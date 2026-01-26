นักท่องเที่ยวจีน ถูกเสือดาวกัดหน้า เลือดอาบ หลังย่องเข้าไปจะถ่ายรูปใกล้ๆ
นักท่องเที่ยวจีน ถูกเสือดาวกัดหน้า ในซินเจียง หลังย่องเข้าไปจะถ่ายรูปใกล้ๆ เคราะห์ดีสวมหมวกเลยไม่ได้รับบาดเจ็บหนัก ทางการเตือนอย่าเข้าใกล้สัตว์ป่า
เมื่อวันที่ 26 มกราคม สำนักข่าว มาเธอร์ชิป รายงานว่า นักท่องเที่ยวหญิงถูกเสือดาวหิมะทำร้ายได้รับบาดเจ็บ เขตซินเจียง ในประเทศจีน หลังจากที่เธอเข้าใกล้เสือดาวตัวดังกล่าวเพื่อถ่ายรูป
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 69 ขณะที่เธอกำลังเดินทางกลับโรงแรม และเธอก็พบเสือตัวดังกล่าว เธอจึงตัดสินใจเข้าใกล้เพื่อจะถ่ายรูป แต่ถูกกระโจนใส่ และกัดใบหน้าของเธอ เคราะห์ดีที่หมวกของเธอป้องกันไม่ให้เธอได้รับบาดเจ็บรุนแรงกว่านี้ ก่อนที่ครูสอนสกีจะเข้าช่วยเหลือด้วยการเอาไม้สกีไล่เสือดาวออกไป แต่จากคลิปที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ แสดงให้เห็นว่าเธอมีเลือดออกตามแขน
ขณะที่ ทางการท้องถิ่น ยืนยันกับสื่อจีนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง และนักท่องเที่ยวหญิงคนนี้อาการทรงตัว พร้อมได้สั่งเพิ่มการลาดตะเวนและมาตรการป้องกัน พร้อมย้ำกับนักท่องเที่ยวว่าอย่าเข้าใกล้สัตว์ป่าเป็นอันขาด และขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่หากพบเห็นสัตว์ป่าที่เป็นอันตราย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รวบคนขับรถพยาบาลอินเดีย หยุดดูเสือดาว สุดท้ายคนป่วยเสียชีวิต
- หนุ่มอินเดียใจกล้า สู้เสือดาวมือเปล่า เพื่อนนับสิบปาอิฐไล่ ถกสนั่นสงสารสัตว์
- สลด เด็กออสซี่วัย 12 เสียชีวิต หลังถูกฉลามขย้ำขณะกระโดดหน้าผา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: