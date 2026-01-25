นิด้าโพล เผย คนสมุทรปราการ เลือก พรรคประชาชน นั่งนายกฯ พุ่งนำอันดับ 1
เช็กเรตติ้งศึกเลือกตั้ง 69 สนามสมุทรปราการ “พรรคประชาชน” ครองใจอันดับ 1 ทั้งแบบแบ่งเขต-บัญชีรายชื่อ ทะลุ 40% ส่วน “อนุทิน” รั้งอันดับ 2 ขณะที่ “เพื่อไทย” ตามมาเป็นที่ 3
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,067 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2569 ในหัวข้อ “เลือกตั้ง 69 ของคนสมุทรปราการ” โดยผลสำรวจชี้ชัดว่า ชาวสมุทรปราการส่วนใหญ่เทคะแนนสนับสนุน “พรรคประชาชน” ในทุกมิติ ทั้งตัวบุคคลและพรรคการเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้
คนปากน้ำหนุนใคร? นั่งเก้าอี้ นายกรัฐมนตรี เลือกตั้ง 2569
เมื่อถามถึงบุคคลที่คนสมุทรปราการจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ จากพรรคประชาชน ได้รับคะแนนนิยมสูงสุด โดยทิ้งห่างอันดับ 2 อย่างชัดเจน
อันดับ 1 ร้อยละ 31.96 ระบุว่าเป็น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (พรรคประชาชน)
อันดับ 2 ร้อยละ 20.15 ระบุว่าเป็นนายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย)
อันดับ 3 ร้อยละ 16.31 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้
อันดับ 4 ร้อยละ 9.00 ระบุว่าเป็น นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (พรรคเพื่อไทย)
อันดับ 5 ร้อยละ 6.09 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์)
อันดับ 6 ร้อยละ 4.69 ระบุว่าเป็น พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ (พรรคเศรษฐกิจ)
อันดับ 7 ร้อยละ 2.06 ระบุว่าเป็น นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล (พรรคประชาชน)
อันดับ 8 ร้อยละ 1.87 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย)
อันดับ 9 ร้อยละ 1.50 ระบุว่าเป็น นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย)
อันดับ 10 ร้อยละ 1.03 ระบุว่าเป็น นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
ร้อยละ 5.15 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร (พรรคประชาชน) ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคไทยก้าวใหม่) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคเพื่อไทย) นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคทางเลือกใหม่) ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า (พรรคกล้าธรรม) พลโทภราดร พัฒนถาบุตร (พรรคไทยสร้างไทย) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว (พรรคภูมิใจไทย) นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (พรรคไทยสร้างไทย) นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) และไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) และร้อยละ 0.19 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
สส. แบบแบ่งเขต พรรคประชาชน ยืนหนึ่ง
สำหรับแนวโน้มการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พรรคประชาชนยังคงครองแชมป์ความนิยมเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม
อันดับ 1 ร้อยละ 42.46 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชน
อันดับ 2 ร้อยละ 18.18 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย
อันดับ 3 ร้อยละ 14.62 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย
อันดับ 4 ร้อยละ 7.69 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
อันดับ 5 ร้อยละ 6.09 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์
อันดับ 6 ร้อยละ 3.94 ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจ
อันดับ 7 ร้อยละ 1.59 ระบุว่าเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติ และไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) ในสัดส่วนที่เท่ากัน
อันดับ 8 ร้อยละ 1.31 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย
ร้อยละ 2.53 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคเสรีรวมไทย พรรคกล้าธรรม พรรคพลังประชารัฐ พรรคทางเลือกใหม่ พรรคไทยก้าวใหม่ พรรคไทยภักดี และพรรคประชากรไทย
สส. แบบบัญชีรายชื่อ คะแนนนิยมยังเป็นของสีส้ม
ในส่วนของการเลือก สส. แบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) ผลสำรวจเป็นไปในทิศทางเดียวกับแบบแบ่งเขต โดยพรรคประชาชนได้รับความนิยมสูงสุด
อันดับ 1 ร้อยละ 41.71 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชน
อันดับ 2 ร้อยละ 19.12 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย
อันดับ 3 ร้อยละ 13.96 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย
อันดับ 4 ร้อยละ 8.05 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
อันดับ 5 ร้อยละ 6.00 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์
อันดับ 6 ร้อยละ 3.94 ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจ
อันดับ 7 ร้อยละ 1.59 ระบุว่า ไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No)
อันดับ 8 ร้อยละ 1.50 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย
อันดับ 9 ร้อยละ 1.41 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ
ร้อยละ 2.72 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคเสรีรวมไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรคกล้าธรรม พรรคทางเลือกใหม่ พรรคไทยก้าวใหม่ พรรคไทยภักดี และพรรคประชากรไทย
เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดสมุทรปราการ โดยตัวอย่าง ร้อยละ 46.30 เป็นเพศชาย และร้อยละ 53.70 เป็นเพศหญิง
ตัวอย่าง ร้อยละ 11.34 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 18.65 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.49 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.62 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.90 อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยตัวอย่าง ร้อยละ 97.84 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 1.41 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 0.75 นับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ๆ
ตัวอย่าง ร้อยละ 38.89 สถานภาพโสด ร้อยละ 59.14 สมรส และร้อยละ 1.97 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ โดยตัวอย่าง ร้อยละ 0.75 ไม่ได้รับการศึกษา ร้อยละ 16.68 จบการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 32.90 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 11.15 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 34.58 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 3.94 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
ตัวอย่าง ร้อยละ 4.97 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 29.62 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 23.90 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 1.22 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.12 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 21.27 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และร้อยละ 5.90 เป็นนักเรียน/นักศึกษา
ตัวอย่าง ร้อยละ 25.68 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 0.85 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 6.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 34.02 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 11.62 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 6.37 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 2.82 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-50,000 บาท ร้อยละ 1.12 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001-60,000 บาท ร้อยละ 0.09 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001-70,000 บาท ร้อยละ 0.28 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 70,001-80,000 บาท ร้อยละ 0.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 80,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.65 ไม่ระบุรายได้
ข้อมูลจาก : NIDA Poll โพลแห่งแรกในประเทศไทย
