กองทัพจีนสั่งปลดมือขวา ‘สี จิ้นผิง’ หลังถูกจับได้ว่าขายความลับอาวุธนิวเคลียร์ให้สหรัฐฯ
กระทรวงกลาโหมจีนยืนยันว่าได้มีการจับกุมและสอบสวน จาง โย่วเสีย นายพลคนสำคัญ และเป็นคนสนิทของผู้นำ สี จิ้นผิง หลังถูกกล่าวหาว่าขายความลับอาวุธนิวเคลียร์ให้สหรัฐฯ
การกวาดล้างการทุจริตในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ก้าวมาถึงจุดที่น่าตกใจที่สุด เมื่อกระทรวงกลาโหมจีนประกาศสอบสวน พลเอก จาง โย่วเสีย (Zhang Youxia) วัย 75 ปี หนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสถาบันการเมืองและการทหารของจีน
รายงานจาก The Wall Street Journal และสื่อต่างประเทศระบุประเด็นสำคัญที่นำไปสู่การตกต่ำของนายพลคนสำคัญ โดยนายพลจางถูกกล่าวหาว่าแอบส่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของจีนให้กับทางการสหรัฐฯ
นอกจากนี้ เขายังถูกระบุว่ารับเงินสินบนเพื่อใช้อิทธิพลในการเลื่อนตำแหน่งนายทหารขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยนายพลจางไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายนปีที่ผ่านมา หลังกลับจากการหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียในกรุงมอสโก
การสอบสวนในครั้งนี้ส่งผลสั่นสะเทือนต่อความเชื่อมั่นและโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพจีนอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะนายพลจางไม่ใช่แค่ผู้บังคับบัญชาระดับสูง แต่เขาเป็นคนสนิทที่อยู่เคียงข้างสี จิ้นผิง มาอย่างยาวนาน และเป็นหนึ่งในนายพลเพียงไม่กี่คนที่มีประสบการณ์ในการสู้รบจริง (สงครามสั่งสอนเวียดนามในปี 1979)
นายพลจางถือเป็นกรรมาธิการทหารกลางรายที่ 2 ที่ถูกปลดในรอบไม่กี่เดือน ต่อจาก เหอ เว่ยตง ที่ถูกไล่ออกจากพรรคข้อหาคอร์รัปชันเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ส่งผลให้การจัดซื้ออาวุธระดับสูงหยุดชะงักและกระทบต่อรายได้ของบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรายใหญ่ในจีน
ด้านนักวิเคราะห์มองว่าแม้จะมีการล้างบางผู้นำระดับสูง แต่สี จิ้นผิง ยังคงมุ่งเป้าที่จะพัฒนา PLA ให้ทันสมัยภายในปี 2035 และก้าวสู่กองทัพชั้นนำระดับโลกในปี 2049 ท่ามกลางความตึงเครียดในทะเลจีนใต้และช่องแคบไต้หวัน
อ้างอิง : www.theguardian.com
