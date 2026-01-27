คลิประทึก! ช้างป่าศรีลังกา ฟาดประตูรถกระเด็น! นทท.หนีตายวุ่นหลังยื่นอาหาร
เกือบเอาชีวิตไม่รอด! นักท่องเที่ยวรัสเซียเปิดใจนาทีเฉียดตายกลางซาฟารี เมื่อความใจดีกลายเป็นชนวนเหตุช้างตกมันอาละวาด เตือนอุทาหรณ์ห้ามให้อาหารสัตว์ป่าโดยเด็ดขาด
กลายเป็นไวรัลที่สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วโลก เมื่อปรากฏคลิปวิดีโอวินาทีเฉียดตายของครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ขณะกำลังท่องซาฟารีในศรีลังกา เมื่อช้างป่าเอเชียตัวเขื่องน้ำหนักกว่า 3 ตัน พุ่งเข้าโจมตีรถมินิแวน “ซูซูกิ” อย่างบ้าคลั่ง จนรถเกือบพลิกคว่ำ
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวหญิงรายหนึ่งพยายามยื่นอาหารให้ช้างป่าเพื่อบันทึกวิดีโอที่ดูอบอุ่น แต่สัญชาตญาณสัตว์ป่ากลับไม่เป็นไปตามคาด ช้างตัวดังกล่าวพุ่งเข้าชาร์จรถทันที แรงกระแทกมหาศาลทำให้ล้อรถลอยขึ้นจากพื้นถึงสองล้อ ก่อนที่มันจะใช้ “งวง” อันทรงพลังกระชากประตูรถฝั่งผู้โดยสารจนหลุดกระเด็น และพยายามมุดงวงเข้าไปในตัวรถเพื่อหาผลไม้เพิ่มเติม
ลิลิยา มิคคาอิลอฟสกายา (Liliya Mikhailovskaya) นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียวัย 43 ปี เปิดเผยด้วยอาการสั่นเครือว่า “เราเกือบเสียชีวิตที่นั่น ลูกชายของฉันต้องวิ่งหนีเท้าเปล่าไปบนถนนในป่า เราจะไม่ลืมทริปศรีลังกาครั้งนี้เลย” เธอยังยอมรับว่านี่คือความสยดสยองที่สร้างความกลัวฝังใจใหม่ให้กับครอบครัว
โชคยังดีที่เหตุการณ์ไม่จบลงด้วยความสูญเสีย เมื่อมีรถของนักท่องเที่ยวคันอื่นขับผ่านมาและช่วยกดแตรเสียงดังสนั่นเพื่อกดดันให้ช้างล่าถอย ประกอบกับมีการยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าจากเจ้าหน้าที่ในบริเวณนั้น ทำให้ช้างป่าถอยห่างออกไป ครอบครัวผู้ประสบเหตุจึงสามารถขับรถที่ไร้บานประตูหลบหนีออกมาได้อย่างหวุดหวิด โดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย (ดูคลิป)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมช้างระบุว่า ปัญหานี้มักเกิดจากนักท่องเที่ยวที่พยายามให้อาหารสัตว์ป่า ซึ่งเป็นการทำลายสัญชาตญาณธรรมชาติ ทำให้ช้างเรียนรู้ที่จะบุกรุกเพื่อหาของกิน และเมื่อไม่ได้ดั่งใจ สภาวะความเครียดและการปกป้องอาณาเขตจะเปลี่ยนสัตว์ที่ดูสงบให้กลายเป็นนักฆ่าได้ในเสี้ยววินาที
ขณะเดียวกันในรายงานของสื่อต่างประเทศยังเปิดเผยถึงตัวเลขที่น่ากังวลเกี่ยวกับปัญหาช้างทำร้ยมนุษย์
โดยทางภาคตะวันออกของอินเดีย ในรัฐฌารขัณฑ์กำลังเผชิญกับวิกฤตที่หนักหนากว่า เมื่อช้างป่าเพศผู้งาเดียวที่อยู่ในสภาวะตกมันออกอาละวาดทำร้ายชาวบ้านจนเสียชีวิตแล้วกว่า 22 ศพ รวมถึงเด็กทารกวัย 8 เดือน ทำให้ชาวบ้านต้องหนีขึ้นไปนอนบนหลังคาบ้านหรือบนต้นไม้สูง .
