.40
  • พรรคไทยก้าวใหม่ ร้อยละ 1.80
  • พรรคเศรษฐกิจ ร้อยละ 1.10

ผู้นำทางการเมืองที่ท่านอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปภายหลังการเลือกตั้ง 2569 พบว่า ผู้นำการเมืองที่อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ได้แก่

  • นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ร้อยละ 33.30
  • นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ร้อยละ 31.80
  • นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 14.10
  • นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 7.60
  • นายพีรพันธุ์ สาลีรัชวิภาค ร้อยละ 3.60
  • นางสาวตรีนุช เทียนทองร้อยละ 3.00
  • คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ร้อยละ 2.50
  • พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ ร้อยละ 2.30
  • นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 1.80
ภาพจาก: นอร์ทกรุงเทพโพล

ท่านตั้งใจจะเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในเขตพื้นที่ของท่านจากพรรคการเมืองใด พบว่า สส.แบบแบ่งเขตที่ตั้งใจจะเลือกคือ ผู้สมัครจาก

  • พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 33.80
  • พรรคประชาชน ร้อยละ 31.50
  • พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 13.20
  • พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 8.70
  • พรรครวมไทยสร้างชาติ ร้อยละ 5.20
  • พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 3.40
  • พรรคไทยสร้างไทย ร้อยละ 3.30
  • พรรคไทยก้าวใหม่ ร้อยละ 0.60
  • พรรคเศรษฐกิจ ร้อยละ 0.30

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขตท่านจะคำนึงถึงสิ่งใดเป็นหลักพบว่าคำนึงถึงพรรคการเมืองที่ผู้สมัครสังกัดเป็นหลัก ร้อยละ 46.40 ทั้งพรรคการเมืองที่สังกัดและบุคคล ร้อยละ 37.60 และบุคคลเป็นหลัก ร้อยละ 16.00

ภาพจาก: นอร์ทกรุงเทพโพล

ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) และ ส.ส.แบบแบ่งเขต ท่านจะเลือกทั้งพรรคและบุคคลอย่างไร เลือกทั้งพรรคและบุคคลจากพรรคเดียวกัน ร้อยละ 78.20 และเลือกพรรคหนึ่ง แต่เลือกผู้สมัครอีกพรรคในระบบแบ่งเขต ร้อยละ 21.80

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ท่านตั้งใจจะไปใช้สิทธิ์หรือไม่ พบว่าไปแน่นอน ร้อยละ 82.00 และ ไม่ไปแน่นอน ร้อยละ 18.00

ภาพจาก: นอร์ทกรุงเทพโพล

ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ท่านอยากเห็นพรรคการเมืองคู่ใดจับมือกันในการจัดตั้งรัฐบาล (จาก 4 พรรคการเมืองที่คาดว่าจะได้จำนวน สส.มากที่สุด 4 อันดับแรก) พบว่า พรรคการเมืองที่ประชาชนอยากให้จับมือกันเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคือ

  • ประชาชน – เพื่อไทย ร้อยละ 31.40
  • ภูมิใจไทย – เพื่อไทย ร้อยละ 20.30
  • ภูมิใจไทย – ประชาชน ร้อยละ 14.50
  • ภูมิใจไทย – ประชาธิปัตย์ ร้อยละ 13.60
  • ประชาชน – ประชาธิปัตย์ ร้อยละ 11.30
  • เพื่อไทย – ประชาธิปัตย์ ร้อยละ 8.90
ภาพจาก: นอร์ทกรุงเทพโพล

