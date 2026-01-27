หวั่นคดีล้ม แม่เห็นลูกโดนยิง 4 นัดต่อหน้าก่อนดับ เจอกล้องเสียไม่จริง-ร้องเปลี่ยนชุดสืบยกชุด
แม่น้องผักกาด เหยื่อกระสุนโหดพี่ชายแฟนสาว แฉยับ ตร.อ้างไฟล์ภาพพัง แต่กู้ได้ครบ 5 คน ซัดทำงานเฉื่อยชาปล่อยรถของกลางลอยนวลข้ามปี
กำลังเป็นคดีความที่ “กระบวนการยุติธรรม” ของบ้านเรานั้น เผชิญกับการถูกตั้งคำถามอย่างรุนแรงอีกครั้ง ! หลังจากวานนางสาวนิภาพร บัวเนียม อายุ 47 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และมารดาของนายภานุพงษ์ หรือ “ผักกาด” หนูใหม่ อายุ 28 ปี หนุ่มที่ถูกกลุ่มคนร้ายรุมยิงถล่มถึงบ้านพักจนเสียชีวิต ล่าสุดมารดาของเหยื่อพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เดินทางเข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อ พล.ต.ต.เชาวลิต เลี้ยงสุพงษ์ ผบก.ภ.จว.พัทลุง ยื่นคำขาดขอเปลี่ยนตัวชุดคลี่คลายคดีทั้งหมด หลังพบเงื่อนงำการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ส่อไปในทางไม่โปร่งใส
ชนวนเหตุย้อนกลับไปเมื่อคืนวันที่ 29 ต.ค. 68 ณ หมู่บ้านไสหมาก ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง กลุ่มคนร้าย 5 คน ซึ่งมีข้อมูลระบุว่าเป็น “พี่ชายของแฟนสาว” ผู้ตายเป็นหัวโจก ได้นำทีมบุกไปที่บ้านพักก่อนใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงใส่ผักกาดอย่างโหดเหี้ยม เป็นเหตุให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลพัทลุง
สาเหตุที่แม่ของเหยื่อทนไม่ไหว คือ การที่ตำรวจในชุดทำคดีแจ้งเรื่องของไฟล์ภาพวงจรปิดว่า กล้องเสียและดูได้เพียงบางส่วนเท่านั้น
แต่ต่อมาครอบครัวกลับพิสูจน์ความจริงได้มากกว่านั้น เมื่อนำฮาร์ดดิสก์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญกู้ข้อมูลกลับพบภาพ “ผู้ก่อเหตุครบทั้ง 5 คน” อย่างชัดเจน จึงเกิดความสงสัยว่า ทำไมชุดสืบถึงแจ้งว่าไฟล์เสีย? จะเป็นความไร้สมรรถภาพหรือเจตนาปิดบังเพื่อช่วยใครบางคนหรือไม่ และไม่เพียงแค่เรื่องกล้องเพราะแม่ของผักกาดยังระบุ ช่องโหว่ที่น่ากังวลอีกอย่างคือการที่ผู้ต้องหา 2 รายที่เข้ามอบตัวตั้งแต่วันเกิดเหตุ กลับได้รับการประกันตัวอย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่มีการขยายผลตรวจค้นอาวุธปืน เสื้อผ้า
หรือรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ ก็ดันมาตามยึดมาตรวจสอบและตามยึดได้หลังปีใหม่ที่ผ่านมา ซึ่งครอบครัวเหยื่อมองว่า ตำรวจชุดสืบทำงานล่าช้าเกินกว่าเหตุ ด้วยเหตุนี้แม่ของผักกาดและครอบครัวจึงเรียกร้องให้ผู้การพัทลุงสั่งการโยกย้ายคดีจาก “ชุดสืบสวนเมืองพัทลุง” มาอยู่ในมือของชุดสืบสวนจังหวัดแทน เพื่อให้แน่ใจว่าหลักฐานที่เหลืออยู่จะไม่ถูกบิดเบือนไปมากกว่านี้
อ้างอิงข้อมูลจากสื่อท้องถิ่น “กระแสข่าวพัทลุง” อัปเดตล่าสุด พล.ต.ต.เชาวลิต เลี้ยงสุพงษ์ ผบก.ภ.จว.พัทลุง ได้รับเรื่องพร้อมสั่งการเปลี่ยนชุดทำงานมอบให้ทาง พ.ต.อ.ยุทธศักดิ์ เอี่ยมสุนทร ผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง รับผิดชอบในเรื่องของการติดตามตัวผู้ต้องหาที่เหลือ พร้อมกำชับในเรื่องคดีให้มีความรัดกุม เพื่อให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
สำหรับคดีของ “น้องผักกาด” หรือนายภานุพงษ์ ย้อนไปเมื่อ 4 โมงเย็นของวันที่ 29 ต.ค.ปีที่ผ่านมา รายงานข่วาของมติชนระบุ ผู้ตายมักทะเลาะกับแฟนสาวบ่อยครั้งเพราะเป็นคนขี้หึงและขี้ระแวง ส่วนแฟนสาวป่วยมีอาการซึมเศร้า ก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าทั้งคู่ทะเลาะกันรุนแรงมีลงไม้ลงมือ
คนตายไล่ให้แฟนกลับบ้านและต่อมาทราบว่าแฟนสาวนอนรักษาตัวรพ.
กระทั่งช่วงเย็นพี่ชายของแฟนสาวซึ่งขับรถมาพร้อมพวก 4 คน โดยมีอาวุธปืนยาวและปืนพกสั้นครบมือ ก่อเหตุยิงนายผักกาด เข้าที่หน้าอก 4 นัด ต่อหน้าแม่ของเหยื่อ กระทั่งเสียชีวิตที่รพ.ในเวลาต่อมา เหตุเกิดในพื้นที่ บ.ไสหมาก หมู่ 9 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง (ดูคลิป) หลังเกิดเหตุแฟนสาวของนายผักกาด ซึ่งพักรักษาตัวรพ.พัทลุง ทราบข่าวแฟนหนุ่มถูกยิงจึงรีบเดินถือสายน้ำเกลือจากห้องพักคนไข้มาดูที่ห้องฉุกเฉิน
พอเห็นแฟนหนุ่มนอนอาการสาหัส ถึงกับทรุดล้มลงต่อหน้าแพทย์และเจ้าหน้าที่ ต้องรีบเข้าช่วยพากลับห้องพักผู้ป่วยทันที ขณะที่แม่ของนายผักกาดตะโกนลั่นด้วยความเสียใจตอนนั้นว่า “พี่ชายมันเป็นคนยิง” รวบรวมหลักฐานเบื้องต้นคาดว่า พี่ชายคนที่ก่อเหตุโกรธแค้นที่น้องถูกทำร้ายร่างกาย.
