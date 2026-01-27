งามไส้! “บิ๊กการไฟฟ้า” เอี่ยวแก๊งขุดบิตคอยน์เถื่อน DSI บุกค้นบ้าน ผงะ! เจอเงินสด 19 ล้าน
งานเข้าชุดใหญ่! กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดปฏิบัติการล้างบางขบวนการลักลอบใช้ไฟหลวงขุดบิตคอยน์ ล่าสุดขยายผลเจอตอเข้าเต็มๆ พบเจ้าหน้าที่ระดับสูงของการไฟฟ้าฯ เข้าไปมีส่วนพัวพันรับส่วยแลกกับการอำนวยความสะดวก
ทีมพนักงานสอบสวน DSI ได้นำหมายค้นบุกเข้าตรวจสอบบ้านพักของผู้บริหารระดับ ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าฯ รวม 3 จุด ในพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.ชลบุรี
ผลการตรวจค้นทำเอาตะลึง พบเงินสดและหลักฐานการนำฝากเงินเข้าธนาคารรวมมูลค่าสูงถึง 19,038,000 บาท พร้อมสมุดบัญชีอีก 10 เล่ม ซึ่งเมื่อเทียบรายได้กับทรัพย์สินที่พบแล้วถือว่ารวยผิดปกติ ม่สอดคล้องกับฐานเงินเดือน โดย DSI เตรียมเร่งสรุปสำนวนส่ง ป.ป.ช. เชือดตามกฎหมายต่อไป
ปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 19 มกราคม DSI ได้เข้าทลายเครือข่ายเหมืองบิตคอยน์เถื่อน ยึดเครื่องขุดได้มโหฬารกว่า 3,642 เครื่อง ก่อนจะพบเบาะแสสำคัญที่เชื่อมโยงไปถึงกลุ่มนายทุนและเจ้าหน้าที่รัฐ จนนำไปสู่การขยายผลตรวจค้น 7 จุด ใน กทม., นนทบุรี และสมุทรสาคร
จากการสืบสวนพบเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า 3 ราย (ทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการ) ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ คอยเป็น “พี่เลี้ยง” ให้ขบวนการนี้ ทั้ง ช่วยจัดหาโกดังลับ อำนวยความสะดวกเรื่องเดินสายไฟและหม้อแปลงฃ ช่วยดูและเคลียร์เรื่องโหลดไฟฟ้าไม่ให้ผิดสังเกต
แลกกับผลประโยชน์เข้ากระเป๋ารายเดือน ตั้งแต่หลักแสนไปจนถึง 400,000 บาท! นอกจากนี้ยังพบความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มนายทุนจีนเทา มีความพยายามวิ่งเต้นแทรกแซงคดี ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ยึดมือถือ คอมพิวเตอร์ และหลักฐานทางการเงินไว้ตรวจสอบเส้นทางทุจริตทั้งหมดแล้ว
