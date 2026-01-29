แอร์เอเชีย แจงปมไวรัลลืมผู้โดยสาร 23 ชีวิต รับประสานงานคลาดเคลื่อน
แอร์เอเชีย แจงปมไวรัลลืมผู้โดยสาร 23 ชีวิตไว้บนรถบัส เกือบทำตกเครื่อง ยอมรับประสานงานคลาดเคลื่อน ขออภัยและรัดกุมยิ่งขึ้น
สายการบินแอร์เอเชีย ออกแถลงหลังมีกระแสไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กอ้างว่าทางสายการบินลืมผู้โดยสารไว้บนรถบัส 23 คน ทำเกือบตกเครื่อง ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนั้น
สายการบินแอร์เอเชีย แถลงว่า “กรณีเที่ยวบินที่ FD3116 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) สู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (HDY) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2569 เดิมมีกำหนดการออกเดินทางในเวลา 07.10 น. และถึงจุดหมายปลายทางในเวลา 08.45 น. มีผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 136 คน
จากการตรวจสอบพบว่า ก่อนเที่ยวบินออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง เกิดความคลาดเคลื่อนด้านการประสานงานและสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ ส่งผลต่อความครบถ้วนของผู้โดยสาร ทั้งนี้เพื่อดูแลผู้โดยสารทุกคนให้เดินทางอย่างครบถ้วน กัปตันจึงตัดสินใจรับผู้โดยสารที่ตกค้าง ทำให้เที่ยวบินดังกล่าวล่าช้าประมาณ 36 นาที
สายการบินแอร์เอเชียขออภัยต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น โดยได้สอบสวนเจ้าหน้าที่และดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นต่อไป”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เครื่องบินโคลอมเบียตก ตายยกลำ 15 ศพ มีนักการเมืองรวมอยู่ด้วย
- เครื่องบินเจ็ทตกในสหรัฐฯ เทคออฟกลางพายุหิมะ เสียชีวิตยกลำ 6 ศพ
- งงทั้งลำ! เครื่องบินแอร์เอเชียลงจอดผิดสนามบินเกาหลี นักบินไม่ยอมบอกเหตุผล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: