เพจดังแฉ สาเหตุฝุ่นพุ่ง เกษตรกรเผาทิ้งทวน ก่อน 1 ก.พ. หวั่นโดนตัดสิทธิ์เยียวยา?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 16:41 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 16:41 น.
62
เกษตรกรเร่งเผาเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสิทธิ์จากโครงการรัฐในช่วงฝุ่น PM 2.5
Drama-addict ชี้เป้าประกาศห้ามเผาของกระทรวงเกษตรฯ ทำคนแห่เผาล่วงหน้าหนีโทษตัดสิทธิ์โครงการรัฐ ด้านชาวเน็ตตั้งคำถาม “ปกติเผาได้หรือ?”

วันที่ 28 ม.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง Drama-addict ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ฝุ่นควันและการเผาพื้นที่ทางการเกษตรที่เกิดขึ้นหนาแน่นในช่วงนี้ โดยระบุสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเร่งเผาในช่วงปลายเดือนมกราคม

เพจ Drama-addict ระบุข้อความว่า “งี้นี่เอง กระทรวงเกษตรเขาประกาศห้ามเผาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึง 31 มีนาคม ถ้าใครเผาจะไม่ได้เข้าร่วมสิทธิ์ของกระทรวงครับ เลยรีบเผากันใหญ่ก่อนวันที่ 1”

โพสต์ดังกล่าวได้แนบภาพป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ระบุข้อความตัวใหญ่ว่า “ห้ามเผาพื้นที่เกษตรทั่วประเทศ” โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2569

ป้ายประกาศห้ามเผาพื้นที่เกษตรทั่วประเทศเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5
ประกาศดังกล่าวยังระบุเหตุผลว่า เพื่อลดฝุ่นพิษ PM 2.5 และเพื่อสุขภาพของทุกคน พร้อมกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนอย่างชัดเจนว่า จะ “ถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกร”

มาตรการดังกล่าว แม้จะมีเจตนาดีเพื่อลดฝุ่นควันในช่วงวิกฤต แต่กลับกลายเป็นดาบสองคมที่ทำให้เกษตรกรบางส่วนเลือกที่จะ “ชิงเผา” ให้เสร็จสิ้นก่อนถึงกำหนดวันดีเดย์ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดสิทธิ์รับความช่วยเหลือจากรัฐ ส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในหลายพื้นที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม

หลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตถึงตรรกะของประกาศดังกล่าว โดยส่วนใหญ่มองว่าการเผาพื้นที่เกษตรควรเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมตลอดเวลา ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

กระทรวงเกษตรฯ ประกาศห้ามเผา ตั้งแต่ 1 ก.พ. ถึง 31 มี.ค. เพื่อสุขภาพประชาชน
คอมเมนต์หนึ่งที่ได้รับความสนใจระบุว่า “ปกติคือเผาได้เหรอ ถึงต้องมีกำหนดเวลาห้าม ลองเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นเช่น ‘ห้ามปล้นตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ก.พ.’ แม่งก็ดูแปลก ๆ นะ” ซึ่งสะท้อนมุมมองของสังคมที่ต้องการให้ภาครัฐบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มากกว่าการกำหนดช่วงเวลาห้ามที่อาจเกิดช่องโหว่ในการปฏิบัติ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 16:41 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 16:41 น.
62
