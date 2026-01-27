ข่าวการเมือง

กกต. สั่งลบคลิป เพจ “แม่แนน น้องสมาร์ท” บิดเบือนข้อมูลประชามติ เสี่ยงคุก 5 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 11:16 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 11:18 น.
73
กกต. สั่งลบคลิปจากเพจแม่แนน น้องสมาร์ท เนื่องจากข้อมูลบิดเบือน
ภาพจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, เพจ แม่แนน น้องสมาร์ท

กกต. สั่งลบคลิปวิดีโอเพจ “แม่แนน น้องสมาร์ท” ทันทีฐานให้ข้อมูลประชามติบิดเบือน เสี่ยงผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ มาตรา 77(5) และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โทษหนักจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับแสนบาท

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยคณะทำงาน E-War Room ยกระดับความเข้มข้นในการสกัดกั้นข่าวปลอม ล่าสุดมีคำสั่งให้เพจดัง “แม่แนน น้องสมาร์ท” ลบคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาบิดเบือนเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ 2569 หลังพบมีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและอาจสร้างความสับสนแก่ประชาชน เผยบทลงโทษสูงสุดจำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท และอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง พร้อมย้ำประชาชนติดตามข้อมูลจริงผ่านสายด่วน 1444 เท่านั้น

สั่งลบคลิป “แม่แนน น้องสมาร์ท” ให้ข้อมูลเท็จ

กกต. มีคำสั่งให้ลบ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 16 เรื่อง โดยหนึ่งในกรณีสำคัญคือ คลิปวิดีโอจากเพจ แม่แนน น้องสมาร์ท ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการนำเสนอเนื้อหาบางส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ที่ไม่ถูกต้อง และอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายถึง 2 ฉบับ ได้แก่

พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฯ มาตรา 77 (5)

  • ฐานเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะออกเสียงประชามติอันเป็นเท็จ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (และศาลอาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี)

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (1): ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ

  • จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
คลิปที่ถูกลบมีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติที่ไม่ถูกต้อง
ภาพจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทาง กกต. ย้ำให้ประชาชนระมัดระวังในการรับและส่งต่อข้อมูลข่าวสาร โดยสามารถติดตามข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งและประชามติได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือสายด่วน 1444 เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

การเผยแพร่ข้อมูลเท็จอาจมีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี
ภาพจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อ่านคำสั่งจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับเต็ม

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 89/2569 วันที่ 26 มกราคม 2569

กรณีมีคำสั่งลบคลิปวิดีโอจากเพจ “แม่แนน น้องสมาร์ท”

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประชาสัมพันธ์กรณีกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีคำสั่งลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ภาพ ข้อความ และวิดีโอ ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 16 เรื่อง ที่อาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนกฎหมายตามที่คณะทำงานติดตามเกี่ยวกับการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-War Room) เสนอ ซึ่งวิดีโอที่กรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งลบ เป็นคลิปวิดีโอจากเพจ “แม่แนน น้องสมาร์ท” โดยมีการนำเสนอเนื้อหาบางส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติที่ไม่ถูกต้อง โดยการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 77 (5) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะออกเสียงประชามติอันเป็นเท็จ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ศาลอาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดไม่เกินห้าปีด้วยก็ได้ และมาตรา 14 (1) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน หกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถือเป็นความผิดอันยอมความได้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

​​ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง สส.และการออกเสียงประชามติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444

การกระทำผิดตามกฎหมายอาจส่งผลให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ภาพจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คลิปจากเพจแม่แนน น้องสมาร์ท เสี่ยงต่อการกระทำความผิด
ภาพจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประชาชนควรระมัดระวังในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ภาพจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กกต. มีคำสั่งให้ลบคลิปที่บิดเบือนข้อมูลประชามติทันที
ภาพจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข้อมูลจาก : FB/สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

