กองทัพจีนสั่งปลดมือขวา ‘สี จิ้นผิง’ หลังถูกจับได้ว่าขายความลับอาวุธนิวเคลียร์ให้สหรัฐฯ

Photo of Bas Basเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 15:49 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 15:49 น.
กระทรวงกลาโหมจีนยืนยันว่าได้มีการจับกุมและสอบสวน จาง โย่วเสีย นายพลคนสำคัญ และเป็นคนสนิทของผู้นำ สี จิ้นผิง หลังถูกกล่าวหาว่าขายความลับอาวุธนิวเคลียร์ให้สหรัฐฯ

การกวาดล้างการทุจริตในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ก้าวมาถึงจุดที่น่าตกใจที่สุด เมื่อกระทรวงกลาโหมจีนประกาศสอบสวน พลเอก จาง โย่วเสีย (Zhang Youxia) วัย 75 ปี หนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสถาบันการเมืองและการทหารของจีน

รายงานจาก The Wall Street Journal และสื่อต่างประเทศระบุประเด็นสำคัญที่นำไปสู่การตกต่ำของนายพลคนสำคัญ โดยนายพลจางถูกกล่าวหาว่าแอบส่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของจีนให้กับทางการสหรัฐฯ

นอกจากนี้ เขายังถูกระบุว่ารับเงินสินบนเพื่อใช้อิทธิพลในการเลื่อนตำแหน่งนายทหารขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยนายพลจางไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายนปีที่ผ่านมา หลังกลับจากการหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียในกรุงมอสโก

FILE – Gen. Zhang Youxia, vice chairman of China’s Central Military Commission attends the opening session of the National People’s Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China, Wednesday, March 5, 2025. (AP Photo/Ng Han Guan, File)

การสอบสวนในครั้งนี้ส่งผลสั่นสะเทือนต่อความเชื่อมั่นและโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพจีนอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะนายพลจางไม่ใช่แค่ผู้บังคับบัญชาระดับสูง แต่เขาเป็นคนสนิทที่อยู่เคียงข้างสี จิ้นผิง มาอย่างยาวนาน และเป็นหนึ่งในนายพลเพียงไม่กี่คนที่มีประสบการณ์ในการสู้รบจริง (สงครามสั่งสอนเวียดนามในปี 1979)

นายพลจางถือเป็นกรรมาธิการทหารกลางรายที่ 2 ที่ถูกปลดในรอบไม่กี่เดือน ต่อจาก เหอ เว่ยตง ที่ถูกไล่ออกจากพรรคข้อหาคอร์รัปชันเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ส่งผลให้การจัดซื้ออาวุธระดับสูงหยุดชะงักและกระทบต่อรายได้ของบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรายใหญ่ในจีน

ด้านนักวิเคราะห์มองว่าแม้จะมีการล้างบางผู้นำระดับสูง แต่สี จิ้นผิง ยังคงมุ่งเป้าที่จะพัฒนา PLA ให้ทันสมัยภายในปี 2035 และก้าวสู่กองทัพชั้นนำระดับโลกในปี 2049 ท่ามกลางความตึงเครียดในทะเลจีนใต้และช่องแคบไต้หวัน

อ้างอิง : www.theguardian.com

 

