ข่าวการเมือง

นอร์ทแบงค็อกโพล เผยผลสำรวจ ส่วนใหญ่ยังไม่ปักใจให้ใคร ส่วน “ปชน.-เท้ง” ยังนำโด่ง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 11:05 น.
64
นอร์ทแบงค็อกโพล เผยผลสำรวจ ส่วนใหญ่ยังไม่ปักใจให้ใคร ส่วน "ปชน.-เท้ง" ยังนำโด่ง

นอร์ทแบงค็อกโพล เผยผลสำรวจเลือกตั้ง 2569 ประชาชนกว่า 40% ยังไม่ตัดสินใจเลือกพรรคและนายกฯ แต่ในกลุ่มที่เลือกแล้ว “พรรคประชาชน” และ “ณัฐพงษ์” คะแนนนำโด่ง

ผศ.ดร.สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็น นอร์ทแบงค็อกโพล มหาวิทยาลัยนอร์มกรุงเทพ เปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างวันที่ 1 – 8 มกราคม 2569 จากจำนวน 1,400 ตัวอย่าง จากกลุ่มตัวอย่างทุกภูมิภาคทั่วประเทศในประเด็น “จากเวทีดีเบตสู่คูหาเลือกตั้ง ทิศทางเสียงประชาชนหลังรับสมัคร ส.ส.” ต่อข้อคำถาม

ภูมิภาคที่ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้ง พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจพักอาศัยอยู่ในภูมิภาค เขตปริมณฑล ร้อยละ 37.80 กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 22.40 ภาคกลาง ร้อยละ 14.90 ภาคใต้ ร้อยละ 9.30 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 8.00 ภาคตะวันออก ร้อยละ 3.60 และภาคเหนือ ร้อยละ 3.50 และภาคตะวันตก ร้อยละ 0.50

พรรคการเมืองที่ท่านอยากให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งทั่วไป 2569

  • ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 39.40
  • พรรคประชาชน ร้อยละ 28.00
  • พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 10.50
  • พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 10.30
  • พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 6.40
  • พรรคเศรษฐกิจ ร้อยละ 1.70
  • พรรคไทยสร้างชาติ ร้อยละ 1.20
  • พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 0.90
  • พรรครวมไทยสร้างชาติ ร้อยละ 0.70
  • พรรคไทยก้าวใหม่ ร้อยละ 0.50
  • พรรคกล้าธรรม ร้อยละ 0.40

ผู้นำทางการเมืองที่ท่านอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปภายหลังการเลือกตั้ง 2569

  • ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 44.60
  • นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ร้อยละ 21.80
  • นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 13.00
  • นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ร้อยละ 7.40
  • นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 7.00
  • พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ ร้อยละ 1.90
  • คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ร้อยละ 1.40
  • นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ร้อยละ 1.20
  • นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 0.80
  • พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ร้อยละ 0.50
  • นายธรรมนัส พรหมเผ่า ร้อยละ 0.40

ท่านตั้งใจจะเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในเขตพื้นที่ของท่านจากพรรคการเมืองใด

  • ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 42.30
  • พรรคประชาชน ร้อยละ 26.30
  • พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 10.20
  • พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 9.30
  • พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 6.40
  • พรรคเศรษฐกิจ ร้อยละ 2.20
  • พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 0.90
  • พรรครวมไทยสร้างชาติ ร้อยละ 0.80
  • พรรคไทยสร้างไทย ร้อยละ 0.70
  • พรรคไทยก้าวใหม่ ร้อยละ 0.60
  • พรรคกล้าธรรม ร้อยละ 0.30

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขตท่านจะคำนึงถึงสิ่งใดเป็นหลัก

  • คำนึงถึงทั้งพรรคการเมืองที่สังกัดและตัวผู้สมัคร ร้อยละ 38.10
  • คำนึงถึงพรรคการเมืองที่ผู้สมัครสังกัดเป็นหลัก ร้อยละ 18.50
  • พิจารณาตัวผู้สมัครเป็นหลักร้อยละ 15.80
  • ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 27.60

การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) และ ส.ส.แบบแบ่งเขต ท่านจะเลือกทั้งพรรคและบุคคลอย่างไร

  • เลือกทั้งพรรคและบุคคลจากพรรคเดียวกัน ร้อยละ 48.20
  • ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 35.40
  • เลือกพรรคหนึ่งแต่เลือกผู้สมัครอีกพรรค ในระบบแบ่งเขตอีกพรรคหนึ่ง ร้อยละ 16.40

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ท่านตั้งใจจะไปใช้สิทธิ์หรือไม่

  • ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแน่นอน ร้อยละ 78.30
  • ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 20.30
  • ไม่ไปแน่นอน ร้อยละ 1.40

ที่มา: นอร์ทกรุงเทพโพล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

กองกำลังบูรพา รวบตัวชาวเขมร 37 คน ลักลอบเข้าไทย อ้างขาดรายได้

26 วินาที ที่แล้ว
&quot;ทรัมป์&quot; ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร

55 วินาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ประวัติ “มาดามปัท” เหยื่อถูกประกบยิงเสียชีวิตที่พัทลุง อดีตเจ้าแม่วงแชร์ สู่ลูกจ้างเขียงหมู

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เตือน “อิหร่าน” สหรัฐฯพร้อมโจมตีรุนแรง หากเริ่มฆ่าผู้ชุมนุมประท้วง

17 นาที ที่แล้ว
นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ภาพสวมชุดเจ้าสาว พร้อมแคปชั่นเตรียมประกาศข่าวดี? บันเทิง

นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ภาพสวมชุดเจ้าสาว พร้อมแคปชั่นบอกใบ้ข่าวดี

30 นาที ที่แล้ว
นอร์ทแบงค็อกโพล เผยผลสำรวจ ส่วนใหญ่ยังไม่ปักใจให้ใคร ส่วน &quot;ปชน.-เท้ง&quot; ยังนำโด่ง ข่าวการเมือง

นอร์ทแบงค็อกโพล เผยผลสำรวจ ส่วนใหญ่ยังไม่ปักใจให้ใคร ส่วน “ปชน.-เท้ง” ยังนำโด่ง

30 นาที ที่แล้ว
ครูขิม ไฟไหม้ เชียงใหม่ ทำให้ครอบครัวสูญเสียทั้งพ่อแม่และลูกสาวฝาแฝด ข่าว

อาลัย “ครูขิม” แม่พิมพ์ผู้ทุ่มเท หลังเหตุสลด ไฟไหม้เชียงใหม่ คร่า 5 ชีวิต

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“กองทัพภาคที่ 2” โพสต์คลิป “ม้าเหล็กคำราม” ช่วยปกป้องอธิปไตยไทยที่ชายแดน

36 นาที ที่แล้ว
เพื่อไทย ชูนโยบาย คนไทยไร้จน รายได้ไม่ถึง 3 พัน รัฐเติมให้ครบ เศรษฐกิจ

เพื่อไทย ชูนโยบาย คนไทยไร้จน รายได้ไม่ถึง 3 พัน รัฐเติมให้ครบ

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แพทย์จีนเข้าช่วยเหลือ หนุ่มยัดปลิงยาว 5 ซม. เข้าไปร่างกาย เชื่อเป็นยาวิเศษ

50 นาที ที่แล้ว
หมอแล็บแพนด้า แฉทหารเขมรป่วยทิพย์ อ้างสูดก๊าซพิษไทย ข่าว

ทหารเขมรป่วยทิพย์ อ้างสูดก๊าซพิษไทย นอนเล่นมือถือ-หนีแนวหน้า รับเงินอินฟลูฯ

55 นาที ที่แล้ว
สาวโพสต์แฉ ผัวตำรวจมือปราบ ซ้อมโชว์ลูก-ชักปืนขู่-สั่งทำแท้ง หย่าแล้วเบี้ยวค่าเลี้ยงดู ข่าว

