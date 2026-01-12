นิด้าโพล ชี้ชัด “ณัฐพงษ์” กวาดคะแนนนิยมอันดับ 1 สนับสนุนนั่งนายกฯ เลือกตั้ง 69
นิด้าโพล เผย “ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ” คะแนนนำโด่งนั่งนายกฯ “พรรคประชาชน” กวาดคะแนนนิยมอันดับ 1 ทั้ง ส.ส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์
เมื่อวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมา ศูนย์สำรวจความคิดเห็น (นิด้าโพล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ยกแรก กระแสเลือกตั้ง 69” ระหว่างวันที่ 5-8 ม.ค. 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ 2,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับกระแสการเลือกตั้ง ปี 2569
การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 จากผลสำรวจ ระบุว่า
ข้อที่ 1 บุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี ในวันนี้
- 24.76% : นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (พรรคประชาชน)
- 20.84% : นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย)
- 14.12% : ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้
- 12.12% : นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์)
- 9.64% : นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (พรรคเพื่อไทย)
- 5.04% : พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ (พรรคเศรษฐกิจ)
- 2.64% : คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย)
- 1.92% : นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย)
- 1.84% : นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล (พรรคประชาชน)
- 1.32% : นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- 5.48% (อื่น ๆ ได้แก่): พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา, ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคไทยก้าวใหม่), นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร (พรรคประชาชน), ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า (พรรคกล้าธรรม), นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว (พรรคภูมิใจไทย), นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคประชาธิปัตย์), นางศุภจี สุธรรมพันธุ์, พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย), นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี), นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคเพื่อไทย), นางสาวตรีนุช เทียนทอง (พรรคพลังประชารัฐ), หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี (พรรคพลังประชารัฐ), นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ), นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี (พรรครวมไทยสร้างชาติ), นายจูรี นุ่มแก้ว (พรรคประชาธิปัตย์), นางสาวรักชนก ศรีนอก (พรรคประชาชน), นายกัณวีร์ สืบแสง (พรรคพลวัต), ดร.การดี เลียวไพโรจน์ (พรรคประชาธิปัตย์), คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (พรรคไทยก้าวใหม่), ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก (พรรครักชาติ), นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล (พรรคปวงชนไทย), นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคทางเลือกใหม่) และไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No)
- 0.28% : ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
ข้อที่ 2 พรรคการเมืองที่ประชาชนมีแนวโน้ม ในการเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
- พรรคประชาชน : 30.40%
- พรรคภูมิใจไทย : 21.96%
- พรรคเพื่อไทย : 15.72%
- พรรคประชาธิปัตย์ : 12.16%
- ยังไม่ตัดสินใจ : 8.40%
- พรรคเศรษฐกิจ : 4.04%
- พรรครวมไทยสร้างชาติ : 2.20%
- พรรคไทยสร้างไทย : 1.60%
- 3.52% (อื่น ๆ ได้แก่): พรรคกล้าธรรม, พรรคไทยก้าวใหม่, พรรคพลังประชารัฐ, พรรคเสรีรวมไทย, พรรคไทรวมพลัง, พรรคไทยภักดี, พรรคประชาชาติ, พรรครักชาติ, พรรคพลวัต และไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No)
ข้อที่ 3 พรรคการเมืองที่ประชาชนมีแนวโน้ม ในการเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
- พรรคประชาชน : 30.48%
- พรรคภูมิใจไทย : 22.32%
- พรรคเพื่อไทย : 15.44%
- พรรคประชาธิปัตย์ : 12.56%
- ยังไม่ตัดสินใจ : 7.80%
- พรรคเศรษฐกิจ : 4.16%
- พรรครวมไทยสร้างชาติ : 2.24%
- พรรคไทยสร้างไทย : 1.76%
- 3.12% (อื่น ๆ ได้แก่): พรรคกล้าธรรม, พรรคไทยก้าวใหม่, พรรคพลังประชารัฐ, พรรคเสรีรวมไทย, พรรคไทยภักดี, พรรคประชาชาติ, พรรครวมพลัง, พรรครักชาติ, พรรคพลวัต และไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No)
- 0.12% : ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
ที่มา: NIDA Poll
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นอร์ทแบงค็อกโพล เผยผลสำรวจ ส่วนใหญ่ยังไม่ปักใจให้ใคร ส่วน “ปชน.-เท้ง” ยังนำโด่ง
- ส่องผล นิด้าโพล เกือบครึ่ง “หาคนเหมาะไม่ได้” แต่ พรรคประชาชน ยังตัวเต็งความนิยม
- พรรคประชาชน เปิดตัว 39 ขุนพล ทีมบริหารประเทศ หัวกระทิ ไม่เทา ก้าวทันโลก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: