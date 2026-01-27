อั๋น ภูวนาท ตอบชัด ภรรยาถามใช่ พิธีกร น. ยื่นฉี่-สูบบุหรี่ไหม? รับเงาปริศนาคล้ายมาก

เคลียร์ชัด อั๋น ภูวนาท ถูกภรรยาถาม ใช่พิธีกร น. ซุกเมียน้อย-เปย์เงินแสนไหม ถูกโทรเช็กจนเทรนเนอร์ต้องช่วยยืนยัน รับเงาปริศนาเหมือนจริง ทิ้งท้ายหวานคอนเฟิร์มรักเดียวใจเดียว
หลังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับพิธีกรย่านอโศก ตัวย่อ น. มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทั้งการคลั่งเด็กรุ่นลูก-มัธยมต้น, คุกคามเด็กฝึกงาน รวมทั้งซุกเมียน้อยให้เงินเดือนใช้เป็นแสน ส่วนภรรยาและลูกให้อยู่บ้านเก่า งานนี้ทำเอาพิธีหลายคนต้องขยับตัวสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวคือใครอย่าง หนุ่ม กรรชัย เคยออกมาโพสต์ใต้เพจที่พูดถึงเรื่องดังกล่าวระบุว่า “ลงแบบนี้ xูป่ะ?” พร้อมอิโมจิยิ้ม ล่าสุด อั๋น ภูวนาท คุนผลิน อีกหนึ่งพิธีกรถึงกับต้องออกมาชี้แจงเพราะภรรยา จ๋า อลิสา ส่งข้อความมาเพียงสั้น ๆ แต่ทำเอาขนลุกทีเดียว
เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 27 มกราคม 2569 หนุ่มอั๋นขอออกมายืนยันว่าพิธีกรตัวย่อ น. นั้นไม่ใช้ตนอย่างแน่นอน สาเหตุที่ต้องออกมาชี้แจงเพราะภรรยากลัวสามีมีเซอร์ไพรซ์ วานนี้ตนถูกคนรักโทรตามทั้งวัน ทั้งตอนที่ไปถ่ายงานและออกกำลังกาย จนเทรนเนอร์ต้องช่วยส่งข้อความเสียงไปยืนยัน พร้อมทั้งหยอกคนรัก แม้วัยนี้แล้วแต่ยังมีคนหวงอยู่ และทิ้งท้ายติดแซวว่าภาพเงาจากข่าวที่ภรรยาส่งมานั้นคล้ายตนมากจริง ๆ
“คุณภรรยาผมกลัวสามีมีเซอร์ไพรซ์! ยืนยันอั๋นไม่ใช่พิธีกรย่านอโศกในข่าวคร้าบ ซึ่งข่าวจริงรึเปล่ายังไม่รู้เลย เมื่อวานอยู่ๆพี่จ๋าก็โทรตามทั้งวัน ไปถ่ายงานกับ DrJils ก็ให้ถ่ายรูปยืนยัน ไปออกกำลังกายก็บอกให้ถ่ายรูปส่งจากยิม จนเทรนเนอร์ต้องช่วยส่งเสียงยืนยันว่าพี่อั๋นไปจริง ๆ น่ารักดีในวัยนี้ที่ยังมีคนหวงผมอยู่นะ 5555 (โชคดีความไม่แตก เกือบซวยละกรู…อุ๊บส์ ล้อเล่นนะๆ) แต่ๆๆๆๆ เงาในรูปนี่เหมือนอั๋นมากจริง!”
หลังจาก อั๋น ภูวนาท แชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ชาวโซเชียลทราบ ด้าน บุ๋ม ปนัดดา ช่วยออกมายืนยันให้เพื่อนร่วมงานว่า “อั๋นเหรอจะกล้านอกใจ ไม่มี๊……!!!”
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- น่ากลัวมาก อั๋น ภูวนาท เล่นสกีไถลตกเขา ขยับตัวไม่ได้หวิดจมหิมะ
- อั๋น ภูวนาท เชื่อ ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ ต่อ เตือนสติคนไทย ใครใช้เงินซื้อเสียงคือคนเลว
- อั๋น ภูวนาท เดือด ผู้นำยืนผัดข้าว-เดินหนีนักข่าว เลือกตั้งครั้งหน้าต้องเปลี่ยน ไม่งั้นตายทั้งประเทศ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: