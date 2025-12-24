ซีเค ผุดไอเดีย จับเข่าคุย 3 หัวหน้าพรรคดัง เผย “คุณเชน-คุณเท้ง” รับแล้ว ลุ้นอนุทินส่งท้ายปี
แฟนคลับเฮ! “ซีเค” โพสต์ชวน 3 หัวหน้าพรรคใหญ่ นั่งจับเข่าคุยกลยุทธ์เศรษฐกิจ ล่าสุด “เชน-เท้ง” ตอบรับแล้ว เหลือลุ้นคำตอบ “เสี่ยหนู” เตรียมจัดหนักคำถามพาไทยแข่งขันระดับโลก
กลายเป็นประเด็นที่น่าจับตามองในโลกออนไลน์ เมื่อ ซีเค (CK) อินฟลูเอนเซอร์และนักธุรกิจชื่อดังเจ้าของ fastwork ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ประกาศโปรเจกต์สุดท้าทายด้วยการเทียบเชิญ 3 แกนนำพรรคการเมืองใหญ่ระดับประเทศ มาร่วมพูดคุยในรายการพอดแคสต์ของตน
โดยเนื้อหาในโพสต์ระบุว่า ตนมีความคิดอยากเชิญ คุณเชน (หัวหน้าพรรคเพื่อไทย), คุณเท้ง (หัวหน้าพรรคประชาชน) และ คุณอนุทิน (หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย) มานั่งพูดคุยกันทีละคน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ รวมถึงกลยุทธ์ของแต่ละพรรค ในการผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้เล่นที่สามารถแข่งขันได้จริงในเวทีโลก
ซีเค ยังได้สอบถามความเห็นจากผู้ติดตามว่าไอเดียนี้ดีหรือไม่ พร้อมระบุช่องทางว่า หากตัวแทนของทั้ง 3 พรรคการเมืองสนใจเข้าร่วม สามารถติดต่อผ่านระบบ Fastwork ได้ทันที
ล่าสุด โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว โดยเจ้าตัวได้เข้ามาคอมเมนต์อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดที่ทำเอาแฟนคลับตื่นเต้นว่า “Update: คุณเชน คุณเท้ง ทักมาแล้ว ตอนนี้รอคำตอบจากคุณอนุทินอยู่ครับบ”
งานนี้ต้องจับตาดูต่อไปว่า หากหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตอบรับคำเชิญ รายการพอดแคสต์เทปนี้อาจกลายเป็นเวทีประชันวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่น่าสนใจที่สุดส่งท้ายปี
