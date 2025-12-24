ข่าวการเมือง

ซีเค ผุดไอเดีย จับเข่าคุย 3 หัวหน้าพรรคดัง เผย “คุณเชน-คุณเท้ง” รับแล้ว ลุ้นอนุทินส่งท้ายปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 15:34 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 15:35 น.
74
ซีเค ชวน 3 หัวหน้าพรรคการเมืองดังพูดคุยกลยุทธ์เศรษฐกิจ
FB/CK Cheong, CPA

แฟนคลับเฮ! “ซีเค” โพสต์ชวน 3 หัวหน้าพรรคใหญ่ นั่งจับเข่าคุยกลยุทธ์เศรษฐกิจ ล่าสุด “เชน-เท้ง” ตอบรับแล้ว เหลือลุ้นคำตอบ “เสี่ยหนู” เตรียมจัดหนักคำถามพาไทยแข่งขันระดับโลก

กลายเป็นประเด็นที่น่าจับตามองในโลกออนไลน์ เมื่อ ซีเค (CK) อินฟลูเอนเซอร์และนักธุรกิจชื่อดังเจ้าของ fastwork ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ประกาศโปรเจกต์สุดท้าทายด้วยการเทียบเชิญ 3 แกนนำพรรคการเมืองใหญ่ระดับประเทศ มาร่วมพูดคุยในรายการพอดแคสต์ของตน

โดยเนื้อหาในโพสต์ระบุว่า ตนมีความคิดอยากเชิญ คุณเชน (หัวหน้าพรรคเพื่อไทย), คุณเท้ง (หัวหน้าพรรคประชาชน) และ คุณอนุทิน (หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย) มานั่งพูดคุยกันทีละคน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ รวมถึงกลยุทธ์ของแต่ละพรรค ในการผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้เล่นที่สามารถแข่งขันได้จริงในเวทีโลก

หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าพรรคประชาชนตอบรับเข้าร่วมรายการ
FB/CK Cheong, CPA

ซีเค ยังได้สอบถามความเห็นจากผู้ติดตามว่าไอเดียนี้ดีหรือไม่ พร้อมระบุช่องทางว่า หากตัวแทนของทั้ง 3 พรรคการเมืองสนใจเข้าร่วม สามารถติดต่อผ่านระบบ Fastwork ได้ทันที

ล่าสุด โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว โดยเจ้าตัวได้เข้ามาคอมเมนต์อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดที่ทำเอาแฟนคลับตื่นเต้นว่า “Update: คุณเชน คุณเท้ง ทักมาแล้ว ตอนนี้รอคำตอบจากคุณอนุทินอยู่ครับบ”

งานนี้ต้องจับตาดูต่อไปว่า หากหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตอบรับคำเชิญ รายการพอดแคสต์เทปนี้อาจกลายเป็นเวทีประชันวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่น่าสนใจที่สุดส่งท้ายปี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

การพูดคุยเกี่ยวกับการแข่งขันเศรษฐกิจของไทยในเวทีโลก
FB/CK Cheong, CPA

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เอกสารใหม่เผยชื่อ ทรัมป์ ร่วมข่มขืนกับเจฟฟรีย์ เอปสตีน ข่าวต่างประเทศ

แฉเอกสารลับคดี “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” FBI พบพยานกล่าวหา “ทรัมป์” ร่วมข่มขืน?

4 วินาที ที่แล้ว
มุสลิม-คนพุทธ ฉลองคริสต์มาส 2025 ได้ไหม แนวทางปฏิบัติ ไม่ขัดหลักศาสนา ข่าว

มุสลิม-คนพุทธ ฉลองคริสต์มาส ได้ไหม แนวทางปฏิบัติ ไม่ขัดหลักศาสนา

30 วินาที ที่แล้ว
ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ขึ้นศาลพร้อมทนายแก้ว บันเทิง

รู้สาเหตุ ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ขึ้นศาลพร้อม ‘ทนายแก้ว’ ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ

22 นาที ที่แล้ว
ซีเค ชวน 3 หัวหน้าพรรคการเมืองดังพูดคุยกลยุทธ์เศรษฐกิจ ข่าวการเมือง

