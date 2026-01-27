ข่าว

“ซ้อเปา” แฉ พระวัดนครปฐม ลวนลามสีกา ชาวบ้านรู้หมด แต่ไม่เคยเป็นข่าว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 08:34 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 08:34 น.
ซ้อเปา แฉ พระวัดนครปฐม ลวนลามสีกา ชาวบ้านรู้หมด เคยมีคนแฉบ่อยแล้ว แต่ไม่เคยเป็นข่าว เลยอยากไม่เลิกพฤติกรรมซักที

เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแฉความฉาวของวงการผ้าเหลืองอีกครั้ง โดยระบุว่า “สาวแฉพฤติกรรมของพระวัดดังในนครปฐม หลังไปทำบุญที่วัด ถูกพระดึงเสื้อแล้วเอามือมา Bie Head Milk”

โดยทางเพจยังเขียนข้อความอีกว่า “ขึ้นขื่อเลยนะ ลูกศิษย์ ชาวบ้านรู้หมด มีคนออกมาแฉเยอะแล้ว แต่ไม่เป็นข่าว และพระก็ไม่เลิกพฤติกรรมซะที”

ซึ่งหลังข้อความนี้ได้รับการเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมาก และถามว่าวัดที่เกิดเหตุนั้นคือวัดอะไร?

