กกต. สั่งลบคลิป เพจ “แม่แนน น้องสมาร์ท” บิดเบือนข้อมูลประชามติ เสี่ยงคุก 5 ปี
กกต. สั่งลบคลิปวิดีโอเพจ “แม่แนน น้องสมาร์ท” ทันทีฐานให้ข้อมูลประชามติบิดเบือน เสี่ยงผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ มาตรา 77(5) และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โทษหนักจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับแสนบาท
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยคณะทำงาน E-War Room ยกระดับความเข้มข้นในการสกัดกั้นข่าวปลอม ล่าสุดมีคำสั่งให้เพจดัง “แม่แนน น้องสมาร์ท” ลบคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาบิดเบือนเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ 2569 หลังพบมีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและอาจสร้างความสับสนแก่ประชาชน เผยบทลงโทษสูงสุดจำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท และอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง พร้อมย้ำประชาชนติดตามข้อมูลจริงผ่านสายด่วน 1444 เท่านั้น
สั่งลบคลิป “แม่แนน น้องสมาร์ท” ให้ข้อมูลเท็จ
กกต. มีคำสั่งให้ลบ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 16 เรื่อง โดยหนึ่งในกรณีสำคัญคือ คลิปวิดีโอจากเพจ แม่แนน น้องสมาร์ท ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการนำเสนอเนื้อหาบางส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ที่ไม่ถูกต้อง และอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายถึง 2 ฉบับ ได้แก่
พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฯ มาตรา 77 (5)
- ฐานเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะออกเสียงประชามติอันเป็นเท็จ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (และศาลอาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี)
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (1): ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ
- จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทาง กกต. ย้ำให้ประชาชนระมัดระวังในการรับและส่งต่อข้อมูลข่าวสาร โดยสามารถติดตามข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งและประชามติได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือสายด่วน 1444 เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
อ่านคำสั่งจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับเต็ม
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 89/2569 วันที่ 26 มกราคม 2569
กรณีมีคำสั่งลบคลิปวิดีโอจากเพจ “แม่แนน น้องสมาร์ท”
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประชาสัมพันธ์กรณีกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีคำสั่งลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ภาพ ข้อความ และวิดีโอ ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 16 เรื่อง ที่อาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนกฎหมายตามที่คณะทำงานติดตามเกี่ยวกับการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-War Room) เสนอ ซึ่งวิดีโอที่กรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งลบ เป็นคลิปวิดีโอจากเพจ “แม่แนน น้องสมาร์ท” โดยมีการนำเสนอเนื้อหาบางส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติที่ไม่ถูกต้อง โดยการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 77 (5) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะออกเสียงประชามติอันเป็นเท็จ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ศาลอาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดไม่เกินห้าปีด้วยก็ได้ และมาตรา 14 (1) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน หกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถือเป็นความผิดอันยอมความได้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง สส.และการออกเสียงประชามติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444
ข้อมูลจาก : FB/สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
