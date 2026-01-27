กกต. เปิดนโยบายพรรคการเมือง ไม่ปรากฎแจกเงินล้านพรรคเพื่อไทยในเอกสาร
ยังไง? กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง กกต. เปิดนโยบายพรรคการเมือง ไม่ปรากฎแจกเงินล้านวันละ 9 คน ของพรรคเพื่อไทยในเอกสาร
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง กกต.ได้เปิดเผยนโยบายฉบับย่อของพรรคการเมือง ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายื่อ ทั้งหมด 57 พรรค ก่อนการเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ. 69 ที่จะถึงนี้
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบในส่วนของพรรคเพื่อไทยนั้น ไม่พบว่านโยบายสร้างเศรษฐีเงินล้าน ซึ่งเป็นนโยบาย สุ่มแจกเงิน 1,000,000 บาท วันละ 9 คน รวมแล้ว 9 ล้าน ซึ่งพรรคเพื่อไทยระบุว่า นี่ไม่ใช่นโยบายแค่สุ่มแจกเงิน แต่เป็นกลไกสร้างแรงจูงใจให้คนเข้าสู่ระบบภาษี สร้างฐานข้อมูล Big Data ครั้งใหญ่ เพื่อสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูง รัฐลงทุนหลักพันล้าน แต่มีโอกาสได้คืนหลักแสนล้าน
โดยในสไลด์เอกสารระบุว่า “หมายเลข 9: พรรคเพื่อไทย
นโยบาย : สร้างโอกาส ล้างหนี้ มีกิน เพื่อคนไทยทุกคน ด้วยประสบการณ์องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ สร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงให้กับประเทศ ยกระดับศักยภาพแรงงานด้วยเทคโนโลยี คนไทยเข้าถึง AI ด้วย AI for All เรียนได้งบจบได้งาน พัฒนาทุนมนุษย์ ดึงดูดการลงทุน ดูดเม็ดเงินใหม่ เข้ามาให้เศรษฐกิจไทย น้ำไม่ท่วมไม่แล้งด้วยการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
สร้างรายได้ด้วย Soft Power ล้างหนี้เสียให้คนไทย สินค้าการเกษตรไม่ขาดทุนด้วยการประกันกำไร 30% สร้างหลักประกันรายได้ หลักประกันการออมหลังเกษียณ ลดรายจ่ายทั้งระบบ ด้วยค่าไฟที่ถูกลง รถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย ที่อยู่อาศัยราคาถูกกับบ้านเพื่อไทย สุขภาพดีด้วย 30 บาทรักษาทุกที่”
