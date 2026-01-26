บันเทิงบันเทิงเกาหลี

ชาอึนอู ก้มหัวขอโทษ ปมข่าวเลี่ยงภาษี 2 หมื่นล้าน ยินดีรับทุกผลตัดสิน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 19:17 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 19:17 น.
93

คืบหน้ากรณีข่าวฉาวของซูเปอร์สตาร์หนุ่ม “ชาอึนอู” ก่อนหน้านี้ตกเป็นเป้าโจมตีอย่างหนัก ว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าสูงถึง 2 หมื่นล้านวอน (หรือราว 500 กว่าล้านบาท) จนนำไปสู่การสอบสวนจากหน่วยงานสรรพากร

สังคมต่างตั้งข้อสังเกตอย่างรุนแรงว่า การตัดสินใจเข้ากรมรับราชการทหารอย่างกะทันหันในช่วงปีที่ผ่านมา อาจเป็นไปเพื่อหลบเลี่ยงกระแสการตรวจสอบและซื้อเวลาหรือไม่

ล่าสุดวันนี้ (26 ม.ค. 69) ชาอึนอู ได้ตัดสินใจเคลื่อนไหว ส่งจดหมายเปิดผนึกจากค่ายทหารเพื่อชี้แจง ผ่านไอจี ผู้สื่อข่าวไทยเกอร์แปลได้ว่า

“สวัสดีครับ ผมชาอึนอูครับ

ก่อนอื่นผมต้องก้มศีรษะขอโทษจากใจจริง ที่ทำให้หลายท่านต้องเป็นกังวลและผิดหวังกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผมในช่วงที่ผ่านมาครับ

เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมได้กลับมาทบทวนตัวเองอย่างหนักและสำนึกผิดอย่างลึกซึ้งว่า ในฐานะประชาชนชาวเกาหลีคนหนึ่ง ผมได้วางตัวและปฏิบัติตนต่อหน้าที่ในการเสียภาษีอย่างเคร่งครัดและเพียงพอแล้วหรือไม่

ตลอดหลายวันที่ผ่านมา ผมใช้เวลาไตร่ตรองด้วยความรู้สึกหนักอึ้งว่าจะเริ่มต้นพูดอย่างไรดี เพื่อให้ความรู้สึกสำนึกผิดของผมส่งไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบและเจ็บปวดจากการกระทำของผมได้บ้างไม่มากก็น้อย

ผมเคยกังวลว่าหากเขียนอธิบายยืดยาว อาจจะฟังดูเหมือนเป็นการแก้ตัว หรืออาจยิ่งสร้างความรำคาญใจให้แก่ทุกท่าน แต่สุดท้ายผมก็ได้ข้อสรุปว่า สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมที่สุด คือการที่ผมต้องออกมาพูดและขอโทษเรื่องนี้ด้วยตัวเองครับ

ขณะนี้ผมกำลังเขียนข้อความนี้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประจำวันภายในหน่วยทหาร ปัจจุบันผมกำลังรับราชการทหารอยู่ แต่ขอยืนยันว่านี่ไม่ใช่การตัดสินใจโดยเจตนาเพื่อหลบเลี่ยงกระแสวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างใดครับ เนื่องจากปีที่แล้วผมตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเลื่อนการเกณฑ์ทหารได้อีกต่อไป ทำให้ต้องเข้ากรมทั้งที่ขั้นตอนการตรวจสอบภาษียังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม ผมตระหนักดีว่าความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความบกพร่องของผมเอง และผมรู้สึกรับผิดชอบอย่างสุดซึ้ง หากผมไม่ได้อยู่ในสถานะทหาร ผมคงจะเดินทางไปพบทุกท่านที่ได้รับความเสียหายเพื่อก้มหัวขอโทษด้วยตัวเองรายบุคคล ผมจึงขอตั้งใจเขียนข้อความนี้เพื่อถ่ายทอดความจริงใจทั้งหมดครับ

ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา ผมซึ่งมีข้อบกพร่องมากกว่าสิ่งที่ทำได้ดี กลับสามารถมายืนอยู่ในจุดที่เกินตัวอย่างชื่อ ‘ชาอึนอู’ นี้ได้ ก็เพราะความรักและแรงเชียร์ที่ทุกท่านมอบให้อย่างไม่มีเงื่อนไข ด้วยเหตุนี้ ผมจึงรู้สึกผิดจนหาคำบรรยายไม่ได้ ที่แทนที่จะตอบแทนความเชื่อใจ กลับกลายเป็นการสร้างบาดแผลใหญ่และความเหนื่อยหน่ายใจให้กับแฟนๆ ที่เชื่อมั่นและสนับสนุนผม รวมถึงผู้ร่วมงานทุกคนครับ

ผมขอให้คำมั่นว่าจะให้ความร่วมมือกับขั้นตอนทางภาษีที่จะดำเนินการต่อไปในภายภาคหน้าอย่างซื่อสัตย์ และพร้อมน้อมรับผลการตัดสินสุดท้ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างดุษฎี รวมถึงจะรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาอย่างเต็มที่ครับ

นับจากนี้ไป ผมจะเข้มงวดกับตัวเองและหมั่นสำรวจตนเองให้มากยิ่งขึ้น และจะใช้ชีวิตด้วยความรับผิดชอบที่หนักแน่นกว่าเดิม เพื่อตอบแทนความรักที่ได้รับมาตลอดครับ

ผมขอโทษจากใจจริงอีกครั้งที่ทำให้ทุกท่านต้องเป็นกังวลครับ

26 มกราคม 2026

จาก ชาอึนอู”

อ่านข่าวก่อนหน้า

สรุปไทม์ไลน์ บริษัท “ชาอึนอู” ปมเลี่ยงภาษี 2 หมื่นล้าน ธุรกิจครอบครัว แม่เป็น CEO

คอนเฟิร์ม ชาอึนอู เข้ากรมรับใช้ชาติ 28 ก.ค.นี้ แฟนคลับส่งกำลังใจ

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

