นอร์ทแบงค็อกโพล เผยผลสำรวจ ส่วนใหญ่ยังไม่ปักใจให้ใคร ส่วน “ปชน.-เท้ง” ยังนำโด่ง
นอร์ทแบงค็อกโพล เผยผลสำรวจเลือกตั้ง 2569 ประชาชนกว่า 40% ยังไม่ตัดสินใจเลือกพรรคและนายกฯ แต่ในกลุ่มที่เลือกแล้ว “พรรคประชาชน” และ “ณัฐพงษ์” คะแนนนำโด่ง
ผศ.ดร.สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็น นอร์ทแบงค็อกโพล มหาวิทยาลัยนอร์มกรุงเทพ เปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างวันที่ 1 – 8 มกราคม 2569 จากจำนวน 1,400 ตัวอย่าง จากกลุ่มตัวอย่างทุกภูมิภาคทั่วประเทศในประเด็น “จากเวทีดีเบตสู่คูหาเลือกตั้ง ทิศทางเสียงประชาชนหลังรับสมัคร ส.ส.” ต่อข้อคำถาม
ภูมิภาคที่ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้ง พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจพักอาศัยอยู่ในภูมิภาค เขตปริมณฑล ร้อยละ 37.80 กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 22.40 ภาคกลาง ร้อยละ 14.90 ภาคใต้ ร้อยละ 9.30 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 8.00 ภาคตะวันออก ร้อยละ 3.60 และภาคเหนือ ร้อยละ 3.50 และภาคตะวันตก ร้อยละ 0.50
พรรคการเมืองที่ท่านอยากให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งทั่วไป 2569
- ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 39.40
- พรรคประชาชน ร้อยละ 28.00
- พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 10.50
- พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 10.30
- พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 6.40
- พรรคเศรษฐกิจ ร้อยละ 1.70
- พรรคไทยสร้างชาติ ร้อยละ 1.20
- พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 0.90
- พรรครวมไทยสร้างชาติ ร้อยละ 0.70
- พรรคไทยก้าวใหม่ ร้อยละ 0.50
- พรรคกล้าธรรม ร้อยละ 0.40
ผู้นำทางการเมืองที่ท่านอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปภายหลังการเลือกตั้ง 2569
- ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 44.60
- นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ร้อยละ 21.80
- นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 13.00
- นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ร้อยละ 7.40
- นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 7.00
- พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ ร้อยละ 1.90
- คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ร้อยละ 1.40
- นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ร้อยละ 1.20
- นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 0.80
- พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ร้อยละ 0.50
- นายธรรมนัส พรหมเผ่า ร้อยละ 0.40
ท่านตั้งใจจะเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในเขตพื้นที่ของท่านจากพรรคการเมืองใด
- ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 42.30
- พรรคประชาชน ร้อยละ 26.30
- พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 10.20
- พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 9.30
- พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 6.40
- พรรคเศรษฐกิจ ร้อยละ 2.20
- พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 0.90
- พรรครวมไทยสร้างชาติ ร้อยละ 0.80
- พรรคไทยสร้างไทย ร้อยละ 0.70
- พรรคไทยก้าวใหม่ ร้อยละ 0.60
- พรรคกล้าธรรม ร้อยละ 0.30
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขตท่านจะคำนึงถึงสิ่งใดเป็นหลัก
- คำนึงถึงทั้งพรรคการเมืองที่สังกัดและตัวผู้สมัคร ร้อยละ 38.10
- คำนึงถึงพรรคการเมืองที่ผู้สมัครสังกัดเป็นหลัก ร้อยละ 18.50
- พิจารณาตัวผู้สมัครเป็นหลักร้อยละ 15.80
- ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 27.60
การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) และ ส.ส.แบบแบ่งเขต ท่านจะเลือกทั้งพรรคและบุคคลอย่างไร
- เลือกทั้งพรรคและบุคคลจากพรรคเดียวกัน ร้อยละ 48.20
- ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 35.40
- เลือกพรรคหนึ่งแต่เลือกผู้สมัครอีกพรรค ในระบบแบ่งเขตอีกพรรคหนึ่ง ร้อยละ 16.40
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ท่านตั้งใจจะไปใช้สิทธิ์หรือไม่
- ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแน่นอน ร้อยละ 78.30
- ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 20.30
- ไม่ไปแน่นอน ร้อยละ 1.40
