อั๋น ภูวนาท ตอบชัด ภรรยาถามใช่ พิธีกร น. ยื่นฉี่-สูบบุหรี่ไหม? รับเงาปริศนาคล้ายมาก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 13:57 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 13:58 น.
131

เคลียร์ชัด อั๋น ภูวนาท ถูกภรรยาถาม ใช่พิธีกร น. ซุกเมียน้อย-เปย์เงินแสนไหม ถูกโทรเช็กจนเทรนเนอร์ต้องช่วยยืนยัน รับเงาปริศนาเหมือนจริง ทิ้งท้ายหวานคอนเฟิร์มรักเดียวใจเดียว

หลังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับพิธีกรย่านอโศก ตัวย่อ น. มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทั้งการคลั่งเด็กรุ่นลูก-มัธยมต้น, คุกคามเด็กฝึกงาน รวมทั้งซุกเมียน้อยให้เงินเดือนใช้เป็นแสน ส่วนภรรยาและลูกให้อยู่บ้านเก่า งานนี้ทำเอาพิธีหลายคนต้องขยับตัวสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวคือใครอย่าง หนุ่ม กรรชัย เคยออกมาโพสต์ใต้เพจที่พูดถึงเรื่องดังกล่าวระบุว่า “ลงแบบนี้ xูป่ะ?” พร้อมอิโมจิยิ้ม ล่าสุด อั๋น ภูวนาท คุนผลิน อีกหนึ่งพิธีกรถึงกับต้องออกมาชี้แจงเพราะภรรยา จ๋า อลิสา ส่งข้อความมาเพียงสั้น ๆ แต่ทำเอาขนลุกทีเดียว

เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 27 มกราคม 2569 หนุ่มอั๋นขอออกมายืนยันว่าพิธีกรตัวย่อ น. นั้นไม่ใช้ตนอย่างแน่นอน สาเหตุที่ต้องออกมาชี้แจงเพราะภรรยากลัวสามีมีเซอร์ไพรซ์ วานนี้ตนถูกคนรักโทรตามทั้งวัน ทั้งตอนที่ไปถ่ายงานและออกกำลังกาย จนเทรนเนอร์ต้องช่วยส่งข้อความเสียงไปยืนยัน พร้อมทั้งหยอกคนรัก แม้วัยนี้แล้วแต่ยังมีคนหวงอยู่ และทิ้งท้ายติดแซวว่าภาพเงาจากข่าวที่ภรรยาส่งมานั้นคล้ายตนมากจริง ๆ

“คุณภรรยาผมกลัวสามีมีเซอร์ไพรซ์! ยืนยันอั๋นไม่ใช่พิธีกรย่านอโศกในข่าวคร้าบ ซึ่งข่าวจริงรึเปล่ายังไม่รู้เลย เมื่อวานอยู่ๆพี่จ๋าก็โทรตามทั้งวัน ไปถ่ายงานกับ DrJils ก็ให้ถ่ายรูปยืนยัน ไปออกกำลังกายก็บอกให้ถ่ายรูปส่งจากยิม จนเทรนเนอร์ต้องช่วยส่งเสียงยืนยันว่าพี่อั๋นไปจริง ๆ น่ารักดีในวัยนี้ที่ยังมีคนหวงผมอยู่นะ 5555 (โชคดีความไม่แตก เกือบซวยละกรู…อุ๊บส์ ล้อเล่นนะๆ) แต่ๆๆๆๆ เงาในรูปนี่เหมือนอั๋นมากจริง!”

หลังจาก อั๋น ภูวนาท แชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ชาวโซเชียลทราบ ด้าน บุ๋ม ปนัดดา ช่วยออกมายืนยันให้เพื่อนร่วมงานว่า “อั๋นเหรอจะกล้านอกใจ ไม่มี๊……!!!”

อั๋น ภูวนาท แจงปมพิธีกร น.
ภาพจาก Instagram : uunpuwanart
อั๋น ภูวนาท และ จ๋า อลิสา
ภาพจาก Instagram : uunpuwanart

 

View this post on Instagram

 

A post shared by unpuwanart (@unpuwanart)

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

