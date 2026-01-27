ข่าว

งามไส้! “บิ๊กการไฟฟ้า” เอี่ยวแก๊งขุดบิตคอยน์เถื่อน DSI บุกค้นบ้าน ผงะ! เจอเงินสด 19 ล้าน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 09:19 น.
97
งามไส้! “บิ๊กการไฟฟ้า” เอี่ยวแก๊งขุดบิตคอยน์เถื่อน DSI บุกค้นบ้าน ผงะ! เจอเงินสด 19 ล้าน

งามไส้! DSI บุกค้นบ้าน “บิ๊กการไฟฟ้า” เอี่ยวแก๊งขุดบิตคอยน์เถื่อน ผงะ! เจอเงินสด-บัญชีรวมกว่า 19 ล้าน

านเข้าชุดใหญ่! กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดปฏิบัติการล้างบางขบวนการลักลอบใช้ไฟหลวงขุดบิตคอยน์ ล่าสุดขยายผลเจอตอเข้าเต็มๆ พบเจ้าหน้าที่ระดับสูงของการไฟฟ้าฯ เข้าไปมีส่วนพัวพันรับส่วยแลกกับการอำนวยความสะดวก

ทีมพนักงานสอบสวน DSI ได้นำหมายค้นบุกเข้าตรวจสอบบ้านพักของผู้บริหารระดับ ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าฯ รวม 3 จุด ในพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.ชลบุรี

ผลการตรวจค้นทำเอาตะลึง พบเงินสดและหลักฐานการนำฝากเงินเข้าธนาคารรวมมูลค่าสูงถึง 19,038,000 บาท พร้อมสมุดบัญชีอีก 10 เล่ม ซึ่งเมื่อเทียบรายได้กับทรัพย์สินที่พบแล้วถือว่ารวยผิดปกติ ม่สอดคล้องกับฐานเงินเดือน โดย DSI เตรียมเร่งสรุปสำนวนส่ง ป.ป.ช. เชือดตามกฎหมายต่อไป

ปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 19 มกราคม DSI ได้เข้าทลายเครือข่ายเหมืองบิตคอยน์เถื่อน ยึดเครื่องขุดได้มโหฬารกว่า 3,642 เครื่อง ก่อนจะพบเบาะแสสำคัญที่เชื่อมโยงไปถึงกลุ่มนายทุนและเจ้าหน้าที่รัฐ จนนำไปสู่การขยายผลตรวจค้น 7 จุด ใน กทม., นนทบุรี และสมุทรสาคร

จากการสืบสวนพบเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า 3 ราย (ทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการ) ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ คอยเป็น “พี่เลี้ยง” ให้ขบวนการนี้ ทั้ง ช่วยจัดหาโกดังลับ อำนวยความสะดวกเรื่องเดินสายไฟและหม้อแปลงฃ ช่วยดูและเคลียร์เรื่องโหลดไฟฟ้าไม่ให้ผิดสังเกต

แลกกับผลประโยชน์เข้ากระเป๋ารายเดือน ตั้งแต่หลักแสนไปจนถึง 400,000 บาท! นอกจากนี้ยังพบความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มนายทุนจีนเทา มีความพยายามวิ่งเต้นแทรกแซงคดี ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ยึดมือถือ คอมพิวเตอร์ และหลักฐานทางการเงินไว้ตรวจสอบเส้นทางทุจริตทั้งหมดแล้ว

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง &quot;ผีเลียมือ&quot; ซีจี อลังการ ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ ข่าว

เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง “ผีเลียมือ” ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ

15 วินาที ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา ให้กำลังใจ กระติ๊บ บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา ให้กำลังใจ กระติ๊บ วิวาห์ล่ม-ปิดฉากรัก 15 ปี ประโยคนี้อ่านแล้วจุก

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สำนักงานประกันสังคม แจง 875 บาทได้สิทธิอะไรบ้าง ท่ามกลางมรสุมดราม่า

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแชร์ข่าว นักวิ่งหัวใจวาย 3 คนในงานวิ่งเดียว แพทย์ชี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จากฮีโร่โควิดสู่ “ปลดออก”! ย้อนรอย 5 ปี แพทย์ชนบทบุกกรุง ชนวนเหตุสั่งฟัน “หมอสุภัทร”

21 นาที ที่แล้ว
เลื่อนอีกแล้ว แอป &quot;SSO Plus&quot; ปิดปรับปรุงยาว ผู้ประกันตนรอเก้อ เปิดใหม่ 1 ก.พ. ข่าว

เลื่อนอีกแล้ว แอป “SSO Plus” ปิดปรับปรุงยาว ผู้ประกันตนรอเก้อ เปิดใหม่ 1 ก.พ.

