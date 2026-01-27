ข่าว

กรมการปกครอง แจงแล้ว สูติบัตรเคลือบพลาสติก ยังใช้ได้ไหม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 08:55 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 08:55 น.
โล่งอก กรมการปกครอง สยบดราม่า ยัน “สูติบัตรเคลือบพลาสติก” ใช้ได้จริง ไม่เป็นโมฆะ พร้อมแนะทางออกหากต้องแก้ไขข้อมูล

จากกรณีที่มีกระแสความกังวลในโลกโซเชียลมีเดียว่า การนำสูติบัตร หรือใบแจ้งเกิดไปเคลือบพลาสติก จะทำให้เอกสารชำรุดเสียหาย ถือเป็นโมฆะ ใช้งานไม่ได้ จนสร้างความตื่นตระหนกให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านที่เผลอนำไปเคลือบเพื่อถนอมเอกสารนั้น

ล่าสุด เพจกรมการปกครอง fanpage ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนแล้ว ยืนยันชัดเจนว่าการเคลือบสูติบัตร ทำได้ ไม่เป็นโมฆะ

สูติบัตรถือเป็นเอกสารการทะเบียนราษฎรที่นายทะเบียนออกให้โดยชอบด้วยกฎหมาย การนำไปเคลือบพลาสติกไม่ใช่เหตุที่จะทำให้เอกสารดังกล่าวกลายเป็นโมฆะแต่อย่างใด

หากสูติบัตรฉบับที่เคลือบนั้นเป็นเอกสารที่ออกถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ประชาชนยังสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการทำนิติกรรม ธุรกรรมต่างๆ หรือใช้ขอรับสวัสดิการจากภาครัฐได้ตามปกติ

สำหรับข้อกังวลว่าหากเคลือบแล้วจะแก้ไขข้อมูลลำบาก กรมการปกครองระบุแนวทางปฏิบัติของนายทะเบียนไว้ชัดเจนว่า หากประชาชนนำเอกสารที่เคลือบมาขอแก้ไขรายการ นายทะเบียนจะดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

    • ใช้ปากกาเคมีชนิดที่ลบไม่ได้ ทำการแก้ไขลงบนพลาสติกที่เคลือบ

    • หรือ นายทะเบียนจะคัดและรับรองสำเนาคำร้อง (ท.ร.31) ที่มีคำสั่งอนุมัติให้แก้ไขรายการ มอบให้ผู้ร้องใช้เป็นหลักฐานควบคู่กับสูติบัตรฉบับที่เคลือบพลาสติกนั้น

ดังนั้น ผู้ปกครองท่านใดที่นำสูติบัตรของบุตรหลานไปเคลือบพลาสติกแล้ว ก็สามารถสบายใจได้ว่าเอกสารยังคงมีความสมบูรณ์ทางกฎหมาย และสามารถใช้งานได้ตามปกติครับ

เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 08:55 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 08:55 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

