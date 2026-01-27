ทีหักเงินหักเอาๆ ผู้ประกันตนปล่อยโฮ! ตกงาน 3 เดือน “ประกันสังคม” ไม่เห็นหัว-อ้างระบบพัง

ข่าว

ผู้ประกันตนร้องไห้ เงินว่างงานไม่เข้า

ว่างงานมาเกือบ 3 เดือน หิวกินกาแฟประทัง สุดท้ายผู้ประกันตนสาวทนไม่ไหว ประกันสังคมระบบพังไม่หาย ลงทะเบียนเรียบร้อยในระบบ 3 เที่ยว ต้องรอลงทะเบีนใหม่อีกครั้งสิ้นเดือน

เราไม่ตกงาน เราไม่รู้ เราไม่มีเหตุจำเป็นเราไม่ทราบ แต่เหตุการณืที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับคนที่ว่างงาน และเมื่อว่างงานก็ควรไจะได้สิทธิโดยทั่วไป แต่ปรากฎเรื่องราวที่เรื่องเล่าเช้านี้ของสรยุทธ สุทัศนะจินดา นำมาตีแผ่หลังส่งนักข่าวลงพื้นที่ ไปฟังเสียงของผู้ประกันตนหน้างาน ซึ่งเป็นลูกจ้างเดินทางมายื่นเอกสารกับ “สำนักงานประกันสังคม” กระทรวงแรงงาน เพื่อมาขอรับ “เงินว่างงาน” ตามสิทธิของผู้ประกันตนมาตรา 33 แต่สุดท้ายถึงกับต้องเอามือปาดน้ำตาออกจากหน้าอย่างไม่อาย

น.ส.ศิริพร อายุ 36 ปี ชาวเชียงราย มาทำงานที่กรุงเทพฯ ส่งเงินประกันสังคมมาแล้วถึงปัจุบัน 54 งวด หรือเกือบ 5 ปี แต่ตอนนี้ว่างงานเกือบ 3 เดือน เดินทางมายื่นเอกสารเพื่อรับเงินว่างงานตามสิทธิ เพราะลงทะเบียนในระบบเรียบร้อย แต่ปรากฏ พอมาถึงที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ต้องรอลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

ผู้ประกันตนมาตรา 33 รายนี้ยังบอกด้วยว่า เธอเองเดินทางมาทีสำนักงานนี้ 2 รอบแล้ว ครั้งแรก 20 ม.ค.ที่ผ่านมา จนท.ขอบัตรประจำตัวประชาชนแล้วให้รอเรียกชื่อ จากนั้นถามจะรับเงินสดหรือเงินโอน จึงสงสัยว่าต่างกันยังไง ได้คำตอบว่าเงินสดเร็วกว่าเงินโอน และเจ้าหน้าที่บอกจะโทรกลับมาแจ้ง 2-3 วัน แต่ไม่มีใครติดต่อมา

ทำให้วันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา จึงตัดสินใจมารอใหม่อีกรอบตั้งแต่เช้า สรุปสุดท้ายพนักงานแจ้งว่า ไม่ได้ ! ให้รอลงทะเบีนใหม่อีกครั้งช่วงสิ้นเดือนนี้ โดยยืนกรานรอบนี้สิ้นเดือนถ้าไม่ได้ให้มาตำหนิที่สำนักงานได้เลย

สำหรับเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ประกันสังคม แจ้งกับผู้ประกันตน คือ “ระบบเสีย” ผู้ประกันตนไม่เข้าใจจึงถามซ้ำว่า ระบบตรงไหนที่เสีย ? พนักงานเอานิ้วชี้ไปที่เครื่องคอมฯ ของตัวเอง แล้วบอกมันเกี่ยวกับเครื่องนี้แหละ !

ช่วงหนึ่งระหว่างตืดต่อสิทธิว่างงาน เจ้าหน้าที่ยังยืนยันได้เงินแน่ ถ้ารายงานตัวครบ พอฟังดังนั้นผู้ประกันตนสวนทันทีว่า เธอเองรายงานตัวครบแล้ว 3 ครั้ง แต่ทำไมเงินไม่เข้า เจรจากันอยู่นาน สุดท้ายไม่ได้คำตอบฝั่งคุณสิริพรจึงโวยกับเจ้าหน้าที่ว่า ทีตอนหักเงิน หักเอาๆ พอมาใช้สิทธิกลับเจอแบบนี้

ต่อมา น.ส.ศริพร เล่าว่าได้คุยกับผู้ประกันตนคนอื่นๆ ก็พบว่า มีอีกหลายรายที่ยังไม่ได้เงินว่างงาน และแต่ละคนรอกันมา 2-3 เดือนแล้ว

ตอนท้ายผู้ประกันตนระบายสิ่งที่อัดอั้น ตัดพ้อ สรุปแล้วเธอเองคาใจจะได้เงินไหม ? เพราะตกงานมาเกือบ 3 เดือน คาดหวังนำเงินจำนวนนี้มาประทังชีวิต ปัจจุบันแฟนต้องออกไปขับวินมอเตอร์ไซค์ ค่าใช้จ่ายในบ้าน แฟนก็ต้องออกอยู่คนเดียว

“เอาเงินเราไปทำอะไรหมด มันเงินหนู ไม่ใชเงินใคร”

“เสียความรู้สึกมาก ! ทำยังไงอ่ะ …ก็ต้องรอ พูดแล้วจะร้องไห้ (เอามือปาดน้ำตา) ทำไมเป็นแบบนี้ !! ไม่เข้าใจว่า เขาเอาไปทำอะไร เราตกงาน เงินเราไม่มีสักบาท หวังจะได้เงินก้อนนี้มาต่อชีวิตแต่กลายเป็นว่าไม่ได้อะไรเลย” (ดูคลิป).

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