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 แจ้งข่าวแบคโฮไฟไหม้ ขณะปรับปรุงพื้นที่ชายแดน กำลังพลเจ็บ 1

27 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 27 ม.ค. 69 ขยับพุ่ง ขายออกทะลุ 75,550 บาท ทองโลกพุ่งประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 27 ม.ค. 69 ขยับพุ่ง ขายออกทะลุ 75,550 บาท ทองโลกพุ่งประวัติศาสตร์

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอินเดีย ลงทุนตัดเท้าตัวเอง หวังโควต้าผู้พิการ หลังสอบหมอไม่ติด

40 นาที ที่แล้ว
ใหม่ พัชรี มอบหมายทนายเอาผิดคนปล่อยข่าวปลอม &quot;เสียนชีวิตเพราะยาลดน้ำหนัก&quot; บันเทิง

ใหม่ พัชรี มอบหมายทนาย เอาผิดคนปล่อยข่าว “เสียชีวิตเพราะยาลดน้ำหนัก”

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คลิปไวรัล สาวไทยเดินทางไกลค่อนโลก แลนดิ้ง “นิการากัว” แต่นึกว่าอยู่ที่เดิม เหมือนกันยังเสาไฟ

50 นาที ที่แล้ว
ดีเจโซดาซึ้งน้ำใจคนไทย ตามหากำไล Cartier 2 แสนคืนได้สำเร็จ บันเทิง

ดีเจโซดา ทำกำไล 2 แสนหายแต่ได้คืน มอบ 1 หมื่นตอบแทน ซึ้งน้ำใจคนไทย

51 นาที ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; โผล่ถามกลางวง หลังเพจดัง แฉวีรกรรม &quot;พิธีกร น.&quot; ทำชาวเน็ตขำก๊าก บันเทิง

“หนุ่ม กรรชัย” โผล่ถามกลางวง หลังเพจดัง แฉวีรกรรม “พิธีกร น.” ทำชาวเน็ตขำก๊าก

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉคลิป นักเรียนชาย-หญิง จ.ลำปาง นัวเนียคาห้องน้ำห้างดังหลังเลิกเรียน

52 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นักโทษชายแหกคุก เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง เร่งตามหา ล่าสุดยังไม่เจอ

59 นาที ที่แล้ว
งามไส้! “บิ๊กการไฟฟ้า” เอี่ยวแก๊งขุดบิตคอยน์เถื่อน DSI บุกค้นบ้าน ผงะ! เจอเงินสด 19 ล้าน ข่าว

งามไส้! “บิ๊กการไฟฟ้า” เอี่ยวแก๊งขุดบิตคอยน์เถื่อน DSI บุกค้นบ้าน ผงะ! เจอเงินสด 19 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน จ.สงขลา วอนไม่ต้องหวังดี ไม่ใช่วัว ป้อนหญ้าให้ป้ายหาเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ลำปาง ทั้ง 4 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมการปกครอง แจงแล้ว สูติบัตรเคลือบพลาสติก ยังใช้ได้ไหม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” กลับลำ ขึ้นภาษีเกาหลีใต้ 25% ซัด สส.โสมขาว ทำงานช้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ซ้อเปา” แฉ พระวัดนครปฐม ลวนลามสีกา ชาวบ้านรู้หมด แต่ไม่เคยเป็นข่าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” แซะ “พิธา” ถามตอนมีปัญหาอยู่ไหน ยก “ทหาร” คือฮีโร่ตัวจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. แม่ฮ่องสอน แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. แม่ฮ่องสอน แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สมาคมราชกรีฑาสโมสร แถลงเสียใจกรณี รปภ. ทำร้ายไรเดอร์ พร้อมช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อไทย” แถลงด่วน หลัง “สจ.เนย์ ปฐนัญ” เจอหมายจับคดีเว็บพนัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 09:19 น.
97
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพลง ชนม์ทิดา ให้กำลังใจ กระติ๊บ

เพลง ชนม์ทิดา ให้กำลังใจ กระติ๊บ วิวาห์ล่ม-ปิดฉากรัก 15 ปี ประโยคนี้อ่านแล้วจุก

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569

จากฮีโร่โควิดสู่ “ปลดออก”! ย้อนรอย 5 ปี แพทย์ชนบทบุกกรุง ชนวนเหตุสั่งฟัน “หมอสุภัทร”

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569

กองทัพภาค 2 แจ้งข่าวแบคโฮไฟไหม้ ขณะปรับปรุงพื้นที่ชายแดน กำลังพลเจ็บ 1

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
ราคาทองวันนี้ 27 ม.ค. 69 ขยับพุ่ง ขายออกทะลุ 75,550 บาท ทองโลกพุ่งประวัติศาสตร์

ราคาทองวันนี้ 27 ม.ค. 69 ขยับพุ่ง ขายออกทะลุ 75,550 บาท ทองโลกพุ่งประวัติศาสตร์

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
Back to top button