ชาอึนอู ก้มหัวขอโทษ ปมข่าวเลี่ยงภาษี 2 หมื่นล้าน ยินดีรับทุกผลตัดสิน
คืบหน้ากรณีข่าวฉาวของซูเปอร์สตาร์หนุ่ม “ชาอึนอู” ก่อนหน้านี้ตกเป็นเป้าโจมตีอย่างหนัก ว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าสูงถึง 2 หมื่นล้านวอน (หรือราว 500 กว่าล้านบาท) จนนำไปสู่การสอบสวนจากหน่วยงานสรรพากร
สังคมต่างตั้งข้อสังเกตอย่างรุนแรงว่า การตัดสินใจเข้ากรมรับราชการทหารอย่างกะทันหันในช่วงปีที่ผ่านมา อาจเป็นไปเพื่อหลบเลี่ยงกระแสการตรวจสอบและซื้อเวลาหรือไม่
ล่าสุดวันนี้ (26 ม.ค. 69) ชาอึนอู ได้ตัดสินใจเคลื่อนไหว ส่งจดหมายเปิดผนึกจากค่ายทหารเพื่อชี้แจง ผ่านไอจี ผู้สื่อข่าวไทยเกอร์แปลได้ว่า
“สวัสดีครับ ผมชาอึนอูครับ
ก่อนอื่นผมต้องก้มศีรษะขอโทษจากใจจริง ที่ทำให้หลายท่านต้องเป็นกังวลและผิดหวังกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผมในช่วงที่ผ่านมาครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมได้กลับมาทบทวนตัวเองอย่างหนักและสำนึกผิดอย่างลึกซึ้งว่า ในฐานะประชาชนชาวเกาหลีคนหนึ่ง ผมได้วางตัวและปฏิบัติตนต่อหน้าที่ในการเสียภาษีอย่างเคร่งครัดและเพียงพอแล้วหรือไม่
ตลอดหลายวันที่ผ่านมา ผมใช้เวลาไตร่ตรองด้วยความรู้สึกหนักอึ้งว่าจะเริ่มต้นพูดอย่างไรดี เพื่อให้ความรู้สึกสำนึกผิดของผมส่งไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบและเจ็บปวดจากการกระทำของผมได้บ้างไม่มากก็น้อย
ผมเคยกังวลว่าหากเขียนอธิบายยืดยาว อาจจะฟังดูเหมือนเป็นการแก้ตัว หรืออาจยิ่งสร้างความรำคาญใจให้แก่ทุกท่าน แต่สุดท้ายผมก็ได้ข้อสรุปว่า สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมที่สุด คือการที่ผมต้องออกมาพูดและขอโทษเรื่องนี้ด้วยตัวเองครับ
ขณะนี้ผมกำลังเขียนข้อความนี้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประจำวันภายในหน่วยทหาร ปัจจุบันผมกำลังรับราชการทหารอยู่ แต่ขอยืนยันว่านี่ไม่ใช่การตัดสินใจโดยเจตนาเพื่อหลบเลี่ยงกระแสวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างใดครับ เนื่องจากปีที่แล้วผมตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเลื่อนการเกณฑ์ทหารได้อีกต่อไป ทำให้ต้องเข้ากรมทั้งที่ขั้นตอนการตรวจสอบภาษียังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม ผมตระหนักดีว่าความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความบกพร่องของผมเอง และผมรู้สึกรับผิดชอบอย่างสุดซึ้ง หากผมไม่ได้อยู่ในสถานะทหาร ผมคงจะเดินทางไปพบทุกท่านที่ได้รับความเสียหายเพื่อก้มหัวขอโทษด้วยตัวเองรายบุคคล ผมจึงขอตั้งใจเขียนข้อความนี้เพื่อถ่ายทอดความจริงใจทั้งหมดครับ
ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา ผมซึ่งมีข้อบกพร่องมากกว่าสิ่งที่ทำได้ดี กลับสามารถมายืนอยู่ในจุดที่เกินตัวอย่างชื่อ ‘ชาอึนอู’ นี้ได้ ก็เพราะความรักและแรงเชียร์ที่ทุกท่านมอบให้อย่างไม่มีเงื่อนไข ด้วยเหตุนี้ ผมจึงรู้สึกผิดจนหาคำบรรยายไม่ได้ ที่แทนที่จะตอบแทนความเชื่อใจ กลับกลายเป็นการสร้างบาดแผลใหญ่และความเหนื่อยหน่ายใจให้กับแฟนๆ ที่เชื่อมั่นและสนับสนุนผม รวมถึงผู้ร่วมงานทุกคนครับ
ผมขอให้คำมั่นว่าจะให้ความร่วมมือกับขั้นตอนทางภาษีที่จะดำเนินการต่อไปในภายภาคหน้าอย่างซื่อสัตย์ และพร้อมน้อมรับผลการตัดสินสุดท้ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างดุษฎี รวมถึงจะรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาอย่างเต็มที่ครับ
นับจากนี้ไป ผมจะเข้มงวดกับตัวเองและหมั่นสำรวจตนเองให้มากยิ่งขึ้น และจะใช้ชีวิตด้วยความรับผิดชอบที่หนักแน่นกว่าเดิม เพื่อตอบแทนความรักที่ได้รับมาตลอดครับ
ผมขอโทษจากใจจริงอีกครั้งที่ทำให้ทุกท่านต้องเป็นกังวลครับ
26 มกราคม 2026
จาก ชาอึนอู”
