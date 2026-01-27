ข่าว

คลิปไวรัล สาวไทยเดินทางไกลค่อนโลก แลนดิ้ง “นิการากัว” แต่นึกว่าอยู่ที่เดิม เหมือนกันยังเสาไฟ

เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 09:33 น.
73

กลายเป็นคลิปไวรัลในโลกออนไลน์ เมื่อสาวไทยเดินทางไป “นิการากัว” แต่ต้องอุทานว่านึกว่าอยู่ที่เดิม หน้าตาเหมือนไทยไม่มีผิด

โลกโซเชียลแห่แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @watsamonsaengwong เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา หลังเจ้าตัวเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังประเทศนิการากัว (Nicaragua) ประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกากลาง แต่สิ่งที่พบกลับไม่ใช่ความแปลกตาอย่างที่คิด

@watsamonsaengwong

บินมา 2 วัน เพื่อมาเจอประเทศไทยเมื่อ 20 ปีก่อน #เทรนด์วันนี้ #เที่ยวต่างประเทศ

♬ ออกเดินทาง (verse 1) – วงสวัสดี

ในคลิปดังกล่าวได้เผยให้เห็นบรรยากาศรอบตัวที่ชวนให้สับสนว่านี่คือต่างประเทศหรือแถวบ้านเรากันแน่ เพราะในคลิปจะเห็นว่าสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยทุ่งนากว้างขวางที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไกลๆ รวมถึงพรรณไม้ต่างๆ ที่ดูคุ้นตาคนไทยเป็นอย่างดี

อีกทั้งรูปทรงของบ้านเรือน และที่ทำเอาชาวเน็ตขยี้ตาคือ “เสาไฟฟ้า” ที่มีการพาดสายระโยงระยางดูคล้ายกับในไทยมาก แสงแดดที่แผดเผาและความร้อนชื้น รวมถึงลักษณะของก้อนเมฆและท้องฟ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขตร้อน

แม้จะอยู่ห่างกันไกลค่อนโลก แต่สาเหตุที่ทำให้สองประเทศนี้มี DNA ความเหมือนกันอย่างน่าประหลาดใจนั้นมีเหตุผลรองรับ นั่นก็เพราะว่าทั้งประเทศไทยและนิการากัวตั้งอยู่ในละติจูดที่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรเหมือนกัน ส่งผลให้มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น (Tropical) ซึ่งมีผลต่อลักษณะทางกายภาพของธรรมชาติและพืชพรรณ

และนั่นทำให้การจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างที่มีความเรียบง่ายและเน้นการใช้งานจริง ทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองออกมาในโทนที่คล้ายคลึงกัน

แต่สิ่งเดียวที่ช่วยเตือนสติว่าไม่ได้อยู่ไทย คือ “การขับรถ” เนื่องจากในนิการากัวจะขับรถเลนขวา (พวงมาลัยซ้าย) ตรงข้ามกับประเทศไทยที่ขับเลนซ้ายนั่นเอง

อ้างอิง : TikTok @watsamonsaengwong

 

