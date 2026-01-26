ข่าว

เพชรบูรณ์ผวา! เสียงปริศนาดังสนั่น คล้ายระเบิด ทำบ้านสั่นสะเทือน เกิดอะไรขึ้น

เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 15:56 น.
เพชรบูรณ์ผวา! เสียงปริศนาดังสนั่นคล้ายระเบิดทำบ้านสั่นสะเทือน ทหาร-แขวงทางหลวง ปัดไม่ใช่ฝึกรบ-ระเบิดหิน

รายงานโลกโซเชียล เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุปริศนา ขึ้นในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเสียงดังสนั่นหวั่นไหวคล้ายกับเสียงระเบิดขนาดใหญ่ จนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ถึงตัวบ้านเรือน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ สร้างความแตกตื่นและตกใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นวงกว้าง

ภายหลังเกิดเหตุ เพจเฟซบุ๊ก “ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์” ได้โพสต์ข้อความสอบถามว่า “เกิดอะไรขึ้น? เวลาประมาณ 10:30 น. โดยประมาณ มีเสียงคล้ายเสียงระเบิดดังขึ้นเขตชานเมืองเพชรบูรณ์”

โพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตและประชาชนในพื้นที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ต่างยืนยันว่าได้ยินเสียงดังกล่าวจริง และพากันวิเคราะห์ถึงสาเหตุต่างๆ นานา

ล่าสุด ค่ายพ่อขุนผาเมืองยืนยันว่า “ไม่มีการซ้อมรบหรือการฝึกวิชาทหาร” ใดๆ ในวันนี้ และทางค่ายกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของเสียงเช่นกัน

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1ยืนยันว่าไม่มีการระเบิดหินเพื่อทำทาง ในพื้นที่อำเภอเมืองและบริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใด

เบื้องต้น ยังไม่มีหน่วยงานใดระบุได้แน่ชัดว่าเสียงปริศนาดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบหาที่มาของเสียงต่อไป

เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 15:56 น.