ซีเค ผุดไอเดีย จับเข่าคุย 3 หัวหน้าพรรคดัง เผย “คุณเชน-คุณเท้ง” รับแล้ว ลุ้นอนุทินส่งท้ายปี

39 นาที ที่แล้ว
เอวา ปวรวรรณ ประกาศข่าวดี เตรียมมีบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 สมฐานะคุณหนูหมื่นล้าน บันเทิง

เอวา ปวรวรรณ ประกาศข่าวดี เตรียมมีบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 สมฐานะคุณหนูหมื่นล้าน

42 นาที ที่แล้ว
ดราม่า TIIHA แยกทาง &quot;สมาคมฮอกกี้ฯ&quot; สั่งแบนยาว-ถอนตัว 2 นักกีฬาทีมชาติ เกิดอะไรขึ้น ข่าว

เกิดอะไรขึ้น! TIIHA แยกทาง “สมาคมฮอกกี้ฯ” สั่งแบนยาว-ถอนตัว 2 นักกีฬาทีมชาติ

46 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉ “กาน เวลไฟร์” มือยิงบนทางด่วน ตั้งคำถาม ทำไมเลือกเที่ยวกลางคืนที่ชายแดน

51 นาที ที่แล้ว
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 สำหรับผู้มีสิทธิสอบภาค ค ที่กำลังรอคอย เศรษฐกิจ

ประกาศ ผลสอบท้องถิ่น 68 เช็กรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ที่นี่ ผ่าน ภาค ก-ข รวม 4.7 หมื่นคน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ล่าหัว กานต์ เวลไฟร์ 3 ข้อหาหนัก เพจดังแฉพิรุธ ชอบข้ามแดนพม่า ข่าวอาชญากรรม

ล่าหัว กานต์ เวลไฟร์ 3 ข้อหาหนัก เพจดังแฉพิรุธ ชอบข้ามแดนพม่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
24 วันคริสต์มาสอีฟ ต่างจากวันคริสต์มาสยังไง กิจกรรม ความสำคัญ ไลฟ์สไตล์

24 วันคริสต์มาสอีฟ ต่างจากวันคริสต์มาสยังไง กิจกรรม ความสำคัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มัดรวมเกร็ดตัวเลขจากตำนาน 25 ธ.ค. กับ 12 วันแห่งการเฉลิมฉลอง และ 8 เรนเดียร์คู่ใจ เปิดที่มา เลขมงคล-เลขเด็ด จากรากฐานประวัติศาสตร์ ต้อนรับงวดแรกของปี 2 ม.ค. 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด “วันคริสต์มาส” 2568 แกะรอยตำนาน “ซานตาคลอส” ลุ้นโชคปีใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิด เผย ทรัมป์อาการหนัก ทำตัวกร่าง เพราะเศรษฐกิจพังยับ เสี่ยงซ้ำรอยกรุงโรม ข่าว

ครูเดวิด เผย ทรัมป์อาการหนัก ทำตัวกร่าง เพราะเศรษฐกิจพังยับ เสี่ยงซ้ำรอยกรุงโรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ครม. เคาะงบ 2.3 พันล้าน เยียวยาชาวบ้านชายแดนไทย-กัมพูชา เช็กเงื่อนไขรับเงินสูงสุด 5,000 บาท ข่าว

ด่วน! ครม. อนุมัติ 2.3 พันล้าน เยียวยาชาวบ้านชายแดนไทย-กัมพูชา เช็กเงื่อนไขรับเงินสูงสุด 5,000 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว. โหวตพรึบ “สุชาติ” นั่ง ป.ป.ช. ฉลุย “นันทนา” ซัดแรง หยุดตั้งองค์กรอิสระ หวั่นประโยชน์ทับซ้อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จุดพักรถมอเตอร์เวย์ M9 มีสถานที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ข่าว

เช็ก 12 จุดพักรถมอเตอร์เวย์ เที่ยวปีใหม่ 2569 วิ่งฟรี M7-M9 ลดเสี่ยงหลับใน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
‘อนุทิน’ หลั่งน้ำตา นำ ‘ภูมิใจไทย’ สู้ศึกเลือกตั้ง ชูนโยบาย ‘ทหารอาสา-คนละครึ่งพลัส’ มั่นใจนั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