สาวโพสต์แฉ ผัวตำรวจมือปราบ ซ้อมโชว์ลูก-ชักปืนขู่-สั่งทำแท้ง หย่าแล้วเบี้ยวค่าเลี้ยงดู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวง ตําราพรหมชาติ 2568 ตามอายุ ชาย-หญิง ตำราโบราณ ดูดวง

ตําราพรหมชาติ 2569 ดูดวงตามอายุ ชาย-หญิง ตำราโบราณ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนพบปัญหาเงินสะสมในประกันสังคมหายไปหลายพันบาท เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! “ประกันสังคม” เปลี่ยนระบบแล้วเงินหาย ยอดว่างงานไม่เข้า?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิธา” ยอมรับเสียใจ พูดไม่เคลียร์ปม “ทหารมีไว้ทำไม” ยืนยันเคารพทหารในสนามรบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง รีวิว บังเกอร์ทหารเขมร เจาะหินใช้สู้ไทย ข่าว

กัน จอมพลัง บุกบังเกอร์ทหารเขมร เจาะหินใช้หลบภัย ชมความทะเยอทะยาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จับตาวันนี้! ศาลตัดสินคดี “บิ๊กโจ๊ก” จะได้กลับมาเป็นตำรวจหรือไม่?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วาสนา นาน่วม&quot; เผยนักข่าวสารภาพ ส่งแชตผิดห้อง ปมชื่อโผล่แผน PR พรรคการเมือง ข่าวการเมือง

“วาสนา นาน่วม” เผยนักข่าวสารภาพ ส่งแชตผิดห้อง ปมชื่อโผล่แผนพีอาร์ พรรคการเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” ยันไม่เคยเอาผิด จนท.ทำความสะอาด ปม “ไอซ์” ลงเรือร่วมเก็บกระทง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วันเด็ก 2569 เด็กเกิดน้อยสุดในรอบ 75 ปี ใครจะดูแลใครในอีก 10 ปี?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ข่าว

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า ตำรวจมือปราบคนดัง พ่อยูทูบเบอร์ดัง ศึกเมียหลวง vs เมียใหม่ หนังคนละม้วน แฉยับทำร้าย-ติดโรค-คบซ้อน อีกฝั่งงัดไทม์ไลน์สู้ บันเทิง

สรุปดราม่า ตำรวจมือปราบ พ่อยูทูบเบอร์ดัง เมียหลวง แฉยับทำร้าย-ติดโรค เมียใหม่โต้ หนังคนละม้วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดภาพนาทีส่งตัว “เฉิน จื้อ” เจ้าพ่อสแกมเมอร์ กลับจีน หลังถูกจับที่เขมร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๋าย ไททศมิตร โพสต์ถึงประชาชน ปมแก้รัฐธรรมนูญ ข่าวการเมือง

อ่านดี ๆ จ๋าย ไททศมิตร ฝากถึงพรรคส้ม แก้ทำไมรัฐธรรมนูญ อ่านจบร้องอ๋อ คนไลก์เป็นแสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุบาทว์! ทหารไทย เจอคลิปทหารเขมร มีเซ็กซ์กับเมีย-ลูกสาวตัวเอง ในฐานทัพ ข่าว

อุบาทว์! ทหารไทย เจอคลิปทหารเขมร มีเซ็กซ์กับเมีย-ลูกสาวตัวเอง ในฐานทัพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 11:05 น.
64
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองกำลังบูรพา รวบตัวชาวเขมร 37 คน ลักลอบเข้าไทย อ้างขาดรายได้

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
&quot;ทรัมป์&quot; ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร

“ทรัมป์” ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569

ประวัติ “มาดามปัท” เหยื่อถูกประกบยิงเสียชีวิตที่พัทลุง อดีตเจ้าแม่วงแชร์ สู่ลูกจ้างเขียงหมู

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569

“ทรัมป์” เตือน “อิหร่าน” สหรัฐฯพร้อมโจมตีรุนแรง หากเริ่มฆ่าผู้ชุมนุมประท้วง

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
Back to top button