ข่าว
โรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี มีรายงานผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บหลายราย
กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุ โรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี มีรายงานผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บหลายราย เจ้าหน้าที่รีบลงพื้นที่ตรวจสอบด่วน
สมาคมเณรแก้วกู้ภัยทางหลวงสุพรรณบุรี ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “รับแจ้งมีเหตุโรงงานพุระเบิด บริเวณหลังวัดดงกระเชา หมู่ที่ 6 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
อยู่ระหว่างจัดกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครฯ เข้าในจุดเกิดเหตุ เบื้องต้นรับแจ้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วเสียชีวิตจำนวนหลายราย”
ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ยอดตายพลุระเบิดสุพรรณ พุ่ง 9 ศพ สาหัส 2 พบเป็นแหล่งผลิตพลุลูกนก
- ด่วน! พลุระเบิด สุพรรณบุรี บึ้มสนั่น บ้านพังวินาส ดับ 2 ศพ บาดเจ็บอื้อ (คลิป)
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง
“ไอซ์” ฝากถึงผู้ประกันตน สาเหตุที่เบิกเงินไม่ได้ เกิดจากทุจริต กำลังจะซ้ำรอยเดิม
1 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา
ชีวิตปัจจุบัน นิ้ง กุลสตรี อดีตนางเอกดัง โชว์ฝีมือตำส้มตำให้สามี รอยยิ้มสดใสอีกครั้ง
2 นาที ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์
งานเกษตรแฟร์ 2569 มหกรรมของกินของใช้ จัดใหญ่ตลอด 9 วัน 9 คืน พร้อมวิธีเดินทาง-ที่จอดรถ
5 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
สวนดุสิตโพล เผย “ปชน.” ยืนหนึ่ง ทั้งสส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ดัน “ณัฐพงษ์” นั่งนายกฯ
26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“พล.อ.รังษี” เผยโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ซื้อเสียงระบาดทั่วประเทศ หัวละ 5 พันบาท
45 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
นอร์ทกรุงเทพโพล เผย คนไทยอยากเห็น “ประชาชน-เพื่อไทย” จับมือตั้งรัฐบาล
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
กระติ๊บ พูดครั้งแรก หลังวิวาห์ล่ม วอนหยุดต่อว่า-พาดพิงฝ่ายใด ขอโฟกัสงานอนาคต
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“ขวัญรัตน์” ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน แจงหลังถูก “ชูวิทย์” แฉเรื่องอายุ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ฝรั่งเศส แก้ร่างกฎหมาย ไม่บังคับให้คู่สามีภรรยาต้องมีเพศสัมพันธ์ตามหน้าที่
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
อผศ. แจงปม รับงานตัดสูท-ปฏิทิน ประกันสังคม วิธีเฉพาะเจาะจง ยันโปร่งใส ทำตามระเบียบ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“อนุทิน” ชี้บริหารบกพร่องต้นเหตุเผาหมื่นไร่ ลั่นถ้าได้กลับเป็นนายกไม่เกิดซ้ำ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
หมอม็อด แจงยิบ ทำไมไม่ผ่าคลอดก่อน 37 สัปดาห์ ชี้เด็กเสี่ยงสูง สมองโตไม่เต็มที่
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
กลุ่มคนร้ายบุกฉีดสเปรย์ กลางโตเกียว ฉกกระเป๋าเงิน มูลค่ารวม 420 ล้าน
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“มงคลกิตติ์” ลั่นไม่ได้เพ้อเจ้อ ตั้งเป้าส่งไทยไปดาวอังคาร ชี้ชาติอื่นก็ทำได้
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ช็อกวงการ โมซูจิน นักร้องเกาหลี เสียชีวิตกะทันหันวัย 27 ญาติไม่เผยสาเหตุ วอนอย่าเดา
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“ชูวิทย์” กางหลักฐาน ผู้สมัคร สส. พรรคส้ม เคยเป็นรองนายกฯ แม้อายุไม่ถึง
4 ชั่วโมง ที่แล้ว