“ซ้อเปา” แฉ พระวัดนครปฐม ลวนลามสีกา ชาวบ้านรู้หมด แต่ไม่เคยเป็นข่าว
ซ้อเปา แฉ พระวัดนครปฐม ลวนลามสีกา ชาวบ้านรู้หมด เคยมีคนแฉบ่อยแล้ว แต่ไม่เคยเป็นข่าว เลยอยากไม่เลิกพฤติกรรมซักที
เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแฉความฉาวของวงการผ้าเหลืองอีกครั้ง โดยระบุว่า “สาวแฉพฤติกรรมของพระวัดดังในนครปฐม หลังไปทำบุญที่วัด ถูกพระดึงเสื้อแล้วเอามือมา Bie Head Milk”
โดยทางเพจยังเขียนข้อความอีกว่า “ขึ้นขื่อเลยนะ ลูกศิษย์ ชาวบ้านรู้หมด มีคนออกมาแฉเยอะแล้ว แต่ไม่เป็นข่าว และพระก็ไม่เลิกพฤติกรรมซะที”
ซึ่งหลังข้อความนี้ได้รับการเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมาก และถามว่าวัดที่เกิดเหตุนั้นคือวัดอะไร?
