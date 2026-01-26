ข่าว

“สหัสวัต” จี้ถาม ประกันสังคม ใช้งบ 35 ล้าน ตัดสูทแจก จนท. 7,000 คน จากไหน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 15:45 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 15:45 น.
"สหัสวัต" จี้ถาม ประกันสังคม ใช้งบ 35 ล้าน ตัดสูทแจก จนท. 7,000 คน จากไหน

“สหัสวัต” พรรคประชาชน แฉสำนักงานประกันสังคม ใช้งบ 35 ล้านตัดสูทแจก จนท. 7,000 คน จี้ถามเอาเงินกองทุนมาใช้ใช่ไหม

นายสหัสวัต คุ้มคง ผู้สมัคร สส.ชลบุรี พรรคประชาชน โพสต์รูปภาพพร้อมกับข้อความระบุว่า “ทุกคนครับ ผมได้เจอโครงการอีกโครงการนึงที่น่าสนใจ ผมได้รับทราบว่า สำนักงานประกันสังคม มีการจัดชุดสูท ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน มูลค่า 35 ล้านบาท กับจำนวนทั้งหมด 7,000 คน

ขอตั้งคำถามว่า ตรงนี้ใช้งบประมาณจากไหน ถ้าใช้เงินกองทุนประกันสังคม ตรงนี้ผู้ประกันตน และนายจ้างคิดอย่างไรกัน” พร้อมกับภาพเจ้าหน้าที่ประกันสังคมใส่สูทสีน้ำเงินที่มีข้อความระบุว่า “สูทที่เค้าใส่ ใช่ตังเรามั้ยนะ”

โพสต์ของ สหัสวัต คุ้มคง
FB/ สหัสวัต คุ้มคง

นอกจากประเด็นเรื่องชุดสูทแล้ว ก่อนหน้านี้ นายสหัสวัตยังได้โพสต์ภาพปากกาหรูที่สลักชื่อพร้อม โดยระบุว่า “นอกจากจะเอาเงินพวกเราไปใช้ไร้สาระ ลงทุนขาดทุน สำนักงานประกันสังคมยังใจดี แจกปากกาหรู ให้ข้าราชการระดับสูง ที่ปรึกษาต่างๆ ลามไปจนอดีตข้าราชการระดับสูง ทำไมเค้ารวยจัง ใครมีความรู้เรื่องนี้ ดูให้ทีครับ ปากกาแบบนี้ด้ามเท่าไร สลักชื่อพร้อมแบบนี้”

FB/ สหัสวัต คุ้มคง

