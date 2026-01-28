ข่าวดาราบันเทิง

น้าเน็ก เผยสถานะพ่อ ตอนนี้โสด แต่ไม่เปิดตัวลูก กลัวอยู่ใต้เงา-ถูกมองเป็นลูกดารา

sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 10:42 น.
70
น้าเน็ก เปิดใจครั้งแรกในฐานะพ่อ บอกเหตุผลที่ไม่เปิดตัวลูก

น้าเน็ก เปิดใจพ่อลูกสอง ย้ำชัด ‘เลิกเป็นสามีได้แต่เลิกเป็นพ่อไม่ได้’ ยันดูแลเต็มที่มาตลอด เผยสาเหตุที่ไม่เปิดตัวเพราะไม่อยากให้อยู่ใต้เงา แชร์เคล็ดลับเลี้ยงลูกให้นึกถึงเป็นคนแรก

หากเอ่ยถึงพิธีกรฝีปากกล้าแถวหน้าของเมืองไทย ชื่อของ น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ย่อมเป็นชื่อแรกที่หลายคนนึกถึง ด้วยประสบการณ์ในวงการบันเทิงที่ยาวนาน ทั้งเบื้องหลังจากค่ายแกรมมี่ (Atime Media) สู่เบื้องหน้าในฐานะพิธีกรและที่ปรึกษาปัญหาชีวิตให้กับชาวเน็ตผ่านรายการ Nanake555 แต่ใครจะรู้ว่าภายใต้มาดกวนและคำพูดที่ตรงไปตรงมานั้น เขายังมีอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ซ่อนอยู่ คือ การเป็นคุณพ่อลูกสอง

ล่าสุด น้าเน็ก ได้ไปร่วมรายการ ดวงใจSTORY เพื่อเปิดเปลือกชีวิตแบบเจาะลึก ตั้งแต่วัยเด็ก เส้นทางบันเทิง ไปจนถึงเรื่องราวของครอบครัวที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน พร้อมเปิดใจถึงสถานะความสัมพันธ์อย่างตรงไปตรงมาว่า ปัจจุบันตนเองครองสถานะโสด แต่ก็ยังมีหัวใจไว้ให้รัก แม้ชีวิตคู่จะไม่ประสบความสำเร็จและจบลงด้วยการหย่าร้าง แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยละทิ้งคือหน้าที่ของความเป็นพ่อ

“โสด แต่มีไว้ให้รัก ผมหย่าร้าง เราเลิกเป็นผัวใครแต่เราไม่ได้เลิกเป็นพ่อใคร ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็ดูแลลูก ๆ เราอย่างสุดพลัง สิ่งที่ผมมีความสุขมาก ๆ คือวินาทีที่เขาเกิดยันนาทีที่อยู่ในรายการ ไม่เคยมีสักครั้งเลยที่ลูก ๆ ทำให้ผมเสียใจ จริง ๆ แล้วผมตั้งใจจะไม่พูดเรื่องลูกเลย แต่ในกาลเทศะ ผมมีความรู้สึกว่าผมควรพูด

ประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าทำไมพิธีกรดังถึงเลือกที่จะเก็บเรื่องลูกไว้เป็นเรื่องส่วนตัว น้าเน็กได้อธิบายเหตุผลไว้ว่าเป็นความตั้งใจที่จะปกป้องพื้นที่ส่วนตัวและอนาคตของลูก

“ก่อนหน้านี้เหตุผลที่ไม่พูดเรื่องลูกเลย เพราะไม่อยากให้คนยุ่งกับลูก เพราะถ้าเขาประสบความสำเร็จ เขาดี เขาเก่ง เขาก็จะถูกมองว่าเป็นลูกน้าเน็ก แต่ถ้าเขาตกต่ำหรือผิดพลาดขึ้นมาก็จะถูกมองว่า อุตส่าห์เป็นลูกน้าเน็ก ยอมรับสิครับหลาย ๆ คนที่เป็นลูกคนดังเราไม่รู้จักชื่อเขา แต่เราเรียกเขาว่าเขาเป็นลูกใคร”

น้าเน็ก เผยชีวิตความเป็นพ่อ ที่ไม่เคยบอกลาหน้าที่
ภาพจาก Youtube : Ch7HD

ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจออกมาพูดในครั้งนี้ น้าเน็ก ระบุว่า เป็นเรื่องของกาลเทศะและความน่าเชื่อถือ เพราะตนทำงานให้คำปรึกษาผู้คน หากไม่มีประสบการณ์ความเป็นพ่อ แต่จะไม่นำลูกมาออกสื่อหรือรายการอย่างแน่นอน

“ในงานที่ผมทำ ผมเป็นผู้ให้คำแนะนำ แล้วจะมีคนรู้สึกว่ามาให้คำแนะนำการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ยังไงยังไม่เคยมีลูกเลย ผมจึงต้องมีความขำเป็นต้องออกมาพูด แต่ผมจะพูดแค่นี้ ไม่ได้บอกว่าเขาชื่ออะไร เป็นใคร เอามาออกรายการ ไม่เอาเขามาแห่”

เมื่อถูกถามถึงเคล็ดลับการเลี้ยงลูก พิธีกรคนดังได้แชร์แนวคิดว่า “ผมให้ลูกเป็นศูนย์กลางเสมอ ทำทุกทางเพื่อให้เขารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีผม แต่ปมไม่ได้พยายามเป็นเพื่อนกับลูก คุณไม่มีวันเป็นเพื่อนกับลูกได้หรอก แต่อย่างน้อย ๆ ต้องทำให้ลูกเชื่อมั่นในตัวคุณ ถ้ามีปัญหาหรือเกิดอะไรขึ้นก็ตามคนแรกในความคิดต้องเป็นคุณ”

สำหรับแฟนคลับที่อยากฟังแง่คิดดี ๆ และรู้จักตัวตนอีกมุมหนึ่งของน้าเน็ก สามารถติดตามชมรายการ ดวงใจSTORY แบบเต็ม ๆ ได้ใน วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 20.00 น. ทาง Facebook และ YouTube ช่อง Ch7HD

