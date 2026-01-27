ใหม่ พัชรี มอบหมายทนาย เอาผิดคนปล่อยข่าว “เสียชีวิตเพราะยาลดน้ำหนัก”

ใหม่ พัชรี เอาจริง! มอบหมายทนายล่าตัวคนผิดมาดำเนินคดี หลังมีมือดีปล่อยข่าวปลอม “เสียชีวิตเพราะยาลดน้ำหนัก” คาดฝีมือคู่แข่งทางธุรกิจ
เชื่อว่าในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาแฟนเพลงคงจะตกใจไม่น้อย เมื่อจู่ ๆ มีคลิปข่าวปรากฎออกมาทั่วโซเชียลว่า “ใหม่ พัชรี เสียชีวิตแล้ว เพราะยาลดน้ำหนัก” แฟนคลับบางคนก็จับได้ไล่ทันเพราะในช่องทางโซเชียลของนักร้องดังยังคงมีอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด ซึ่งสวนทางกับข่าวที่ออกมา ทว่าแฟน ๆ อีกส่วนหนึ่งก็เกิดหลงเชื่อไปแล้ว
ล่าสุด ใหม่ พัชรี ต้องออกมายืนยันว่าข่าวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นข่าวปลอม เตือนแฟนคลับอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด พร้อมขอแรงจากชาวเน็ตทุกท่านหากพบเห็นข่าวดังกล่าวให้ทำการกดรีพอร์ตช่องนั้น ๆ ในทันที
นอกจากนั้นในเรื่องของทางกฎหมาย ใหม่ พัชรี เองก็ได้มอบหมายให้ทางผู้จัดการส่วนตัวและทนายความดำเนินการเรื่องนี้ด้วยการแจ้งความดำเนินคดีกับช่องทางต่าง ๆ ที่ปล่อยข่าวปลอมนี้ออกมา รวมถึงให้ทำการสืบสาวถึงต้นตอคนปล่อยข่าวด้วย ซึ่งนักร้องดังคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของคู่แข่งทางธุรกิจ ยืนยัน ผลิตภัณฑ์ของตนปลอดภัยและยังขายได้ดีเหมือนเดิม
อ้างอิงจาก : FB คนลูกทุ่ง
