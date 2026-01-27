ข่าวต่างประเทศ

คลิประทึก! ช้างป่าศรีลังกา ฟาดประตูรถกระเด็น! นทท.หนีตายวุ่นหลังยื่นอาหาร

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 15:12 น.
62
ภาพ @East2West

เกือบเอาชีวิตไม่รอด! นักท่องเที่ยวรัสเซียเปิดใจนาทีเฉียดตายกลางซาฟารี เมื่อความใจดีกลายเป็นชนวนเหตุช้างตกมันอาละวาด เตือนอุทาหรณ์ห้ามให้อาหารสัตว์ป่าโดยเด็ดขาด

กลายเป็นไวรัลที่สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วโลก เมื่อปรากฏคลิปวิดีโอวินาทีเฉียดตายของครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ขณะกำลังท่องซาฟารีในศรีลังกา เมื่อช้างป่าเอเชียตัวเขื่องน้ำหนักกว่า 3 ตัน พุ่งเข้าโจมตีรถมินิแวน “ซูซูกิ” อย่างบ้าคลั่ง จนรถเกือบพลิกคว่ำ

เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวหญิงรายหนึ่งพยายามยื่นอาหารให้ช้างป่าเพื่อบันทึกวิดีโอที่ดูอบอุ่น แต่สัญชาตญาณสัตว์ป่ากลับไม่เป็นไปตามคาด ช้างตัวดังกล่าวพุ่งเข้าชาร์จรถทันที แรงกระแทกมหาศาลทำให้ล้อรถลอยขึ้นจากพื้นถึงสองล้อ ก่อนที่มันจะใช้ “งวง” อันทรงพลังกระชากประตูรถฝั่งผู้โดยสารจนหลุดกระเด็น และพยายามมุดงวงเข้าไปในตัวรถเพื่อหาผลไม้เพิ่มเติม

ลิลิยา มิคคาอิลอฟสกายา (Liliya Mikhailovskaya) นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียวัย 43 ปี เปิดเผยด้วยอาการสั่นเครือว่า “เราเกือบเสียชีวิตที่นั่น ลูกชายของฉันต้องวิ่งหนีเท้าเปล่าไปบนถนนในป่า เราจะไม่ลืมทริปศรีลังกาครั้งนี้เลย” เธอยังยอมรับว่านี่คือความสยดสยองที่สร้างความกลัวฝังใจใหม่ให้กับครอบครัว

ภาพจาก East2West

โชคยังดีที่เหตุการณ์ไม่จบลงด้วยความสูญเสีย เมื่อมีรถของนักท่องเที่ยวคันอื่นขับผ่านมาและช่วยกดแตรเสียงดังสนั่นเพื่อกดดันให้ช้างล่าถอย ประกอบกับมีการยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าจากเจ้าหน้าที่ในบริเวณนั้น ทำให้ช้างป่าถอยห่างออกไป ครอบครัวผู้ประสบเหตุจึงสามารถขับรถที่ไร้บานประตูหลบหนีออกมาได้อย่างหวุดหวิด โดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย (ดูคลิป)

ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมช้างระบุว่า ปัญหานี้มักเกิดจากนักท่องเที่ยวที่พยายามให้อาหารสัตว์ป่า ซึ่งเป็นการทำลายสัญชาตญาณธรรมชาติ ทำให้ช้างเรียนรู้ที่จะบุกรุกเพื่อหาของกิน และเมื่อไม่ได้ดั่งใจ สภาวะความเครียดและการปกป้องอาณาเขตจะเปลี่ยนสัตว์ที่ดูสงบให้กลายเป็นนักฆ่าได้ในเสี้ยววินาที

ขณะเดียวกันในรายงานของสื่อต่างประเทศยังเปิดเผยถึงตัวเลขที่น่ากังวลเกี่ยวกับปัญหาช้างทำร้ยมนุษย์

โดยทางภาคตะวันออกของอินเดีย ในรัฐฌารขัณฑ์กำลังเผชิญกับวิกฤตที่หนักหนากว่า เมื่อช้างป่าเพศผู้งาเดียวที่อยู่ในสภาวะตกมันออกอาละวาดทำร้ายชาวบ้านจนเสียชีวิตแล้วกว่า 22 ศพ รวมถึงเด็กทารกวัย 8 เดือน ทำให้ชาวบ้านต้องหนีขึ้นไปนอนบนหลังคาบ้านหรือบนต้นไม้สูง .