‘อนุทิน’ หลั่งน้ำตา นำ ‘ภูมิใจไทย’ สู้ศึกเลือกตั้ง ชูนโยบาย ‘ทหารอาสา-คนละครึ่งพลัส’ มั่นใจนั่งนายกฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พล.อ.อ.ประภาส เผย ฮุนเซนดูโหนกระแส เตือนระวังข้อมูลหลุด ข่าว

ฮุนเซน ซุ่มดู โหนกระแส ติดโซเชียลไทยหนัก ระวังข้อมูลหลุด ถูกเอาไปใช้ประโยชน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศิษย์อาลัย “หลวงปู่สี สิริญาโณ” วัดป่าศรีมงคล ละสังขารสงบ สิริอายุ 102 ปี พรรษา 82

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลิเบียเสียชีวิต จากเหตุเครื่องบินตกที่ตุรกี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด ต้น จักรกฤษณ์ หลังผ่าเปิดหน้าท้อง ตัดถุงน้ำดีทิ้ง ซูบผอมจำแทบไม่ได้ บันเทิง

อาการล่าสุด ต้น จักรกฤษณ์ หลังผ่าเปิดหน้าท้อง ตัดถุงน้ำดีทิ้ง ซูบผอมจำแทบไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารเขมร พกเมียไปรบด้วย นั่งมุดบังเกอร์ หวานฉ่ำกลางสมรภูมิ ไม่กลัวตาย ข่าว

ทหารเขมร พกเมียไปรบด้วย นั่งมุดบังเกอร์ หวานฉ่ำกลางสมรภูมิ ไม่กลัวตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทองคำแท่งบนโต๊ะ เศรษฐกิจ

เจอแล้วตัวการ “เงินบาทแข็งค่า” เตรียมงัดมาตรการภาษี-ส่งข้อมูลสรรพากรคุมเข้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สดุดี ส.อ.กัมปนาท วินาทีพลีชีพ รับระเบิดแทนเพื่อน สละร่างปกป้องแผ่นดินไทย ข่าว

สดุดี ส.อ.กัมปนาท วินาทีพลีชีพ รับระเบิดแทนเพื่อน สละร่างปกป้องแผ่นดินไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หลวงตาสุจ” แจงคลิปเขมรขอสงบศึก ฝีมือคนไทยตัดต่อ หวังให้ถูกไล่พ้นแผ่นดินกัมพูชา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับตาประชุม GBC วันนี้ ที่จันทบุรี ไทยยื่น 3 เงื่อนไขเด็ดขาด บีบกัมพูชาหยุดยิง ข่าว

จับตาประชุม GBC วันนี้ ที่จันทบุรี พร้อมยื่น 3 เงื่อนไขเด็ดขาด บีบกัมพูชาหยุดยิง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 15:34 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 15:35 น.
74
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอกสารใหม่เผยชื่อ ทรัมป์ ร่วมข่มขืนกับเจฟฟรีย์ เอปสตีน

แฉเอกสารลับคดี “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” FBI พบพยานกล่าวหา “ทรัมป์” ร่วมข่มขืน?

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
มุสลิม-คนพุทธ ฉลองคริสต์มาส 2025 ได้ไหม แนวทางปฏิบัติ ไม่ขัดหลักศาสนา

มุสลิม-คนพุทธ ฉลองคริสต์มาส ได้ไหม แนวทางปฏิบัติ ไม่ขัดหลักศาสนา

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ขึ้นศาลพร้อมทนายแก้ว

รู้สาเหตุ ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ขึ้นศาลพร้อม ‘ทนายแก้ว’ ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
เอวา ปวรวรรณ ประกาศข่าวดี เตรียมมีบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 สมฐานะคุณหนูหมื่นล้าน

เอวา ปวรวรรณ ประกาศข่าวดี เตรียมมีบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 สมฐานะคุณหนูหมื่นล้าน

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
Back to top button