ภาพจาก East2West
ภาพจาก East2West

อำลาตำนาน “เปี๊ยก ปราจีน” นักพากษ์มวยไทย 7 สี ประกาศลาวงการ 1 ก.พ. นี้

8 วินาที ที่แล้ว
“พี่เต้” ตั้งเป้าถ้าได้เป็นนายกฯ ในปี 2571 ส่งคนไทยไปอวกาศหมื่นคน

14 นาที ที่แล้ว
ประกันสังคม ตอบนายกฯ “ไม่ได้ทำผิดอะไร” “อนุทิน” สั่งแถลงด่วน ยัน ไม่เคยได้รับรายงานปัญหา

20 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ ไม่คุย ชาล็อต เพราะแฟนคลับด่า เข้าถึงตัวยาก-มีความลับ ลั่น บริษัทขาดไปก็อยู่ได้

21 นาที ที่แล้ว
คลิประทึก! ช้างป่าศรีลังกา ฟาดประตูรถกระเด็น! นทท.หนีตายวุ่นหลังยื่นอาหาร

28 นาที ที่แล้ว
สลด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตกตึกชั้น 23 พบยาซึมเศร้าในห้อง

32 นาที ที่แล้ว
เปิดกรุสมบัติ ศุภจี รมว.พาณิชย์ ทรัพย์สินรวม 307 ล้าน หนี้ 3 แสน

42 นาที ที่แล้ว
ธรรมนัส ฟาดแรง ไอซ์-โรม ไปพะเยาวันเดียวจะรู้อะไร อย่าสำคัญตัวผิด

52 นาที ที่แล้ว
สรยุทธ แฉเอกสาร “ตั๋วเฟิร์สคลาสมีจริง” รุ่นใหญ่ 2 ที่นั่งล้านกว่า! สวนทางเงินว่างงาน 150 บ.

56 นาที ที่แล้ว
เครื่องบินเจ็ทตกในสหรัฐฯ เทคออฟกลางพายุหิมะ เสียชีวิตยกลำ 6 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปวิธีเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกเขต 2569 วันไหน บัตรหมดอายุ เข้าคูหาได้ไหม?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทนไท เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลออกหมายจับ คดีฟอกเงิน พ้อชีวิตวนอยู่แต่กับคดีความ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อั๋น ภูวนาท ตอบชัด ภรรยาถามใช่ พิธีกร น. ยื่นฉี่-สูบบุหรี่ไหม? รับเงาปริศนาคล้ายมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวั่นคดีล้ม แม่เห็นลูกโดนยิง 4 นัดต่อหน้าก่อนดับ เจอกล้องเสียไม่จริง-ร้องเปลี่ยนชุดสืบยกชุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยลองดี ถ่ายคลิปโดนตัวทหาร King’s Guard เจอตะโกนไล่ ดัดนิสัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
“ศุภมาส” วอนเทคะแนนให้น้ำเงิน ชี้เลือกตั้งครั้งนี้มีแค่สองฝั่ง ย้ำถ้าไม่เลือกเราเขามาแน่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
“น้าเน็ก” เปิดใจครั้งแรก ยอมรับมีลูก 2 คน ยันไม่ได้ปิดบัง แต่แค่ไม่บอกเพราะเหตุผลนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. เปิดเซฟ “ศุภจี” มีทรัพย์สิน 280 ล้าน รายได้ต่อปีรวม 40 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569 เงินเข้าวันไหน ถอนเงินสดได้ไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดอาวุธลับ สหรัฐใช้ลักพาตัว มาดูโร ทหารเผย หัวจะระเบิด เลือดกำเดาไหล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา จี้ฝรั่งเศส รับผิดชอบปวศ.-ช่วยยุติข้อพิพาทชายแดน อ้างแผนที่ยุคอาณานิคม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเหรียญทอง อวดภาพหายาก วันแต่งงาน ครบ 35 ปี เจ้าสาวสวยมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
“พิพัฒน์” มั่นใจ ดิสนีย์แลนด์ในไทย ไม่ใช่แค่ฝัน แต่ทำได้จริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สี จิ้นผิง กวาดล้าง “บิ๊กทหาร” สัญญาณเตือน กองทัพจีนระส่ำ อำนาจแตกแยก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม.33 อ่วม! เงินประกันสังคม มกราคม 69 จ่ายเพิ่ม 875 บาท เสียคุ้มไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
